Vain elämää -ohjelman tekeminen on todellisuudessa erilaista kuin moni uskoisi – tuottaja paljastaa, mitä et näe tv:ssä

Ilta-Sanomat vieraili perjantaina alkaneen Vain elämää -ohjelman kuvauksissa Hirvensalmella kesäkuussa.

Kesäkuun alku on Hirvensalmella lämmin ja aurinkoinen. Päivä on kääntynyt iltapäivän puolelle, ja lounaskuvausten viimeinen kappale soi Satulinnan navetan yläkerrassa.

Kuvausrupeama on kauden osalta lopuillaan. Viimeinen kuvauspäivä etenee aikataulun mukaisesti kohti iltaa ja viimeisen tähtiartistin illalliskattausta lauluesityksineen.

Vain elämää -kuvaukset Satulinnassa kestävät yhdeksän päivää, mutta ennen kuvausten alkua suurtuotannon osasia on koottu pala palalta tuotantoyhtiö Banijay Finlandissa. Suurista linjoista ja pienistä yksityiskohdista vastaa tuottaja Petra Theis, joka työskentelee ohjelman parissa käytännössä ympäri vuoden.

Tuotanto käynnistyy vuodenvaihteen tienoilla. Artistivalintojen jälkeen alkaa prosessi, jossa valitaan esitettävät kappaleet ja selvitetään tekijänoikeuksia ja esityslupia. Theis kasaa noin kuudenkymmenen hengen tuotantoryhmäänsä kokoon pitkin kevättä. Samaan aikaan artisteista tehdään ennakkohaastatteluja ohjelmaa varten.

– Ohjelma on artisteille tosi tärkeä juttu aina, ymmärrettävästi, joten heidän kanssaan yhteydenpito alkaa hyvin varhaisessa vaiheessa. Kuuntelen heidän toiveitaan ja suunnitellaan sitä, millainen heidän päivästään on tulossa. Jos he haluavat kutsua esimerkiksi vierailevia artisteja, alamme kontaktoida heitä hyvissä ajoin, Theis kertoo.

– Työssäni on tärkeää se, että huolehdin tuotantotiimistäni, jotta heillä on asiat niin hyvin kuin voi olla, Theis kertoo.

Theis tekee tiivistä yhteistyötä pääohjaaja-käsikirjoittaja Arja Lehtikankaan kanssa. Työpari suunnittelee yhdessä sisällön varsinaisen ohjelman jaksoihin sekä syksyllä nähtäviin erikoisjaksoihin.

– Sisältö on Arjan käsissä. Hän on tehnyt tätä tosi pitkään ja on erittäin hyvä siinä mitä hän tekee. Hän menee tosi syvälle ja tutustuu artisteihin, luo heihin vahvan siteen. Roolini hänen työparinaan on miettiä yhdessä artistien toiveita ja sitä, mitä niiden toteuttaminen vaatii tuotannollisesti.

Theis työskentelee myös tiimin esihenkilönä toimien linkkinä monikameratekniikan, bändin, ENG-kameratekniikan, lavasteryhmän, jälkituotannon ja maskeerausosaston välillä.

Esiintymislava on koristeltu päivän artistin toiveiden mukaisesti.

THEISIN mukaan työskentely Vain elämää -leirillä on ”aivan ihanaa”.

– Täällä on tällainen leiritunnelma. Asumme täällä koko kuvausten ajan, niin johan se luo siihen sen, että siinä on aivan omassa kuplassaan, ettei edes mieti kotia tai muuta.

Tyypillinen työpäivä Satulinnassa on pitkä ja intensiivinen. Kuvauspäivä jakautuu kahteen osaan: aamun soundcheckeihin, kattausten valmisteluihin ja lounaskuvauksiin. Illalla edessä on toinen samanlainen setti. Niiden lisäksi kamerat seuraavat artisteja Satulinnassa pitkin päivää.

– Pyrin olemaan soundcheckeissä mukana varsinkin, jos siellä on joitain vierailijoita. Aina ennen lounas- ja illalliskuvauksia käyn Arjan kanssa läpi asioita, että minkälaisia asioita haastatteluissa on noussut esiin, jotta tiedän itsekin, mitä päivän aikana on tapahtunut.

Valot ja lavastus ovat suuressa osassa, kun tv-ohjelmaan luodaan tunnelmallista illalliskattausta.

Monikamerakuvauksen aikana Theis seuraa tapahtumia ulkotuotantoautosta käsin. Sieltä hänellä on yhteys tuotannon henkilöihin, rekvisitööriin, studio-ohjaajaan, ääniosastoon ja Lehtikankaaseen, joka on ohjaajan ominaisuudessa esitystilassa – istumassa lattialla.

Syksyllä televisiossa esitettävän 13. kauden kuvauksista Theisille on jäänyt elävästi mieleen ilta, jolloin Suomi voitti miesten jääkiekon MM-kisoissa kultaa. Tekninen osasto seurasi peliä puhelimesta sivusilmällä illalliskuvausten aikaan.

