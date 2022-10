Legendaarinen euroviisuvoittaja pelmahtaa Vain elämää -ohjelmaan – näin ruotsalaisille hurmureille kävi huuman jälkeen

Mormoniveljekset tarjoavat mieluisan ja ikimuistoisen yllätyksen Vain elämää -ohjelmassa.

Tulevan viikon Vain elämää -jaksossa vietetään Meiju Suvaksen päivää, joka huipentuu varsin mieleiseen yllätykseen laulajalle.

Lavalle nousevat Suvaksen iloksi Richard, Louis ja Per Herrey, jotka muistetaan vuoden 1984 euroviisujen voittohitistä Diggi-Loo Diggi-Ley. Käännösiskelmien kulta-aikana Suvas levytti ruotsalaisveljesten kappaleen suomeksi.

Herreysit olivat aikansa superjulkkiksia. – Se oli vinyylilevyjen aikaa kauan ennen internetiä, joten kaikki katsoivat yhtä ja samaa tv-ohjelmaa, he muistelevat.

Vain elämää -ohjelmassa tanssittava korvamatokappale saa jälleen uuden muodon. Versio sai alkunsa viime keväänä, ja samalla tuli myös idea kutsua Herreys mukaan esitykseen.

Ruotsalaisveljekset vastasivat kutsuun myöntävästi, ja ensimmäinen ulkomaalainen bändi lensi Suomen Vain elämää -kuvauksiin kesän alussa. He ilahtuivat nähtyään, kuinka onnellinen Suvas oli heidän noustessaan lavalle.

– Hän oli iloinen ja antoi meille isot suukot! Poskillamme on vielä huulipunaa, yhtye kommentoi nauraen IS:lle kuvausten jälkeen Hirvensalmella.

Hyvä tunnelma ja rakkaudellinen ilmapiiri tekivät vaikutuksen yhtyeeseen. Kappaleen esityksen jälkeen suomalaistähdet ryntäsivät Herreysin luo innoissaan.

– Tämä on lähes yhtä iso juttu kuin Abba olisi tullut tänne, artistit hehkuttivat.

Formaatti on hyvin tunnettu myös Ruotsissa, joten veljesten oli helppoa vastata kutsuun myöntävästi. Edellisen kerran he esiintyivät Suomessa Lordin euroviisuvoiton jälkeen, kun kilpailu järjestettiin Helsingissä.

– Emme käy täällä niin usein, mutta meillä on hyviä muistoja Suomesta, he muistelevat.

– Yleisö täällä oli aivan mahtavaa. Kovaäänisin yleisö kaikista!

Herreysit viihtyivät pikavisiitillään Hirvensalmella. – Nautimme edelleen laulamisesta, he sanovat.

Suosionsa huippuvuosien jälkeen veljekset lähtivät uusille urille. Per työskentelee Göteborgin oopperassa lakimiehenä. Hän toimii myös muusikkojen liitossa neuvonantajana.

– Autan esimerkiksi sopimusasioissa, joten olen edelleen musiikkibisneksessä, mutta enemmän lakipuolella, Per Herrey kertoo.

Louis Herrey on tehnyt työuransa opettajana ja rehtorina mormonikirkon koululaitoksessa. Viime vuosien aikana hän on opiskellut personal traineriksi.

– Teen sitä nyt osa-aikaisesti, Louis kertoo.

– Kuten hänen ulkonäöstään voit nähdä, hän on meistä treenatuin, Per heittää.

– Emme ole vielä palkanneet häntä! Richard jatkaa.

Richard Herrey on ollut monessa mukana. Hän on työskennellyt niin ravintola-alalla kuin mediassa.

– Olen radiojuontaja ja olen myös pyörittänyt ravintolaa Tukholmassa monia vuosia, hän kertoo.

Richard Herrey toimi vuodesta 2019 maltillisen kokoomuksen kansanedustajana, mutta menetti paikkansa syyskuun 2022 vaaleissa.

Herreys on päivittänyt kultaiset kenkänsä 2020-luvun tyylisiksi.

Vuosikymmenten aikana veljekset ovat tehneet joitain uusia kappaleita, mutta esiintymisura ei ole ollut enää vuosiin keskiössä.

– Kahden vuoden kuluttua viisuvoitosta tulee kuluneeksi 40 vuotta. Meillä on joitakin lauluja tehtynä, joten ehkä julkaisemme uusia kappaleita silloin, Louis miettii.

– Viimeiset hyvästit, Richard komppaa nauraen.

Diggy-Loo Diggy-Ley on Herreysin ainoa jättihitti. Suosiolla on ollut myös kääntöpuolensa.

– On ollut vuosia, kun olemme saattaneet olla hieman kyllästyneitä siihen, he myöntävät.

– Mutta se laulu on tehnyt monia ihmisiä iloisiksi, ja on ollut etuoikeus saada esittää sitä. Ei moni ole voittanut euroviisuja tällaisella hyvin erityisellä kappaleella.

Herreyn veljekset herättivät viisuissa huomiota kultasaappaillaan ja hohtavanvalkoisilla housuillaan.

Nykyisin kappaleeseen liittyy jo niin paljon muistoja, että keikoilla sillä on erityistä nostalgia-arvoa niin yleisölle kuin esittäjilleen.

– Tavallaan voitimme lotossa, he kuvailevat.

Herreyt elävät varsin tavallista elämää poissa julkisuuden valokeilasta. Ainoastaan Richard on esillä mediassa julkisten töidensä takia.

– Voiton tuoma kuuluisuus on aina olemassa jollain tavalla, ja ihmiset tunnistavat meidät. He tulevat kertomaan muistojaan meistä ja siitä, missä he olivat kun voitimme. Kokemus on ollut kaikkiaan onnellinen, Per sanoo.

– Voimme kuolla onnellisina, Richard heittää.

