Uutisankkuri kokee saaneensa potkut harmaiden hiustensa takia – työnantaja torjuu väitteet syrjinnästä

Palkittu juontaja on tapahtuneesta järkyttynyt ja surullinen. Yritys kiistää syytökset seksismistä ja ikäsyrjinnästä.

Lisa LaFlamme on voittanut parhaan uutisankkurin palkinnon Canadian Screen Awardsissa viisi kertaa.

Yksi Kanadan tutuimmista tv-kasvoista järkytti katsojia uutisellaan ja aiheutti PR-katastrofin maan suurimmalla kaupallisella kanavalla.

Veteraaniuutisankkuri Lisa LaFlamme, 58, kertoi Twitterissä Bell Median päättäneen hänen työsopimuksensa CTV National Newsilla 35 vuoden jälkeen. LaFlamme on juontanut yli vuosikymmenen kanavan suosittua National News -ohjelmaa, joka on yksi maan katsotuimmista uutislähetyksistä.

The Guardianin mukaan CTV selittää päätöksen perustuvan puhtaasti liiketoimintaan, jolla pääuutisankkurin roolia halutaan muuttaa eri suuntaan. Lehdistötiedotteessaan CTV sanoi myös, että päätös lopettaa LaFlammen sopimus johtui muuttuneista katsojien tottumuksista.

LaFlamme puolestaan väittää lehden mukaan saaneensa potkut lopetettuaan hiustensa värjäyksen ja antaneensa niiden kasvaa luontaisesti harmaina. Vuonna 2020 LaFamme nousi värjäyspäätöksestään otsikoihin ja sai kiitosta naisilta eri puolilla maata.

– Olen edelleen järkyttynyt ja surullinen. Oli murskaavaa lähteä CTV National Newsista tavalla, joka ei ollut minun valintani, LaFlamme tilitti Twitteriin lataamallaan videolla.

– Tietäkää, että teille raportoiminen on todellakin ollut elämäni suurin kunnia, ja kiitän teitä siitä, että olette aina läsnä, hän sanoi seuraajilleen.

The New York Timesin mukaan kanadalaisen uutisverkoston toimitusjohtaja torjui väitteet, joiden mukaan sukupuoli, ikä tai harmaat hiukset olisivat olleet tekijöitä LaFlammen äkilliseen erottamiseen.

Kuitenkin kaksi miespuolista ja pitkäaikaista ankkuria, yksi CTV:stä ja toinen toisesta suuresta lähetysyhtiöstä, pystyivät jäämään eläkkeelle vasta 69- ja 77-vuotiaana, ja molemmat pystyivät jättämään katsojille jäähyväiset tv-lähetyksessä, The New York Times kirjoittaa.

Lisäksi Globe and Mail raportoi, että CTV Newsin johtaja oli kysynyt, kuka oli hyväksynyt päätöksen Antaa LaFlammen hiusten harmaantua. LaFlammen kanssa riideltiin myös journalistisista ongelmista ennen kuin tälle lopulta kerrottiin, että hänen sopimuksensa oli päättymässä.

Uutisankkuri teki videollaan hyvin selväksi, että päätöksen teki CTV:n omistama Bell Media, eikä hän. Hän myös muutti oman Twitter-tilinsä tittelin entiseksi juontajaksi.

40-vuotias ulkomaankirjeenvaihtaja Omar Sachedina, joka liittyi uutisverkostoon vuonna 2009, ottaa LaFlammen paikan uutena pääuutisankkurina.

LaFlamme on saanut runsaasti tukea sekä Kanadassa että Yhdysvalloissa. Kohu potkujen ympärillä on herättänyt vilkkaan keskustelun etenkin ikääntyviin naisiin kohdistuvista ulkonäköpaineista työpaikoilla, The Guardian kertoo.

Sosiaalisen median sanaharkan käydessä kuumana myös amerikkalainen pikaruokaketju Wendysin Kanadan tytäryhtiö on vaihtanut somessa punertavahiuksisen Peppi Pitkätossua muistuttavan tunnuksen hiukset harmaiksi.