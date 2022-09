Kaija Koo ja Paula Vesala ovat maksaneet urastaan kovan hinnan yksityiselämässä – romanttiseksi tarkoitettu näky sillalla vetää synkäksi

Kaija Koo ja Vesala ovat roolimalleja monille nuorille esiintyville taiteilijoille. Elämä artistina on parhaimmillaan palkitsevaa, mutta monista valinnoista on kärsinyt yksityiselämä.

Kesä vaihtuu syksyyn, ja artistit siirtyvät laulamaan festivaalilavoilta konserttisaleihin ja areenoille.

Syksyn tapauksia on keväällä kovalla kohulla lanseerattu kiertue Mestarit – Kaija Koo, Vesala, Ellinoora & Jenni Vartiainen. Neljä suosittua artistia samalla lavalla.

Nyt on julkaistu ensimmäinen yhteinen kappale, joka liittyy syksyn Mestarit -kiertueeseen: Kaija Koo ja Vesala ovat kirjoittaneet yhdessä Joonas Angerian kanssa kappaleen Nopee hopee.

Vaikka siltä saattaa biisin nimi kuulostaa, kyseessä ei ole automainos. Suosittuja laulajia ei ole houkuteltu kiillottamaan minkään automerkin mainetta, vaan biisi on kahden vaikeuksista selvinneen naisen voimalaulu.

– Ei se nopee hopee tarkoita yksiulotteisesti autoa. Se on tässä vapauden symboli, se voi yhtä hyvin olla hevosvankkuri tai moottoripyörä. Kunhan ratsastetaan auringonlaskuun vapaana!

Aikuiset, vapaat ja vahvat naiset. Sellaisille, siis itselleen, Kaija Koo ja Vesala ovat kirjoittaneet teemalaulun.

Jotenkin ensi viikolla 60 vuotta täyttävä Kaija Kokkola eli Kaija Koo sekä Paula Vesala, 40, artisti Vesala, on helppo nähdä Thelma ja Louise -klassikkoelokuvan keskushenkilöiden kaltaisina ihmisinä. Ajamassa vapaina, vailla kahleita – ja ohittaen vaikka siltojen ruosteiset rakkauden lukot, joita laulun sanoituksessakin väläytellään.

– Kokemusta on takana. Mutta eteenpäin mennään, iloisestikin, Kaija Koo määrittelee.

– Toisten lukot voivat olla vielä sillassa kiinni, mutta oma tarina saa olla toisenlainen, Vesala sanoo.

– Thelma & Louise oli siellä vahvana visiona taustalla, vahvana symbolina, Kaija Koo vahvistaa.

Kaija Koo ja Vesala ovat julkisuudessa kertoneet elämänsä vastoinkäymisistä.

Isä kuoli juuri ennen Paula Vesalan syntymää, isäpuolikin ennen kuin laulaja oli ehtinyt täyttää 20. Isä, isättömyys, vanhemmuus ja lapsuuden muistot ovatkin olleet toistuvia aiheita hänen sanoituksissaan, niin PMMP-yhtyeelleen kuin sen lopetettua toimintansa myös soolouralla vuodesta 2016 lähtien. Hänen edellinen soololevynsä Etsimässä rauhaa (2020) käsitteli monissa kappaleissa eroa – takana oli pitkä liitto The Rasmus -yhtyeen Lauri Ylösen kanssa. Se päättyi eroon vuonna 2016.

Kaija Koo erosi pitkäaikaisesta puolisostaan ja biisintekijäkumppanistaan Markku Impiöstä 2006. Sen jälkeen laulajasta on tullut suorastaan erosta toipuvien ihmisten esikuva, roolimalli, jonka selviytymistarina inspiroi Apulannan Toni Wirtasen sanoittamaan Kaija Koolle kappaleen Vapaa – tunnuslaulun kaikille voimaantuneille naisille…

– ”Voimaantunut” on kielletty sana, Kaija Koo naurahtaa – ja saa Vesalankin nauramaan.

Ehkä nyt sitten tosiaan ollaan niin voimaannuttu, että Nopee hopee vie eteenpäin.

– Aika isoista asioista on selvitty, mutta vielä riittää virtaa ja uskoa selviytymiseen. En halua kaatua vastoinkäymisiin, vaan mennä eteenpäin. Ja niin ajatellen olen koettanut elämäni elää, Kaija Koo sanoo.

