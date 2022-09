Suora lähetys kello 21.40: Herttuatar Meghan pitää puheen One Young World Summit -tapahtumassa

Herttuattaren puheen on tarkoitus käsitellä tasa-arvoa.

PRINSSI Harry ja herttuatar Meghan osallistuvat maanantaina 5. syyskuuta Manchesterissa One Young World Summit -tapahtumaan, joka kokoaa yhteen nuoria johtajia yli 190 maasta.

Herttuapari toimii tapahtuman virallisina neuvonantajina, ja herttuatar Meghan pitää puheen tapahtumassa kello 21.40 alkaen. Muita neuvonantajia ovat Kanadan pääministeri Justin Trudeau, liikemies Sir Richard Branson ja julkkiskokki Jamie Oliver.

Manchesterista prinssi ja herttuatar jatkavat matkaansa Saksan Düsseldorfiin, jossa vietetään Invictus Games Dusseldorf 2023 One Year to Go -tapahtumaa. Prinssi Harry toimii urheilukilpailujen suojelijana.