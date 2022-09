Metsässä odotti häkellyttävä yllätys appiukon jäljiltä – julkisuudesta tutut tähdet kertovat, mikä sienestämisessä kiehtoo

Intohimoiset sienestäjät kertovat, mikä vetää metsään.

Unohtumaton suppismatto

Pienestä pitäen vanhempiensa kanssa sienestäneellä Anu Palevaaralla on ollut ainoa tauko sienestyksessä vuosina, jolloin hän opiskeli Englannissa.

Näyttelijä Anu Palevaara muistaa huikean näyn varmasti loppuikänsä.

– Käsittämättömän isolla alueella metsän päällä oli kuin suppilovahveroista tehty matto. Sellaista en ole nähnyt koskaan muulloin, Anu Palevaara sanoo.

Elettiin aikaa, jolloin kännyköissä ei vielä ollut kameraa, joten näkymää ei ole tallennettu kuviin, mutta mielessä ystävien kanssa tehty sieniretki säilyy. Kaikki paikat kerättiin täyteen, lippalakkikin kelpasi kantoavuksi, että suppilovahverot saatiin talteen.

Palevaara on sen verran innokas sienestäjä, että hänellä on ollut mahdollisuus tallentaa sienitietouttaan kirjaksi asti. Muutama vuosi sitten ilmestyi yhdessä Päivi Hentun kanssa tehty Sienikoto: luonnosta lautaselle.

– Kirjassa on sieniin liittyviä asioita monelta kantilta, Anu kuvailee.

Palevaaralla on tapana etsiä uusia sienipaikkoja.

– Käyn kartan kanssa kokeilemassa. Välillä tulee vesiperä, mutta ainakin tulee ulkoiltua.

Töiden takia metsään ei aina meinaa ehtiä, mutta kiireisinäkin aikoina Palevaara tekee täsmäiskuja tuttuihin sienipaikkoihin.

– Töiden jälkeen poimin edes tunnin ennen kuin tulee pimeä.

Palevaara pyrkii opettelemaan joka vuosi ainakin yhden uuden sienen. Osan sienistä hän käyttää sellaisenaan, osan säilöö.

– Vaalea orakas on sellainen, että siitä teen ruoan heti.

Mieltymykset ovat vaihdelleet vuosien varrella.

– Olen joskus sanonut, että mustavahakas on lempisieneni, mutta herkkutatti ja mustatorvisieni kuuluvat myös suosikkeihin ja on niitä muitakin. Sienissä on paljon makuvivahteita ja on rikkaus, että voi vaihdella eri sienten välillä.

” Sienissä on paljon makuvivahteita ja on rikkaus, että voi vaihdella eri sienten välillä.

– Herkkutatti on ikisuosikki, sen maussa on umamia ja syvyyttä. Varsinkin kuivatettuna sen rakenne ja maku vielä paranevat, Anu Palevaara vinkkaa.

Sienten tunnistaminen vaatii harjoittelua, Palevaara muistuttaa.

Hän on huomannut, että hahmotuskyky värien ja muotojen suhteen vaihtelee.

– Sienien tunnistaminen luonnossa kuvien perusteella on joillekin hankalaa, joten aluksi metsään kannattaa mennä sieniä tuntevan kanssa. Valokuva on kuitenkin vähän eri asia kuin nähdä sieni konkreettisesti edessään. Luonnossa oppii parhaiten ja turvallisesti.

Tänä syksynä sienet ovat myöhässä ainakin pääkaupunkiseudulla.

– Juuri nyt olisi sienten aika, mutta kuivuuden takia niitä ei vielä ole. Viikonloppuna kävin metsässä, mutta ainoatakaan sientä ei ollut. Mustikoita oli, joten poimin sitten niitä, Anu mainitsee.

Suoraan kotipihalta sienimetsään

Ohjaaja Tuukka Temosen elämään sienestys on kuulunut aina.

– Vanhemmat sienestivät ja olin mukana pienestä pitäen. Sienestys tuli kuin verenperintönä, Tuukka Temonen taustoittaa.

Hän asuu perheineen Iitissä, joten kauaksi ei tarvitse lähteä sienipaikkoja löytääkseen.

