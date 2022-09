Kirja: Sointu Borgin viereen istahti yllättäen liikemies, jolta hän oli kuullut järkyttävän kommentin VIP-emäntänä – muistelee puistattavaa kohtaamista

Sointu Borg kertoo uutuuskirjassa näkemästään yritysjohtajien ja viihdetähtien ”salatusta puolesta”, johon kuuluu pettämistä, maksullisia naisia ja huumeita.

Diilin vuonna 2020 voittanut Sointu Borg on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi ja pyörittää omaa Viphost-yritystään sekä tekee puhekeikkoja.

Diili-voittaja Sointu Borg on julkaissut esikoiskirjansa Röyhkeästi rohkea – Kuinka haistattaa asialliset vitut?, jossa hän kertoo muun muassa uralla kokemastaan nöyryytyksestä ja seksismistä.

Borg on pyörittänyt jo ennen Diilin voittoa omaa yritystään, joka tarjoaa emännöintiä erilaisiin tapahtumiin. Aiemmin hän toimi myös itse VIP-emäntänä muun muassa baareissa ja festareilla.

Työuralle on mahtunut Borgin mukaan ahdistavia hetkiä. Vähintäänkin yhtä hämmentäviä ovat olleet tilanteet, joissa Borgin omilla puhujakeikoilla on ollut samoja henkilöitä, joita hän aiemmin työtehtävissä tilaisuuksissa kestitsi.

Suplassa julkaistussa äänikirjassa Borg palaa erääseen puhujakeikkaansa. Borgin viereen oli plaseerattu liikemies, jonka hän oli kohdannut muutama vuosi sitten ollessaan töissä pöytämyyjänä. Kun Borg tunnisti miehen pöydän nimikylteistä, hän jähmettyi totaalisesti.

– Veri valahtaa jalkoihini ja käteni muuttuvat tunnottomiksi. Voimakas pakokauhun tunne valtaa kehoni. Viereeni on plaseerattu liikemies, jonka kyljessä en todellakaan haluaisi istua, Borg kuvailee kirjassaan.

– ”Sun kuvilles on ihan v***n kiva runkata” ja räkäinen nauru perään. Se on viimeisin kohteliaisuus, jonka olen herralta vastaanottanut. Tämä tapahtui vain muutama vuosi aiemmin, kun tarjoilin pöytämyyjänä hänen seurueellensa kahvia ja konjakkia. Tuona samaisena iltana mies sekoili kokaiinipäissään, yritti kouria ystävänsä vaimoa ja sammui pöytään. Hänet piti raahata kahden naisen voimin tilataksiin.

Borg muisti kirkkaasti, miltä miehen parfyymi tuoksui ja miltä hänen virneensä näytti. Rintaa alkoi puristaa, ja itsevarmuus vaihtui epävarmuuteen.

– Ainoa ajatukseni on, että haluan v*ttuun täältä, hän avautuu kirjassa.

Sointu Borg Creator Awards -gaalassa tänä kesänä.

Bimbo Oy -realitysarja tunnetuksi alkujaan tullut Borg paljastaa teoksessa, että häntä on emännöintivuosina nöyryytetty monin tavoin ja hänen koskemattomuuttaan on rikottu.

– Kun yrityksen HR-päällikkö haukkuu minua huoraksi tai koskemattomuuden puolesta julkisuudessa pauhaava toimari tarttuu berberiini, sitä oivaltaa elämästä jotain. En luota ihmisiin, jotka yrittävät maalata itsestään täydellistä ja tarkoin rakennettua kuvaa.

Kauppatieteiden maisteriksi valmistunut Borg kertoo emännöintiaikoinaan törmänneensä moniin kyseenalaisiin tilanteisiin ja moraalisiin ristiriitoihin. Hän on todistanut, mitä kiiltokuvamaisten kulissien takana tapahtuu.

– En ole rohkean henkilöbrändini takia päässyt työhaastatteluun tiettyyn korporaatioon, mutta suljettujen ovien takana saman yrityksen johto on saattanut estoitta nauttia huumeista sekä maksullisista naisista, hän kertoo kirjassa.

Borg sanoo oppineensa tietynlaisia säännönmukaisuuksia kuten sen, että varakkaat ihmiset saavat paljon anteeksi.

– Varsinkin alfaporukoissa hierarkian huipulla oleva saa luvan kanssa koeajaa vaikka kaikkien vaimot, jos tilanne sitä vaatii.

Hän myös tuo ilmi, että monien viihdetähtien kyseenalaista toimintaa katsotaan läpi sormien.

– Monet yritys- ja viihdemaailman kultapojat saavat suojelua. He saavat perseillä estoitta, ja koneisto ympärillä pitää huolen siitä, että sekoilulla ei ole minkäänlaisia seurauksia. Kaikki on ok, kunhan tyyppi tuottaa talolle rahaa. Joku muu siivoaa jäljet perässä, hän ruotii kirjassa.

Sointu Borg tuli alkujaan tunnetuksi Bimbo Oy -realitysarjasta. Instagramissa häntä seuraa lähes 100 000 ihmistä.