– Artisteilla oli keskustelu kesken, kun se voitto sieltä tuli. Yhtäkkiä koko artistikattaus oli aivan pähkinöinä. Sitten peliä alettiin näyttää myös monitoreilta artisteille. Se oli hauska tilanne, Theis kertoo.

Viime kaudelta mieleen on jäänyt Abreun katsojiakin huvittanut kömmähdys.

– Se päätyi televisioonkin, kun yksi artisti rikkoi vahingossa prompterin. Siinä piti vähän miettiä, miten toimitaan, Theis muistelee.

Ensimäistä kautta työskentelevä rekvisitööri Sara Auvinen ja 8. kautta työskentelevä lavastaja Hanna Puolakka valmistelivat illalliskattausta navetan vintillä.

Theis kertoo katsojien miettivän välillä, esittävätkö artistit oikeasti kappaleet tilassa, joka näkyy televisiossa. Hän sanoo, että kappaleet vedetään livenä juuri siinä, missä ne kuvataan. Useimmiten televisioon päätyy ensimmäinen versio esityksestä, ja mahdollisesta toisesta vedosta Theis keskustelee Leri Leskisen kanssa.

– Aikataulut ovat tiukat, ja tunne on aina isompi siinä ensimmäisessä vedossa, joten totta kai haluamme ensisijaisesti käyttää niitä. Hyvin harvoin tulee mitään sellaista, että jouduttaisiin ottamaan uusiksi.

– Mutta joskus voi tulla jokin tekninen ongelma, hän selventää.

Tv-katsojalle ei välttämättä välity se, miten suuressa osassa tilojen valaistus on lavastusta rakennettaessa. Valaistuksen tulee olla kaunis ja tunnelmallinen, mutta sen tulee myös tuoda tarvittavat asiat näkyville tv-kuvaan. Toisinaan artisteja ohjaillaan paremmille paikoille illallispöydän ääressä: tanssiminen väärässä sijainnissa voi peittää jonkin kameran kuvan.

– Pyrimme aina siihen, että artistit voisivat olla mahdollisimman vapaasti, koska hekin unohtavat kameroiden läsnäolon. Se on ihana asia, koska se on heille rennompaa, kun ei tarvitse koko aikaa miettiä kuvattavana oloa.

Meikkitaiteilija Raili Hulkkonen on työskennellyt Vain elämää -ohjelman maskeeraustiimissä ensimmäisestä tuotantokaudestaan saakka.

Vain elämää -ohjelman illallispöydän keskustelut ovat usein varsin tunteellisia. Moni artisti on puhjennut itkuun kertoessaan elämänsä vaikeista hetkistä tai kuunnellessaan uutta versiota itselleen tärkeästä kappaleesta.

Theis myötäelää vahvasti artistien tunnelmissa. Syvälliset keskustelut tai merkitykselliset kappaleet voivat saada liikutuksen pintaan.

– Kyllä minä tuolla nessupaketteja säilön autossa, hän kertoo nauraen.

Toisinaan työn lomassa huomaa myös sen, mitkä asiat tulevat todennäköisesti nousemaan ilmiöiksi tv-ohjelman myötä.

– Esimerkkinä voisi sanoa Stigin Kuningaskobran. Kyllähän siitä tiesi jo heti täällä, että siitä tanssista ja kappaleesta tulee jokin viraalihitti. Jotenkin sen tiesi, kun täällä innostuttiin siitä. Ajattelin silloin kuvauksissa, että ihmiset tulevat löytämään ohjelman myötä Stigin uudella tavalla, Theis sanoo.

Mika A. Laurila ja ohjaaja Arja Lehtikangas kuvasivat Pete Parkkosen haastattelua omenapuiden alla.

Theis on työskennellyt ohjelman tuottajana kolmen kauden ajan. Kuvauksissa ei ole tullut vielä vastaan ratkaisemattomia ongelmia. Vain elämää -tuotannossa on hänen sanojensa mukaan ”jokin jännä taika”, joka kääntää vaikeatkin hetket parhain päin.

Satulinnan ympärillä on pyörinyt sitkeä huhu kummittelusta kausi toisensa perään: kerrotaan, että Satulinnan kummitus olisi esimerkiksi herättänyt tietokoneensa ääreen nukahtaneen Vesa-Matti Loirin.

Erika Vikmanin huone Satulinnassa.

Theis myöntää, että aiemmilla kausilla myös hän on kohdannut mystisiä asioita.

– Kyllä minulla on joitain erikoiskokemuksia ollut. Jotain ääniä on kuulunut välillä, esimerkiksi kolahduksia ja sellaista, että ovi pamahtaa yhtäkkiä yöllä kiinni. Olemme miettineet, että onko niissä ollut jotain erikoista taustalla. Kyllä täällä ihmiset ovat aistit herkillä.

– Nyt tällä kaudella olen nukkunut kaikki yöni rauhassa, hän nauraa.