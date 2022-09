Tuulan, 59, selviytymistarina herkisti BB-asukkaat: “Mä oon jatkoajalla”

Sunnuntai-iltana Big Brotherissa päästiin jo elämäntarinoiden äärelle.

Uusi Big Brother -kausi käynnistyi sunnuntaina 4. syyskuuta, kun asukkaat astelivat sisälle taloon. Tutustuminen on käynnissä, ja asukkaat ovat jakaneet toisilleen jo yksityisiä asioita.

Sunnuntai-iltana keittiönpöydän ääressä Tuula kertoi sairastaneensa rintasyövän ja selvinneensä siitä.

– Ihanaa, muut kommentoivat ja antoivat Tuulalle raikuvat aplodit.

– Varmaan tännekin hakeminen oli semmoinen, et mä oon jatkoajalla, Tuula kertoi.

Tuula uskoo positiivisuutensa kumpuavan siitä, kun hän oli syöpähoitojen edessä polvillaan. Hänen mieleensä on jäänyt myös eräs ikävä kommentti, jonka kuuli syöpähoitojen jälkeen.

Tuulalta oli kysytty, kokeeko hän syövän vanhentaneen itseään. Kysyjä oli muistellut Tuulan ihania hiuksia, jotka hänellä oli ollut vanhassa kuvassa.

– Mä menin kotiin ja aloin itkemään, et miten ihmiset voi olla niin moukkia, Tuula paljastaa.

Naimisissa olevan Tuulan toinen koti sijaitsee Yhdysvalloissa, jossa hänen miehensä asuu.

OULUSSA asuva Tuula, 59, on Big Brother -talon vanhin asukas. Tuula kertoi IS:n haastattelussa juuri ennen taloon astumistaan, että hän aikoo haastaa muita asukkaita, jos nämä suhtautuvat häneen iän takia negatiivisesti.

– Haluaisin, että kaikki olisimme tyyppejä, joilla on eri ikä ja ettei arvotettaisi heti sen perusteella, hän sanoi IS:n haastattelussa.

Tuula itse ajattelee ikänsä olevan vain positiivinen juttu. Hän on kuitenkin katsonut, kuinka aiemmin iäkkäämmät on usein heti haluttu pois.

– Tämä on vähän tasa-arvo kysymys, ei ikä saa olla este. Eikä mikään sukupuoli tai vakaumus, me olemme vain tyyppejä, joilla on erilaiset elämäntilanteet.

Big Brother Nelosella ja Ruutu-suoratoistopalvelussa. Ilta-Sanomat ja Nelonen kuluvat Sanoma-konserniin.