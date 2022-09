Main ContentPlaceholder

Viihde

Asukkaita odottaa uuden Big Brother -talon uumenissa siveellinen yllätys – Janni Hussi esittelee lempisoppensa talosta

Big Brother alkaa tänään Nelosella ja 12 viikkoa kestävää tuotantoa varten salaiseen paikkaan on rakennettu jälleen uusi Big Brother -talo. Tiedossa on jo, että aiemmista kausista poiketen tällä kertaa juonittelu asukkaiden kesken on sallittua, mutta yllätykset eivät lopu siihen. Kylpyhuoneesta löytyy ensimmäistä kertaa suihkukopeista ovet ja tupakkapaikoilla läyhääminen on kiellettyä! BB:n koostelähetyksiä juotava Janni Hussi esitteli ISTV:lle uuden talon juuri ennen kauden alkua.

