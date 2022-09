HS: Erika Vikman kertoo kauhunhetkistään keikkamatkalla – Jennika-sisko alkoi yhtäkkiä mennä sekavaksi

Jennika Vikman sairastui vakavati, kun siskokset keikkailivat Ruotsissa. Erikalle tilanne oli pelottava.

Erika Vikmanin ja hänen Jennika-siskonsa välit ovat olleet välillä myrskyisät, mutta nykyään he ovat läheisiä.

Laulajasiskokset Erika ja Jennika Vikman kertovat Helsingin Sanomissa suhteestaan ja siitä, miten viime keväinen keikkareissu sai pelottavan käänteen. Vikmanit olivat keikkailemassa Ruotsissa Dannyn kanssa, kun Jennika sairastui vakavasti.

Erika Vikman huomasi Ruotsissa, ettei Jennikalla ollut kaikki kunnossa.

– Toisena iltana Jennika valitti koko päivän päänsärkyä ja selkäkipua. Abba-museossa Jennika alkoi näyttää ihan haamulta. Silmät kiilsivät, kuume nousi ja hän alkoi mennä sekavaksi. Lähdimme yksityislääkärille, sitten sairaalaan. Koronan takia en saanut jäädä hänen luokseen, mutta jossain vaiheessa sain viestin, että kyse on aivokalvontulehduksesta. Tiesin, että tila on vakava, ja itkin koko illan. Mietin, että Jennika on minulle rakkain ihminen maailmassa, Erika kertoo HS:n haastattelussa.

Jennika joutui jättämään kiertueen kesken ja matkusti Suomeen toipumaan siskosten vanhempien luokse, ja Erika jäi jatkamaan kiertuettaan. Tilanne säikäytti hänet pahasti.

– Yhtenä yönä hotellissa aloin etsiä unissani Jennikaa. Tajusin, kuinka korvaamaton siskoni minulle on.

Jennika Vikman on Erika Vikmanin pari vuotta nuorempi pikkusisko.

Erika Vikman kertoi jo keväällä Instragramissa, että Jennika oli sairastunut vakavasti kesken kiertueen.

– Jennika, huh en muista, koska olisin ollut näin huolissani viimeksi, Erika totesi huhtikuussa.

Jennika Vikman sanoi omalla Instagram-tilillään olevansa kiitollinen siitä, että Erika oli mukana tukemassa häntä.

– Onneksi mun sisko oli mukana ja piti musta huolen. Olet paras Erika Vikman, Jennika kirjoitti Instagram-tilillään.

Lue lisää: Erika Vikman julkaisi huolestuneen päivityksen siskostaan – Jennika, 26, sairastui vakavasti Ruotsissa

Terveyskirjaston mukaan aivokalvontulehdus on bakteerin tai viruksen aiheuttama sairaus. Viruksen aiheuttama tauti on usein lievempi, bakteerin aiheuttama taas pahimmillaan hengenvaarallinen. Taudissa potilaalle nousee korkea kuume ja hänellä esiintyy päänsärkyä, niskajäykkyyttä, pahoinvointia ja sekavuutta.

Bakteeritaudeissa potilaan yleiskunto romahtaa yleensä päivän, parin kuluessa. Kuolleisuus meningokokki- ja pneumokokki -bakteerien aiheuttamissa aivokalvontulehduksissa on suuri, jopa 20 prosenttia. Lisäksi 5–20 prosentille potilaista jää jälkivaurioita, kuten kuulon tai näön ongelmia tai muita hermosto-oireita.

Jennika Vikman tunnetaan isosiskonsa Erikan tavoin laulajana. Hän on laulanut jo muutaman vuoden ajan Dannyn taustakuorossa ja nyt hän tähtää myös soolouralle. Erika Vikman puolestaan nousi tähdeksi voitettuaan Tangomarkkinat vuonna 2016.

Sittemmin hän on luonut menestyneen uran ja tänä syksynä hänet nähdään Vain elämää -ohjelmassa.