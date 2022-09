Remppa vai muutto Suomi -sarjan uusi kausi alkaa erikoisella selkkauksella – ”Hän haluaa meille väkisin suihkun”

Kiinteistövälittäjä Anne Ramsayta ja sisustusarkkitehti Marko Paananen yrittävät saada tolkkua 240-neliöisestä talosta Remppa vai muutto Suomi -tv-sarjan avausjaksossa.

Monia suomalaisia hurmannut Remppa vai muutto Suomi -tosi-tv-sarja avaa uuden kautensa torstaina 8. syyskuuta. Avausjaksossa kiinteistövälittäjä Anne Ramsay ja sisustusarkkitehti Marko Paananen tutustuvat Tuomaksen ja Petran perheeseen ja asuntoon Raisiossa.

Anne ja Markon matka tyssää ensimmäisenä kynnykselle, kun harrastevälineet ja kengät vyöryvät päälle.

– Herranjestas! Anne parkaisee.

Aktiviteetteja rakastava viisihenkinen perhe toivoo saavansa nykyiseen 240-neliöiseen asuntoonsa muun muassa enemmän säilytystilaa, 4 makuuhuonetta sekä toimivan eteisen. Jotta perhe päätyisi muuttamaan, tulisi uudessa asunnossa olla aikaisemmin listattujen asioiden lisäksi muun muassa iso piha ja olohuone sekä viuhahtelun mahdollistava yksityisyys.

Kaksitasoisen talon alakerrassa on runsaasti tilaa, mutta niin on tavaraakin. Alakerrasta löytyy muun muassa niin sanottu au pairin huone eli ikkunaton tila, jota käytetään tällä hetkellä makuuhuoneena.

Erikoinen ratkaisu löytyy myös yläkerrasta, jossa perheen kolmesta lapsesta nuorin nukkuu vaatehuoneeseen tehdyssä lastenhuoneessa. Lisäksi ylhäältä löytyy kolme tavallista makuuhuonetta.

– Alakerrassa ei ole yhtään makkaria, paitsi se ikkunaton au pairin makkari tai joku rangaistushuone, Marko kuvailee näkemäänsä.

Remonttisuunnitelman laatinut Paananen ehdottaa ensimmäisenä, että lasten harrastushuoneen tilalle tulisi suurempi makuuhuone perheen vanhemmille. Pariskunta tyrmää kyseisen ehdotuksen heti, koska he kokevat, etteivät lastensa seurassa viihtyvät vanhemmat tarvitse hienoa sviittiä.

– En ole välttämättä valmis laittamaan lisää euroja sen sviitin takia, Petra toteaa suorasanaisesti.

Tämän jälkeen Paananen heittää ilmoille toisen vaihtoehdon, jossa talon alakertaan rakennettaisiin toinen suihku. Tuomas kokee toisen suihkun lisäämisen olevan tarpeellista erityisesti, kun lapset kasvavat. Petra taas epäilee sisustusarkkitehdin suunnitelmaa ja vastustaa sitä suuresti.

– Olen ehkä vähän eri mieltä siitä, että tarvitsemmeko me oikeasti kahta suihkua, Petra sanoo.

Paananen päättää perustella Petralle asiallisesti, miksi toisen suihkun lisääminen asuntoon olisi kaikin puolin järkevää.

– Oli se nyt tai myöhemmin, teidän jälkeenne tulee toinen perhe ja he tulevat arvostamaan toista suihkua, Paananen kertoo.

Tuomas yrittää järkeillä vaimolleen Paanasen ehdotusta. Vaikka Petra alkaa hieman ymmärtämään toisen suihkun tärkeyttä, ei perheen äiti anna silti sisustusarkkitehdin suunnitelmalle täyttä siunaustaan.

– Hän haluaa meille väkisin suihkun. Ehkä kaksi suihkua on myynnin kannalta helpompaa, Petra pohtii.

Petra kuitenkin toivoo, että mikäli Paananen rakentaa taloon kaksi suihkua, tulisi asunnossa olla myös kaksi vessaa. Petra ei kuitenkaan halua, että vessat olisivat kylpyhuoneiden kanssa samassa tilassa.

Ramsay ei suinkaan välty Petran tiukoilta vaatimuksilta. Kiinteistövälittäjän esittämät asunnot saavat erityisesti Petralta niin kovaa kritiikkiä, että Ramsay päättää hakea apua tehtäväänsä. Ramsay tunnustaa jakson aikana, että jotkut pariskunnan vaatimuksista ovat hieman ristiriitaisia.

– Yksi tämän perheen ristiriitainen toive on se, että talon pitäisi olla uusi, mutta tontin vanha. Eli he haluavat sellaisen kasvaneen tontin, jossa on yksityisyyttä ja paljon puustoa, mutta he haluavat siihen uuden talon, Ramsay kertoo.

Jakson aikana nähdäänkin Petran vahvat epäilykset myös Ramsayn tehtävän suoritusta kohtaan.

– Tuntuu, ettei Anne ole ihan kuunnellut meidän toiveita, Petra pohtii.

– Jos Anne ei yhtään paranna, tulee remontti olemaan ainoa lopputulos, Petra lisää.

Remppa vai muutto Suomi -sarjaa voi seurata torstaisin 8. syyskuuta alkaen kello 20:00 Nelosella ja Ruudussa.

Nelonen ja Ilta-Sanomat ovat molemmat osa Sanoma-konsernia.