– Eivät ne (erot) sitten kuitenkaan ole maailmanloppuja, vaikka ne siinä hetkessä tuntuvatkin siltä, Vesala toteaa.

– Ehkä selviämiseen vaikuttaa tämä perspektiivi: selvisin silloin ja selvisin tuolloin, selviän nytkin. Ja just siitä kokemuksesta voi kertoa, Kaija Koo näkee.

– Toinen puoli on se, että laulussa kuvataan riemua uuden elämänvaiheen hyväksymisestä. Se tunne ei ole uhriutuvaa tai katkeraa vapautta…, Vesala sanoo.

– …. vaan puhdasta vapautta. Ei vapautta, joka perustuu uhitteluun, vaan siihen, että vastoinkäymiset on oikeasti heittänyt olkansa yli, ja nyt sitten ajetaan kohti vapautta, Kaija Koo täsmentää.

” ”Olemme tehneet työtä tien päällä koko elämämme. Kaipuu ja määrätietoisuus tehdä tätä miesvaltaisella alalla on maksanut meille yksityiselämässä paljon.”

Eli onko Nopee hopee sitten erosta, parisuhteen päättymisen toipumisesta kertova laulu? Kuulijat voinevat sen käsittää niinkin, mutta tekijöilleen se ei ole vain sitä. Biisi on Kaija Koolle ja Vesalalle ennen kaikkea kiertävien esiintyjien työnkuvan ylistys. Työ on raskasta, mutta palkitsevaa – ja nykyisin myös naisten työtä: kun Kaija Koo kävi koulua Helsingin Pihlajamäessä 1970-luvulla ja Vesala Pihtiputaalla 1990-luvulla, ei soittavia tyttöjä löytynyt bändiin saakka.

Nykyisin löytyy. Ja Kaija Koo ja Vesala ovat osaltaan avanneet tietä musiikkityön tekemiseen ammatikseen muillekin sukupuolille kuin miehille. Biisi on siis tavallaan hyvin feministinen: moottoritie on aina vaan kuuma, nykyisin myös muille kuin miesesiintyjille.

– Emme valinneet sovinnaista elämää. Valitsimme tehdä tätä ja valitsemme vieläkin, Vesala sanoo ja jatkaa:

– Olemme tehneet työtä tien päällä koko elämämme. Kaipuu ja määrätietoisuus tehdä tätä miesvaltaisella alalla on maksanut meille yksityiselämässä paljon. Mutta biisi ei kerro vain vapaudesta suhteessa rakkauteen, vaan vapaudesta tehdä sitä mitä itse valitsee, vaikka siitä on maksettu joskus kovaa hintaa.

Suomenkielinen musiikki merkitsee suomenkielisille kuulijoille paljon. Laulut antavat iloa ja voimaa, lohtua ja kannustusta – tai vaikkapa pakomatkan omasta arjesta.

Kaija Koo ja Vesala ovat laulaneet ja tehneet paljon lauluja, jotka ovat tulleet kuulijoille tärkeiksi, elämän biiseiksi. Sosiaalisen median aikakaudella viestittely suosikkiartistille on tullut helpoksi, mutta molemmat ovat saaneet jo vuosikymmeniä sitten ihan vanhan liiton fanikirjeinä luettavakseen tarinoita siitä, miten laulut ovat auttaneet ja koskettaneet.

– Kun laulu tulee tekijällekin vilpittömästä aiheesta, se kolisee kuulijallekin paremmin kuin niin, että yrittäisi tehdä jotain teemakappaleita. Rehellisyys toimii paremmin kuin se, että miettii, mitkä teemat puhuttelevat kuulijaani, Vesalaa sanoo.

” ”Kun keikan jälkeen laskeutuu alas lavalta, tajuaa hetken aikaa kirkkaasti, miksi tätä työtä tekee. Sen tajuaa, vaikka koko elämä tuntuu välillä vaikealta ja älyttömältä.”

Vilpittömyys toimii myös toiseen suuntaan.

