Tosi-tv-tähden kauneus­operaatio meni karmealla tavalla pieleen ja jätti ikuiset arvet: ”Elämäni on pilalla”

Chloe Ferry sanoo fox eyes -operaation pilanneen hänen ulkonäkönsä.

Julkkis Big Brotherista ja Geordie Shore -tosi-tv-sarjasta tuttu Chloe Ferry avautuu The Sun -lehden haastattelussa kauneusleikkauksistaan. Ferry, 27, kertoo käyneensä tammikuussa maailmalla suosiota niittäneessä fox eyes -toimenpiteessä, jossa ohimoiden ihoa kohotetaan mesolangoilla siten, että silmät kohoavat hieman. Lopputuloksena on ”kettumainen katse”.

Ferry sanoo The Sunille toimenpiteen menneen pieleen ja jättäneen hänen kasvoihinsa pysyvät arvet.

– Tämä on varmaankin elämäni suurin virhe. Kadun toimenpidettä suuresti, Ferry sanoo lehdelle.

Ferryn mukaan hänen ohimoillaan on pysyvät arvet toimenpiteen jäljiltä.

– Viimeiset seitsemän kuukautta ovat olleet traumaattiset. Tämä on ollut yhtä helvettiä, tosi-tv-tähti suree.

– Minulla on aina ollut hyvä iho, eikä minulla ole koskaan finnejä. Nyt kasvoissani on pysyvä kuoppa.

Hän kertoo The Sunille maksaneensa toimenpiteestä noin 700 puntaa. Ferry kuvailee, operaation olleen hetken päähänpisto, eikä hän ollut aiemmin ajatellut muokkaavansa enää ulkonäköään.

– Mitä enemmän minulle sanottiin sen olevan huono ajatus, niin sitä enemmän halusin käydä operaatiossa, Ferry kuvailee.

– Nyt ajattelen, että mitä olen tehnyt itselleni. Tämä on romuttanut henkisen hyvinvointini.

Ferry sanoo käyttävänsä paljon aikaa ja vaivaa arpien peittämiseen meikillä.

– Elämäni ja itsetuntoni on pilalla. En voi lähteä kotoa ilman meikkiä.

Chloe Ferry ponnahti julkisuuteen Geordie Shore -sarjasta vuonna 2015. – Minulla ei ollut varaa ostaa edes leipää, mutta käytin ekan palkkani huulitäytteisiin, Ferry on paljastanut.

Chloe Ferrylle on brittilehtien mukaan tehty lukuisia kauneusleikkauksia, muun muassa kolme nenäleikkausta, kaksi rintojen suurennusleikkausta ja brazilian butt lift. Tämän lisäksi hänellä on laminaattihampaat ja hänellä on kasvoissaan täyteaineita ja botoxia.

Ferry arvioi, että hän on käyttänyt toimenpiteisiin yli 40 000 euroa.

– Tiedän aikaisempien toimenpiteiden takia mitä kipuja toipumisaikana on. Tiesin kuitenkin heti, että fox eyesissa kaikki ei ollut kunnossa. Heti operaation jälkeen haavoista puski mätää, Ferry kertoo lehdelle.

Hän sanoo ajatelleensa, että vuoto kyllä lakkaisi. Viisi päivää toimenpiteen jälkeen hänen vointinsa romahti ja tähden äiti vei hänet ensiapuun.

–Pelkään lääkäreitä, joten sinnittelin pitkään. Migreenistä tuli kuitenkin sietämätön, eivätkä vahvat särkylääkkeet auttaneet ollenkaan. Minulle nousi kuume.

Ferylle kerrottiin lääkärissä, että kyseessä oli tulehdus, johon hän tarvitsisi antibiootit.

Tosi-tv-tähti sanoo, ettei hän tiennyt toimenpiteen mahdollisista riskeistä. Ferry kertoo The Sunille julkaisseensa Instagramin Stories-osiossa kuvia tulehtuneista leikkaushaavoista ja saaneensa todellisen viestitulvan.

– Monet kertoivat, että heidän fox eyes -toimenpiteensä oli mennyt pieleen ja osalla jopa pahemmin kuin minulla. Joku oli saanut melkein verenmyrkytyksen.

Omaa kosmetiikkabrändiään pyörittävä Ferry sanoo The Sunille, että huoliteltu ulkonäkö on tärkeää hänen työssään. Pieleen mennyt kauneusoperaatio on kuitenkin murtanut hänet henkisesti. Ferry sanoo ottaneensa etäisyyttä miesystäväänsä ja inhoavansa kasvojensa arpia.

– Minun on pakko ottaa kuvia, sillä tavalla tienaan elantoni.

Ferry sanoo harkitsevansa ihonsiirtoa, jotta hän pääsisi eroon kasvojensa arvista.

– Kunpa olisin tutkinut asiaa tarkemmin ja ehkä ymmärtänyt, etten tarvitse fox eyes -toimenpidettä, hän suree.