– Asumme sen verran laajojen metsien ympäröimänä, että kotipihalta voi kävellä metsään.

Temonen tykkää sienestää yksin.

– Jos vain pääsen livahtamaan kotipiiristä, lähden sieneen. Joskus käyn sienessä Olgan tai lasten kanssa, mutta muiden seura rajoittaa kulkemista.

Hyvien sienipaikkojen sijainti pidetään omana tietona.

– Se ei ole jaettavaa tietoa, Tuukka vahvistaa.

Sienet synnyttävät myös reviiritietoisuutta. Temosella on siitä omakohtainen kokemus.

– Appiukon kanssa tuli asiasta yhteentörmäys kymmenisen vuotta sitten.

Appivanhemmat asuivat vähän aikaa Temosten naapurissa. Tuolloin appiukko löysi vävyn sienipaikan.

– Muutettuaan Helsinkiin hän ajoi tänne tyhjentämään meidän sienipaikkamme. Oli sanottava, että se ei käy. Appiukon oli etsittävä omat paikkansa, meidän sieniä ei tulla hakemaan.

Ohjaajalla on suosikkinsa.

– Kantarelleja sitä eniten etsii, mutta harvemmin löytää. Mustatorvisieni on myös sellainen, että toivoisin löytäväni sitä enemmän, hän sanoo.

Sienikoriin päätyvät myös erilaiset tatit sekä suppilovahverot.

– Ryöppäämiseen en ole lähtenyt, vaikka tykkäänkin suolasienistä eli perinteisesti kerma- ja sipulikastikkeessa olevista rouskuista ja haperoista.

Temonen valmistaa perheen sieniruoat. Kantarellit tulee paistettua samantien.

– Suppilovahveroita löytyy usein ämpärikaupalla. Ne kuivaan, meillä on purkit täynnä kuivasieniä.

Temoset tekevät kotona suppilovahveropizzaa, mutta vaimon pyörittämään pizzeriaan asti aviomiehen sienet eivät päädy.

– Olga toivoisi pizzeriaan kauden tuotteita, mutta en raaski antaa keräämiäni sieniä. Ne syödään perheen kesken.

Ohjaaja kertoo muiston vuosikymmenten takaa. Hän asui tuolloin Tampereella ja soitti vielä Apulannassa. Taas kerran hän ajeli sienestämään kaupungin ulkopuolelle entuudestaan tuntemattomaan metsään.

– Löytyi todella hyvä kantarellipaikka. Sieniä oli niin paljon kuin vain pystyi keräämään.

Temonen poimi kantarellisaalistaan, kun yhtäkkiä alkoi kuulua ääntä. Joku liikkui lähellä.

– Yleensähän metsässä saa olla itsekseen, mutta nyt paikalle tuli perhe koiran kanssa.

Temonen oli pukeutunut rockhenkisesti tummiin. Huppu oli tiukasti päässä, koska sataa tihuutti.

– Kohtaaminen rokkarin ja nuoren parin välillä oli hämmentävä. Koska metsässä ei yleensä törmää kehenkään, sitä ihan pelästyy, jos yhtäkkiä tapaa jonkun.

– Lampaankääpä on erittäin hyvä sieni, jota olen kerännyt vasta muutaman vuoden.

Temonen rohkaisee kokeilemaan uusia sieniä. Hän itsekin laajentaa lapsuudenperuja olevaa sienituntemustaan aina silloin tällöin.

Temonen on huomannut, että samankin sienen ulkomuodossa voi olla yllättävän isoa vaihtelua.

– Sienissä voi olla alueellisia värieroja, ja ulkonäkö vaihtelee myös sen mukaan, missä kasvuvaiheessa sieni on.

Yli vuosikymmen sitten Temoset kävivät sienessä kuusimetsässä, jossa oli paljon tatteja.

– Ne olivat vähän tavallista vaaleampia, mutta ajattelin sen johtuvan siitä, että ne olivat saaneet kuusimetsän varjoissa vähemmän valoa.

Kotona sienistä tehtiin muhennosta.

– Se maistui niin hirveältä kuin mikään voi ikinä maistua.