– Kun kohtaan keikoilla ne ihmiset, jotka vilpittömästi laulavat mukana ja ovat ottaneet ne laulut omikseen, niin usein tulee itku. Laulujen viesti voimistuu yleisön ansiosta. Bongailen kesken keikan ihmisiä, joista näen, että nämä imevät nyt näistä biiseistä voimaa. Ja samalla saan voimaa itsekin, Kaija Koo kuvailee ja jatkaa:

– Sitten kun keikan jälkeen laskeutuu alas lavalta, tajuaa hetken aikaa kirkkaasti, miksi tätä työtä tekee. Sen tajuaa, vaikka koko elämä tuntuu välillä vaikealta ja älyttömältä.

– Ja on jännä, että tuohon tunteeseen ei kyllästy, Vesala vahvistaa.

Ja kun laulut ovat vilpittömiä ja vaikuttavat omaelämäkerrallisilta – kuten vaikkapa se Kaija Koon Vapaa – kuulija näkee esittäjässä roolimallin.

Ja kuinka ollakaan: jo 40 vuotta ammatikseen laulanut Kaija Koo on ollut aikanaan yksi roolimalleista, esikuva pienelle Paula Vesalalle, joka on nyt kiertänyt keikoilla jo 20 vuotta hänkin.

– Muistan, kun olin 11-vuotias ja pääsin opettajan töitä tehneen äidin mukana yläkoululle. Siellä isommat tytöt kuuntelivat Kaijan Tuulten viemää -levyä ja puhuivat tunnin jälkeen: ”Viimeinen lento -kappale kertoo Kaijan isästä.” Ajattelin, että tuollaistakin voi olla, Vesala muistelee.

Nyt he ovat tunteneet toisensa jo vuosikaudet, fiilistelleet ystävinä kiertävän esiintyjän ja sosiaalisen median aikakaudella jatkuvan esillä olijan ammatin eri puolia – ja vaikka niitä rakkauden lukkoja, joita ihmiset ovat suhteensa symboleiksi kiinnitelleet siltoihin eri puolille maailmaa.

– Tai kun näkee kyltin jostain jo menneistä häistä, miettii, mitähän kuuluu Jarille ja Irmalle, joiden sydän on tuolla ihan vinossa, Kaija Koo sanoo.

– Tai ne sillat. Minulle on aina tullut ihan mieletön epäonnistumisen kokemus, kun jossain sillassa on tuhansia lukkoja ja omassa elämässä kaikki on mennyt aina ihan vituiksi, Vesala puuskahtaa ja jatkaa.

– Suhteen loppu on aina aluksi epäonnistumisen kokemus. Ei siitä heti ajeta voittajana eteenpäin.

Mutta nyt jo ajellaan.

Nopee hopee.

Vuosi huipentuu siis siihen, että Kaija Koo ja Vesala lähtevät yhdessä kiertueelle, johon osallistuu myös kaksi muuta suosittua artistia. Mestarit – Kaija Koo, Vesala, Ellinoora & Jenni Vartiainen -kokoonpano tykittää pikkujouluaikaan hittiä hitin perään jäähalleissa ja areenoilla.

Isot keikkapaikat ja yhteiset keikat eivät ole jokapäiväisiä kokeneillekaan esiintyjille.

– Kaija sanoi ekassa palaverissa:”Mehän teemme nyt historiaa”, Vesala muistelee nauraen.

– Me teemme historiaa, Kaija Koo vahvistaa edelleen.

Koronarajoitusten jälkeisen ajan suurin suomalainen kiertue, neljä naisartistia ensimmäistä kertaa näin ison kiertueen solisteina, myynnissä peräti 75 000 lippua… Historiaa tosiaan tehdään monella tavalla.

Jos esiintyjien into välittyy katsomoon, luvassa on tosiaan jotain erityistä. Kaija Koo ja Vesala puhuvat kiihkeästi toistensa päälle kuvaillessaan sitä, mitä on luvassa:

– Pari tuntia ainakin tulee…

– … kyllä se ylittyy…

– … me mietittiin, että aika harvaa haittaa, että musaa tulee paljon…

– … tunnelmasta toiseen mennään, on herkkiä hetkiä ja…

– … ja tykitystä, mulla on aika paljon ihan tykitys-biisejä…

– … no sullahan niitä vasta on!

Vesalan ja Kaija Koon yhteisbiisi Nopee hopee on juuri julkaistu. Mestarit – Kaija Koo, Vesala, Ellinoora & Jenni Vartiainen -kiertue alkaa 21.10.2022