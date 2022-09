Ottaisitko itse tällaiset? Huippumallin varpaankynnet herättävät kauhua ja huvitusta

Kate Mossin tytär Lila Moss kulkee äitinsä jalanjäljissä, mutta omia polkujaan kynsiensä kanssa.

Lila Moss on äitinsä Kate Mossin tavoin huippumalli.

Rakennekynnet ovat nykyään hyvin suosittuja. Monet ottavat näyttävät kynnet sormiinsa, mutta myöskään varpaankynsiin tehdyt tekokynnet tai geelilakkaus eivät ole poikkeus.

Huippumalli Kate Mossin 19-vuotias tytär Lila Moss on vienyt varpaiden kynsitaiteilun kuitenkin seuraavalle tasolle.

Moss julkaisi Instagram-profiilissaan kuvan itsestään sekä toisena kuvana otoksen varpaistaan ja uusista kynsistä. Ensimmäisessä kuvassa Moss pitää suussaan neuloja täynnä olevia kirsikoita.

Toinen kuva herättää kauhua, mutta myös hauskoja reaktioita. Moss on nimittäin ottanut varpaisiinsa lähinnä eläimen kynsiä muistuttavat terävät rakennekynnet.

Pääset selaamaan kuvia painamalla kuvan oikeassa reunassa näkyvästä nuolesta.

– Apua, kynnet tekevät minut fyysisesti pahoinvoivaksi, eräs kommentoi itkuhymiöin.

– Kanan kynnet! toteaa toinen.

– Kuinka ihmeessä saat sukat jalkaan? kolmas pohtii.

– Vaikka kuinka rakastan häntä, tämä pelottaa minua, eikä minun olisi pitänyt nähdä tätä, yksi kommentoija kertoo.

– Minkähänlaista olisi tulla tapetuksi varpailla? eräs pohtii humoristisesti.

Lila Mossissa on paljon äitinsä Kate Mossin näköä.

Lila Moss kulkee äitinsä jalanjäljissä.

Moss edusti aiemmin tänä vuonna Lontoon muotiviikoilla, ja Daily Mailin mukaan Moss on valittu myös vuoden 2023 Pirellin kalenteriin. Kate Moss poseerasi Pirellin kalenterissa itse vuonna 1994, 2006 ja 2012.

Moss poseeraa kalenterissa yhdessä huippumallien Cara Delevingnen, Karlie Klossin, Bella Hadidin ja Emily Ratajkowskin kanssa.

– On suuri kunnia poseerata kalenterissa. Äitini on poseerannut siinä, ja olen kuullut monista ikonisista henkilöistä, joita on kuvattu kalenteriin tai jotka ovat olleet tekemässä sitä. Kun minua kysyttiin kalenteriin, olin todella innoissani, Lila Moss kertoi Sunday-lehdelle viime viikolla.