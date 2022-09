Britney Spears tylyttää lapsiaan tuoreella ääninauhalla – ääni muuttui kellossa yhtäkkiä

Britney Spearsin välit poikiinsa on tulehtuneet entisestään.

Laulaja Britney Spears, 40, julkaisi viime viikon loppupuolella Instagramissa uuden videon, jolla hän astelee kameraa kohden kuin catwalkilla kävellen. Vaatteet vaihtuvat tiuhaan, ja osa asukokonaisuuksista on varsin niukkoja.

Laulaja poseeraa kameralle esimerkiksi pelkät farkkusortsit yllään. Rintansa hän on peittänyt vaaleilla, pitkillä hiuksillaan. Toiseen paljastavaan asukokonaisuuteen kuuluvat korkokengät, alushousut ja musta hattu, jota Spears asettelee paljaiden rintojensa suojaksi.

Instagram-julkaisun tekstiosuuden Spears aloittaa intoilemalla uudesta singlejulkaisustaan Elton Johnin kanssa. Kaksikko julkaisi Hold Me Closer -kappaleen elokuussa.

Sen jälkeen Britney ylistää poikiaan Jaydenia ja Sean Prestonia lahjakkaiksi.

– Se on hiukan pelottavaa... Hän lopetti tapaamasta minua, kirjoitus jatkuu.

Vaikka Spears ei tarkenna, kenelle teksti on suunnattu, Daily Mailin mukaan kyse on hänen pojistaan. Lehti paljasti hiljattain, ettei Spears ole tavannut poikiaan kuukausiin.

Kirjoituksessaan Spears pahoittelee käytöstään.

– Joka tapauksessa olen pahoillani, lapset, että jatkan sosiaalisen median käyttämistä. Olen pahoillani, että teistä tuntuu, että teen sitä huomion takia. Olen pahoillani siitä, miltä teistä tuntuu, hän kirjoittaa.

Lopuksi laulajatähti kuitenkin puolustaa oikeuttaan elää valitsemallaan tavalla.

– Mutta arvatkaa mitä? Minulla on teille uutisia. Jumalan silmissä olen hänen lapsensa aivan kuten me kaikki olemme. Joten ei, en ole pahoillani. Olen opetellut sanomaan niin! Spears päättää kirjoituksensa.

Myöhemmin laulaja otti Instagramissaan aiheeseen erilaisen lähestymistavan. Daily Mailin mukaan Spears julkaisi tilillään ääninauhan, jossa hän syyttää poikiensa olevan kuin muutkin perheenjäsenet.

– Salaa rakastitte katsoa minua kuin minussa olisi jotain vikaa, Spears sanoo ääninauhalla.

Sen jälkeen Spears esittää pojilleen kysymyksen, jonka perusteella laulaja ei ole tyytyväinen poikiensa julkisiin ulostuloihin.

– Haluatteko minun voivan paremmin, jotta voin jatkossakin maksaa isällenne 40 tuhatta dollaria kuukaudessa?

– Vai käyttäydyttekö kuin typerykset, koska kaikki on ohi kahdessa vuodessa ja te ette saa enää mitään?

Spears sanoo, ettei mikään mitä hän teki tuntunut riittävän hänen pojilleen, jos hän ei hukuttanut näitä lahjoihin.

Laulaja toteaa myös ettei hän usko enää Jumalaan sen vuoksi, miten hänen perheensä on kohdellut häntä. Pahan puhumisen sijaan Spears olisi kaivannut perheeltään rakkautta ja tukea.

Spears sai Jaydenin, 15, ja Sean Prestonin, 16, ex-puolisonsa Kevin Federlinen kanssa ennen vuoden 2007 hermoromahdustaan. Pojat ovat kasvaneet pääasiassa isänsä ja tämän uuden puolison Victoria Princen kanssa.

Pojat ovat antaneet dokumentaristi Daphne Barakille haastattelun, jossa he kertovat suhteestaan äitiinsä. Äänessä on pääasiassa Jayden, mutta mukana on myös Sean Preston. Jaydenin mukaan heidän ja Spearsin välillään ”ei ole vihaa”, mutta hän myöntää, että vaadittaisiin paljon, että heidän murentunut suhteensa saataisiin korjattua.

– Uskon 100-prosenttisesti, että tämän voi korjata. Se vaatii vain paljon aikaa ja vaivaa. Haluan vain, että hän saa mielenterveytensä kuntoon. Kun hän paranee, haluan tavata hänet jälleen, Jayden sanoo haastattelussa.

BRITNEY SPEARS julkaisi hiljattain videon, jolla hän avautui 13 vuotta kestäneestä holhouksestaan ja syytti perhettään elämänsä pilaamisesta. Jayden kertoo tuoreessa haastattelussa, että hän uskoo isoisänsä Jamien halunneen vain Spearsin parasta, mutta samalla holhous meni Jaydenin mielestä liian pitkälle. Jaydenin mukaan Jamie Spears ei kuitenkaan ansaitse kaikkea sitä vihaa, mitä hän on saanut osakseen viime vuosien aikana.