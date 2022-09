Prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin käytös hämmästyttää brittihovissa – sisäpiirilähteet ruotivat tuoreinta kohua

Herttuaparin ulostulot ihmetyttävät brittihovin sisäpiiriin kuuluvia.

Herttuatar Meghan ja prinssi Harry matkustavat tänä viikonloppuna Britanniaan. He osallistuvat 5. syyskuuta Manchesterissa One Young World Summit -tapahtumaan.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan ovat olleet otsikoissa jälleen viime päivinä, kun Meghanin kohuttu haastattelu The Cut -lehdessä julkaistiin.

Herttuatar latoi paljastuksia brittihovin kulisseista ja sai monet kritisoimaan hänen sanomisiaan. Yksi haastattelun kohauttaneimmista osuuksista oli se, kun herttuatar kertoi, että häntä on verrattu historiallisestikin varsin merkittävään hahmoon, Etelä-Afrikan entiseen presidenttiin Nelson Mandelaan.

The Sunday Times -lehti on haastatellut brittihovin sisäpiiriin kuuluvia henkilöitä, jotka vaikuttavat olevan erittäin harmissaan herttuaparin käytöksestä. He arvostelevat tapaa, jolla Harry ja Meghan ovat jatkaneet hovin kritisointia vielä siitä erottuaan.

– Kaikki toivoivat, että he olisivat taloudellisesti itsenäisiä, jatkaisivat hyväntekeväisyystyötään ja olisivat onnellisia – ja omaa tietä kulkiessaan heidän ei enää tarvitsisi hyökätä systeemiä vastaan niin paljoa kuin he vielä tekevät, eroneuvotteluissa mukana ollut sisäpiiriläinen sanoo lehdelle.

– Mutta heidän tähteytensä vaatii yhdistetyksi tulemista kuninkaalliseen perheeseen, ja perheen erimielisyydet ovat kuin bensaa niihin liekkeihin, hän arvelee.

Herttuapari vieraili YK:n päämajassa New Yorkin Manhattanilla heinäkuussa.

Meghanin puheet siitä, että Etelä-Afrikassa herttuaparin häitä olisi juhlittu samaan tapaan kuin Mandelan vankilasta vapautumista, tyrmätään täysin.

– Koko juttu on järkyttävä. Nelson Mandela? Kuka seuraavaksi, Gandhi? Yksinkertaisesti tätä harhaluuloisuutta ja tragediaa kuvaamaan ei ole sanoja, sisäpiiriläiset puhisevat.

Lähteet sanovat, että terveyshuolien takia työvelvollisuuksiaan keventänyt 96-vuotias kuningatar Elisabet ei haluaisi olla koko ajan koukussa ja odottaa Harryn ja Meghanin ”seuraavaa pommia”. Herttuaparin julkiset ulostulot ovat suuresti vastaan kuningattaren arvoja, joiden mukaan henkilökohtaisten asioiden ruotiminen ei kuulu julkisuuteen.

Myös prinssi Charlesin ystävät ovat harmissaan tilanteesta. Isän ja pojan välit ehtivät lämmetä kesällä, kun Harry ja Meghan lapsineen vierailivat Britanniassa kuningattaren platinajuhlissa. Hoviin kuuluvana prinssi Charles ei voi puolustaa itseään väitöksiltä julkisesti.

– Se on uskomattoman vaikeaa henkilökohtaisella tasolla. Hän on täysin ymmällään, miksi hänen syvästi rakastamansa poika tuntee tämän olevan oikea tapa hoitaa perhesuhteita, lehdelle kerrotaan.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan osallistuvat 5. syyskuuta Manchesterissa One Young World Summit -tapahtumaan, joka kokoaa yhteen nuoria johtajia yli 190 maasta.

Herttuapari toimii tapahtuman virallisina neuvonantajina. Muita neuvonantajia ovat Kanadan pääministeri Justin Trudeau, liikemies Sir Richard Branson ja julkkiskokki Jamie Oliver.

Manchesterista prinssi ja herttuatar jatkavat matkaansa Saksan Düsseldorfiin, jossa vietetään Invictus Games Dusseldorf 2023 One Year to Go -tapahtumaa. Prinssi Harry toimii urheilukilpailujen suojelijana.