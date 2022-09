Mari Perankoski ja Jouni Hynynen juhlivat hääpäiväänsä – harvinainen kuva morsiusparista julki

Perankoski ja Hynynen ovat olleet naimisissa kuusi vuotta.

Näyttelijä Mari Perankoski avioitui muusikko Jouni Hynysen kanssa syksyllä 2016.

Hääpäivän kunniaksi Perankoski muistelee kirkkohäitään Instagramissa. Hän on julkaissut pariskunnasta monta yhteiskuvaa, joiden joukossa on kuva vastavihitystä morsiusparista.

Kuvassa pari kävelee vihkimisen jälkeen kirkon keskikäytävää pitkin. Hynysellä on kädessään vihkiraamattu, Perankoskella punainen hääkimppu.

– Tämän ihanan hahmon kanssa on pidetty montut auki aviossa ja ympäri maailmaa jo 6 vuotta. #rautahäät eri kaupungeissa jälleen, Perankoski kirjoittaa.

Häitä vietettiin Lappeenrannassa, ja pari vihittiin Lappeen Marian kirkossa.

Muusikko ja levykauppias Janne Hynynen, Jounin veli, kuvaili häiden olleen persoonallisen hääparin näköiset.

– Häät olivat hyvän mielen juhlat ja oikein onnistuneet. Mitään varsinaista teemaa ei ollut, mutta kutsussa luki ”juhlavasti juntti”, Janne Hynynen sanoi Ilta-Sanomille häiden jälkeisenä päivänä.

Tammikuussa Jouni Hynynen kertoi Instagramissa puolisonsa vihkisormuksen seikkailuista.

Hynynen on joutunut ostamaan Perankoskelle yhteensä peräti neljä vihkisormusta.

– Tää on nyt neljäs sormus, joka pikkurouvalle on hommattu, kauankohan säilyy. Ekan hommasin New Yorkista: kadonnut. Vihkisormus oli Berliinistä: kadonnut. Kolmas oli New Orleansista: kadonnut. Tää on Malagasta eilen: tallessa vielä.

Perankoski kiirehti perustelemaan sormuksensa katoamisia kommenttikentässä:

– Kuvauspaikan veskiin jäi ainakin yksi, bengali-kissa pölli yhden ainakin 3 kertaa, se löytyi muiden korujen ja keitettyjen kananmunien lisäksi Pablon ”aarteistoista”, eli sängyn alta. Muista ei hajua, luultavasti junan vessassa myös yksi. Jostain naiskäsilaukkujen käsittämättömistä uumenista löytynee vielä pari.

– Nim.m. Kun ei voi käyttää omia koruja töissä. Olen myös lähtenyt kuvauskoruissa liian monta kertaa kotiin ja unohtanut ottaa mukaan seuraavana päivänä. Ja sehän on aika ns. Klaffihauskaa, Perankoski kirjoittaa.