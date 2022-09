Huippukokki Jamie Oliverin tv-esiintyminen pöyristytti katsojia – miljonäärin sanat saivat Twitterin sauhuamaan

Jamie Oliverin säästövinkit eivät uponneet brittikatsojiin. Monen mielestä huippukokin reseptit olivat kaukana edullisista.

Huippukokki Jamie Oliverin yritys osallistua energiakriisin ja inflaation kurittamien kansalaisten auttamiseen on synnyttänyt raivoa Britanniassa.

Miljoonaomaisuuden ravintolabisneksellä, keittokirjoilla ja tv-ohjelmilla takonut Oliver esitteli torstaina BBC:n The One Show -ohjelmassa uutta keittokirjaansa, jonka avulla hän tarjoaa ihmisille säästövinkkejä. The Mirror -lehti kertoo, että Oliverin uusi kirja sisältää ”one-pot”-reseptejä eli ruokia, jotka voi valmistaa kerralla helposti yhdessä pannussa.

Oliverin mukaan reseptit ovat yksinkertaisia ja helppoja valmistaa, eikä ruokien kokkaamiseen kulu paljoa kallisarvoista energiaa. Tv:ssä Oliver valmisti makkarasta ja pastasta keittoa, johon tuli muun muassa punaviiniä, parmesania, valkosipulia, fenkolin siemeniä ja tuoreita lasagnelevyjä.

– Olen käyttänyt tässä kirjassa supermarketin aineksia ja enintään kahdeksaa ainesta, ja nyt kun ihmiset puhuvat elinkustannuksista ja muusta sellaisesta, suurin osa resepteistä valmistetaan pannulla liedellä. Liesi on neljä kertaa edullisempi kuin uuni, Oliver kertoi The Mirrorin mukaan tv:ssä.

– 10 minuutin keittämiseen vaadittavaan energiaan menee noin 10 penniä, itse asiassa hieman vähemmän. Ja tämä ruoka maksaa 1,45 puntaa per annos, Oliver jatkoi.

1,45 puntaa on noin 1,68 euroa.

The Mirrorin mukaan tv-katsojat olivat ihmeissään, sillä heidän mielestään Oliverin hinnat olivat pahasti pielessä.

– 1,45 puntaa annos? Tiedätkö paljon parmesan juusto maksaa? eräs katsoja ihmetteli The Mirrorin mukaan Twitterissä.

– Mainio yhden pannun pasta, mutta en ole varma, ovatko tuore pasta ja parmesan jokapäiväisiä tarpeita kauppalistalla leipäjonossa käyville, eräs Twitter-käyttäjä näpäyttää.

Osalla tv-katsojista meni hermot niin pahasti, että he haukkuivat Oliveria kovin sanoin.

– Painu vit***n Jamie, sinä holhoava kus***ä. Hän yrittää tuputtaa kirjaa käyttämällä elinkustannuskriisiä hyväkseen, kertoo meille, että tarvitsemme kirjan, koska suurin osa resepteistä valmistetaan liedellä ja ovat siksi halvempia valmistaa, kuului yksi kommenteista.

– Miljonääri holhoamassa meitä. En usko, että yleisö haluaa kuulla rikkaan Jamie Oliverin neuvoja siitä, miten tehdä aterioita halvalla.

Jamie Oliver nousi tähdeksi 2000-luvun alkupuolella tv-ohjelmiensa, pannujensa ja keittokirjojensa avulla. Oliver aloitti suositun Alaston kokki -ohjelmansa vain 24-vuotiaana, avasi pian lukuisia ravintoloita ympäri maailmaa ja menestyi lähes kaikessa mitä teki. Oliverin menestys jatkui 20 vuoden ajan, kunnes kaikki tyssäsi tylysti vuonna 2019.

Lopulta hänen ravintolansa ajautuivat miljoonavelkoihin ja sulkivat ovensa yksi toisensa jälkeen samalla, kun kokin bisnesimperiumi romahti. Oliver yritti rahoittaa vaikeuksissa olleita ravintoloitaan omalla rahallaan. Hänen omaisuutensa arvon arvioitiin ennen kriisiä olleen yli 280 miljoonaa euroa, ja hän menetti konkurssitaistelussa jopa kymmeniä miljoonia.

Oliver silti edelleen yksi tunnetuimmista ja menestyneimmistä tv-kokeista.