Pienen selvittelyn jälkeen ilmeni, että sienet olivat syömäkelvottomia sappitatteja.

– Ne ovat erittäin pahanmakuisia, ei niitä kukaan syö, Temonen lisää.

Sienestämisestä tuli intohimo

Mallitoimisto Paparazzin johtaja Laila Snellman on sienestänyt vuosikymmeniä, mutta ei kuitenkaan koko ikäänsä, sillä diplomaattiperheen lapsena hän ei asunut Suomessa. Parikymppisenä sienestys alkoi kiinnostaa niin paljon, että metsään oli päästävä.

– Sienestämisestä on tullut intohimo, Laila Snellman kertoo.

Taito tunnistaa sieniä on karttunut melkoiseksi, mutta osa opeista on tullut kantapään kautta.

– Kerran keräsin korillisen sappitatteja ja tein niistä kastikkeen vain todetakseni, että se oli kaikki ihan turhaan. Eihän sappitatteja pysty syömään, Laila hymähtää.

– Kokeilujen kautta keräämiseen on tullut varmuus, hän lisää.

Ajan myötä huomaa senkin, mitä sieniä haluaa poimia.

– Tatit ovat suosikkejani. Aluksi en kerännyt lainkaan ryöpättäviä sieniä, kuten rouskuja.

Ryöppäys tarkoittaa sienten lyhyttä keittämistä, jolloin niistä poistuu haitallisia aineita ja maku miedontuu.

– Nykyisin kerään niitäkin, koska kyseisiä sieniä on paljon. Niistä tulee hyviä salaatteja ja kastikkeita.

Osan sienistä hän kuivattaa ja käyttää ruoanvalmistuksessa pitkin vuotta.

Pääkaupunkiseudulla asuvalla Snellmanilla on tiedossa alueet, joista sieniä yleensä löytyy.

– On tiettyjä paikkoja, joissa käyn aina uudestaan. Ne ovat suuria salaisuuksia, sienestäjä ei paljasta parhaita paikkojaan, Laila nauraa.

Metsästä saa sienien lisäksi myös hyvinvointia.

– Rakastan mennä metsään, metsän tuoksu ja rauhallisuus viehättävät.

Snellman sanoo oppineensa vähitellen lukemaan metsää.

– Eläinten jätökset ja niiden tuoreus on hyvä tunnistaa, jotta voi päätellä, voiko vaikkapa karhu olla lähellä.

Tutuissa metsissä Snellman käy mielellään yksin. Vuosikymmenten varrella sienestämisestä on tullut kännyköiden ansiosta turvallisempaa.

– Nuorempana menin metsään kuin metsään ja saatoin eksyä. Monessa ojassa on tullut oltua, Laila mainitsee.

– Lapset olivat aikanaan aina huolissaan, kun lähdin sienestämään.

Pahimpiin tapauksiin kuuluu kerta, jolloin Snellman humahti täysin yllättäen suohon.

– Olin vyötäröä myöten suossa. Onneksi en ollut yksin. En tiedä, mistä tuolloin 12-vuotias tyttäreni sai voimaa kiskoa minut ylös.

Ennen kännyköitä ei ollut itsestäänselvää löytää takaisin autollekaan.

– Kerran eksyimme parin kaverini kanssa niin perusteellisesti, ettemme löytäneet autojamme. Vasta parin tunnin kulkemisen jälkeen löytyi talo, josta saimme apua.

Snellman sai sittemmin joululahjaksi kompassin, jota hän ei ole opetellut käyttämään.

Intohimoista sienestäjää harmittaa, kuinka kehno sienivuosi ainakin pääkaupunkiseudulla nyt on.

Snellman pahoittelee myös sitä, kuinka paljon sieniä ja marjoja jätetään vuosittain poimimatta.

– Meillä jää hyödyntämättä metsän rikkaus. Ei tunnuta täysin ymmärtävän, kuinka suuri etuoikeus on, että metsään voi mennä ja poimia mitä vaan. Sellaista ei enää ole edes kaikkialla Euroopassa, Snellman muistuttaa.

– Italiassa rakastetaan tatteja, mutta siellä niitä saa poimia vain rajatuilla metsäalueilla rajatun määrän. Ja siitä pitää maksaa, hän tietää.

