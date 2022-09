Suomeen saapuva koomikkolegenda menetti hermonsa Ruotsissa – tylyttää hotelliaan Twitterissä

Koomikkolegenda John Cleese on parhaillaan Ruotsissa. Naapurimaan designhotelli ei ole tehnyt häneen kovin hyvää vaikutusta.

Monty Pythonista kuuluisuuteen singahtanut John Cleese on parhaillaan kattavalla kiertueella Pohjoismaissa ja Baltiassa. Koomikkolegendan Last Time To See Me Before I Die -kiertue saapuu syyskuussa myös Suomeen, mutta toistaiseksi hän on keikkaillut lähinnä Ruotsissa.

Kiertueen Ruotsin-osuus ei ole saanut Cleeseä, 82, kuitenkaan kiljahtelemaan ilosta. Aftonbladetin mukaan koomikko avautui Twitterissä Uumajassa sijaitsevasta hotellista ja sen palveluista. Cleesen mukaan hänen majoituksensa ei yltänyt kovin kummoiselle tasolle. Hän pohtii Twitterissä, liekö syynä olisi ollut pohjoismainen ujous.

– Katselin Elite Hotel Mimerin tarjoilijoita aamiaisella tänä aamuna ja mietin, oliko katsekontaktin välttely tulosta skandinaavisesta sisäänpäin kääntyneisyydestä vai johdon käsky välttää veljeilyä, Cleese näpäyttää Twitterissä.

Pian Cleese jatkoi pohdintojaan neljän tähden majapaikastaan, joka on rakennettu vanhaan koulurakennukseen. Hän epäili, että hotelli on käyttänyt niin paljon rahaa moderniin sisustukseen ja ulkoasuunsa, ettei sille ole jäänyt rahaa kouluttaa työntekijöitään kunnolla.

– He tarjoavat pienen kahvikoneen, mutta unohtavat antaa kupin, lusikan, maitoa tai kermaa, Cleese toteaa.

Aftonbladetin mukaan Cleesen hotelli ei ole kommentoinut asiaan.

John Cleesen, Graham Chapmanin, Terry Gilliamin, Eric Idlen, Terry Jonesin ja Michael Palinin muodostama Monty Python loi maineensa vuosina 1969–1974 BBC:lle tehdyllä tv-sarjalla Monty Pythonin lentävä sirkus ja sitä seuranneilla elokuvilla Monty Pythonin hullu maailma (1974), Brianin elämä (1979) ja Monty Python – Elämän tarkoitus (1983).

Monty Pythonin jälkeen Cleese jatkoi uraansa menestyksekkäästi elokuvanäyttelijänä. Hänen tunnetuimpia roolejaan ovat muun muassa James Bondien Q-hahmo ja Harry Potter -elokuvien tupakummitus Melkein päätön Nick.

Lopulta Monty Python -teema laajeni lukemattomiin oheistuotteisiin, kuten äänitteisiin, animaatioihin, videopeleihin ja kirjoihin.

Cleese esiintyy meneillään olevan kiertueensa aikana Helsingissä 19. ja 20. syyskuuta, Tampereella 22. syyskuuta ja Turussa 23. syyskuuta.