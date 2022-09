Big Brotherin vanhin asukas Tuula, 59, on selvinnyt rintasyövästä ja murtanut molemmat poskiluunsa

Tuula toivoisi, ettei asukkaita arvotettaisi iän, sukupuolen tai vakaumuksen mukaan.

Oulussa asuva Tuula, 59, on uuden Big Brother -talon vanhin asukas. Hän aikoo haastaa muita asukkaita, jos nämä suhtautuvat häneen iän takia negatiivisesti.

– Haluaisin, että kaikki olisimme tyyppejä, joilla on eri ikä ja ettei arvotettaisi heti sen perusteella, hän kertoo IS:n haastattelussa.

Tuula itse ajattelee ikänsä olevan vain positiivinen juttu. Hän on kuitenkin katsonut, kuinka aiemmin iäkkäämmät on usein heti haluttu pois.

– Tämä on vähän tasa-arvo kysymys, ei ikä saa olla este. Eikä mikään sukupuoli tai vakaumus, me olemme vain tyyppejä, joilla on erilaiset elämäntilanteet.

Tuula uskoo, että avoimuudella ja suoraan puhumisella voi pärjätä talossa pitkälle.

Talossa Tuula haluaa tuoda esiin positiivista elämänasennettaan. Hän haluaisi tuoda edes yhdelle katsojalle lohtua ja iloa kertomalla omaa tarinaansa.

– Vuonna 2015 kaaduin pyörällä ja molemmat poskiluuni menivät murskaksi. Mammografiassa todettiin sen jälkeen neljän kuukauden päästä rintasyöpä, hän kertoo.

Rintasyövästä selvinnyt Tuula joutui onnettomuuden jälkeen hoidattamaan hampaitaan kolmen vuoden ajan.

– Elämää katson positiivisesti eteenpäin. Voi olla vaikeuksia, mutta aina voi olla valoa. Jokaisen pilven takana on aurinko.

Koulutukseltaan Tuula on kasvatustieteiden maisteri ja kolmen päiväkodin johtaja. Hän on naimisissa ja hänen toinen kotinsa on Yhdysvalloissa, jossa hänen miehensä asuu.

Tuula on kertonutkin haluavansa saada maahan työskentelyluvan, jotta hän voisi muuttaa pidemmäksi aikaa miehensä luokse.