”Sienestäminen on todella tärkeä henkireikä”

Laulaja Sonja Lumme on tehnyt keittiöpuutarha-alan tietokirjoja, mutta myös sienet kuuluvat hänen intohimoihinsa.

– Syksyisin viihdyn metsässä useampana päivänä viikossa, jos se on töiden puolesta mahdollista, Sonja Lumme kertoo.

– Sienestäminen on minulle todella tärkeä henkireikä.

Seurana on yleensä aviomies, näyttelijä Arne Nylander.

– Kerroin heti tavatessamme, että sienestän ja paljon. Hän lupasi kantaa sienisaaliit metsästä. Tuskin hän silti tajusi, mihin päänsä pisti, Sonja nauraa.

Nuuksion tai Sipoonkorven metsiin suunnataan usein, mutta joskus käydään kauempanakin kotoa.

– Maasto ja metsän ikä antavat suuntaa siitä, mitä sieniä on mahdollista löytää. Kuten tietysti myös puusto, sillä sienet ja puut ovat symbioosissa ja tietyt sienet elävät tiettyjen puiden kanssa.

Lumme tietää, millaisista kohdista sieniä kannattaa katsella. Maanpintaa rikkovaa liikettä on hyvä olla.

– Hämmästyttävän usein erinomainen sienipaikka on lähellä suunnistajien rasteja. Ilmeisesti suunnistajien juoksu aiheuttaa sopivaa maan kulutusta ja aktivoi sienirihmastoa.

Erityisesti keväiset korvasienet löytyvät paikoista, joissa maanpinta on rikkoutunut.

– Korvasienet oikein vaativat sitä. Ne kasvavat hakkuualueilla, joissa on kuljettu koneilla.

Lumme kerää yleensä isomman satsin kerralla, hän ei lähde sienestämään parin litran takia.

– Sienten käsittely tulee tehdä nopeasti, sienet eivät kestä pitkää säilytystä lämpimässä.

Siksi kotiin sienikuivureiden luo on päästävä sukkelasti. Lumme pakastaa kantarellit, koska ne sitkistyvät kuivatuksessa, mutta muut sienet hän kuivattaa.

– Sienten pitää kuivua kunnolla. Jos sieniin jää kosteutta, ne eivät kestä säilytystä.

Vuosien varrella sienituntemus on kasvanut laajaksi ja omat suosikit käyneet selviksi.

– Herkkutatti on ikisuosikki, sen maussa on umamia ja syvyyttä. Varsinkin kuivatettuna sen rakenne ja maku vielä paranevat.

Mustatorvisieni ja keltahapero kuuluvat suosikkeihin.

– Keltahaperoa ei käytetä ollenkaan niin paljon kuin se ansaitsisi.

Muutaman kerran eteen on osunut kultarouskuja.

– Se on aina juhlaa.

Riemu ratkeaa myös silloin, kun vuoden ensimmäinen herkkutatti löytyy.

– Meillä on miehen kanssa tapana korkata herkkutattikausi tekemällä ensimmäisistä herkkutateista sienicarpaccio.

Se syntyy viipaloimalla kypsentämätön herkkutatti ja maustamalla viipaleet sitruunamehulla sekä pippurilla ja suolalla höystetyllä oliiviöljyllä.

Lumme käyttää sieniä ruoanlaitossa monipuolisesti. Sienistä valmistuu keittoja, kastikkeita ja muhennoksia.

– Sienipiirakkaa teen yleensä kuivatuista mustatorvisienistä tai suppilovahveroista.

Tänä vuonna sienikausi ei ole päässyt vielä vauhtiin.

– Muutamat viileämmät päivät tulevat laukaisemaan sienten nousun, Sonja ennakoi.

Sienestäjät toivovat, että sienikausi olisikin vähän viileämpään aikaan, koska silloin sienissä on vähemmän toukkia, hän tietää.

Lumme on huomannut, ettei kaikille ole selvää, kuinka sienet kannattaisi poimia.

– Sienen jalka on ihan yhtä syötävää kuin lakkikin, usein näkee, että jalka on jätetty poimimatta, Sonja vinkkaa.