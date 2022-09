Terveysongelmista kärsivä Ozzy Osbourne muuttaa takaisin Britanniaan – haukkuu Yhdysvallat maan rakoon

Osbournen perhe palaa sekä televisioruutuun että kotimaahansa Isoon-Britanniaan.

Black Sabbath -yhtyeen laulaja Ozzy Osbourne, 73, kertoi elokuun lopussa suunnittelevansa muuttoa takaisin Isoon-Britanniaan vaimonsa Sharon Osbournen, 69, kanssa. Laulaja kertoi The Metro -julkaisussa, että heidän muuttopäätökseensä vaikuttivat muun muassa kouluampumavälikohtausten raju kasvaminen Yhdysvalloissa.

– Kaikki on v*tun naurettavaa siellä. Olen kyllästynyt siihen, että ihmisiä kuolee päivittäin. Luoja tietää, miten monta ihmistä on ammuttu kouluissa. Sitten oli myös se joukkoammunta Vegasin konsertissa. Se on v*tun hullua, Osbourne lisää.

– En halua kuolla Yhdysvalloissa. En halua, että minut haudataan v*tun Forest Lawnille (julkisuuuden henkilöiden hautausmaa Los Angelesissa). Olen englantilainen ja haluan palata kotimaahani. Mutta sanonpahan vain, että jos vaimoni sanoisi, että meidän täytyisi muuttaa Timbuktuun, lähtisin. Mutta ei, minun on vain aika palata kotiin, Osbourne lisää.

Avioparin muuttoaikeista on ollut aikaisemmin vihjeitä, kun pari laittoi viime heinäkuussa Hancock Parkissa sijaitsevan kartanonsa myyntiin 18 miljoonalla dollarilla. Osa rock-tähden faneista ei ole ollut täysin varmoja siitä, aikovatko Osbournet tosissaan muuttaa Isoon-Britanniaan.

Nyt BBC vahvistaa Osbournen perheen muuttoaikeet. Tuotantoyhtiö paljastaa, että rock-perheen paluu kotimaahan tullaan dokumentoimaan heidän tulevaan Home to Roost -tosi-tv-sarjaansa. Perheen aikaisemmasta The Osbournes -sarjasta on kulunut noin 20 vuotta, joten kyseessä ei ole pelkästään paluu heidän kotimaahansa vaan myös televisioruutuun.

The Hollywood Reporter -julkaisun mukaan sarjassa tullaan näkemään muuton lisäksi myös kuvamateriaalia muun muassa Sharonin 70-vuotissyntymäpäiväjuhlista, Ozzyn kiertueesta sekä heidän tyttärensä Kelly Osbournen raskausajasta.

Tuotantopäällikkö Clare Sillery lupaa, että tuleva sarja auttaa ikonisen rock-perheen faneja tutustumaan Osbourneihin entistä syvemmin.

– Olen innoissani, että Osbournet tulevat jakamaan elämänsä seuraavan vaiheen BBC-katsojien kanssa. Luvassa on hauska, koskettava ja rehellinen katsaus heidän elämäänsä Isossa-Britanniassa, Sillery kertoo.

Osbournet eivät ole toistaiseksi kommentoineet tulevaa sarjaa. Viime aikoina Black Sabbath -yhtyeen keulakuva on herättänyt fanien keskuudessa suurta huolta, kun laulajan kerrottiin sairastavan Parkinsonin tautia. Osbourne on kärsinyt myös muistakin terveyshuolista ja hänen uutisoitiin olleen 13. kesäkuuta suuressa leikkauksessa.