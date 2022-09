Maajussi-Oskari sai ainoastaan yhden kirjeen – näin kävi suhteelle häntä lähestyneen Nooran kanssa

Oskari päätyi Maajussille morsian -ohjelmaan ystäviensä ilmoittamana.

Vasikoiden välikasvattajana työskentelevä Oskari, 30, lähti ohjelmaan toiveikkaana. Kärsämäellä asuvan miehen suunnitelmana oli löytää elämänkumppani.

Oskarin laatikosta löytyi lopulta yksi kirje, jonka oli kirjoittanut varsin lähellä asuva Noora. Ohjelmassa Oskari soitti Nooralle, joka kertoi ajavansa usein Oskarin tilan ohi.

– Koitan olla stalkkaamatta, pikkuisen sivusilmällä kurkkaan pihalle, en hidasta vauhtia tai muuta, Noora jutteli.

Kuvausten jälkeen Oskari ja Noora tapasivat, mutta romanttinen suhde jäi syntymättä.

– Kyllähän me ollaan useampaan kertaan tavattu sen jälkeen, mutta ei meillä ole mitään juttua. Aivan sinkkumiehenä elän kyllä vielä, Oskari kertoo.

– Ei meillä vaan alkanut se etenemään. Ollaan vieläkin tekemisissä, ja Noora on tosi mukava tyyppi. Ihan kaveripohjalta, hän lisää.

Ohjelmaan lähteminen ei kaduta Oskaria, vaikka lopputulos ei ollut toivotunlainen.

Maaseutuelämän päälle ymmärtävän puolison löytämiseen Oskari suhtautuu edelleen toiveikkaana ja on avoin yhteydenotoille, mikäli niitä tulisi nyt, kun jakso on esitetty televisiossa.

– Jos jollain on vähänkin sellainen olo, että on asia mietityttänyt, eikä ole uskaltanut laittaa kirjettä, niin minua saa kyllä rohkeasti lähestyä. Totta kai, jos jollain on sellainen olo, niin en jätä vastaamatta, Oskari lupaa.

– Silloin en ole vastannut, kun ohjelmaan lähdin. Silloin jotkut yrittivät viestiä laittaa, mutta ajattelin, etten vastaa näihin vaan laittakoon kirjeen, sehän ohjelman idea on.