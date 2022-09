Poptähti Madonna tekee paljastuksia elämästään Youtube-videolla.

Poptähti Madonna, 64, on julkaissut Youtube-kanavalleen videon, jossa tekee paljastuksia elämästään 50 kysymyksen kautta.

Seitsemän minuuttia kestävässä Finally Enough Talk: 50 Questions with Madonna -nimisessä videossa tähti vastaa kysymyksiin muun muassa uudesta Elvis-elokuvasta, kirjasuosituksistaan, musiikista ja salaisista paheistaan.

Kun kohdalle tulee kysymys parhaimmasta, salaisesta paheestaan, Papa Don’t Preach -tähti vastaa ”seksi”. Kun Madonnalta kysytään heti perään tämänhetkisestä mieluisimmasta pakkomielteestään, hän antaa saman vastauksen.

Madonnan huhutaan seurustelevan tällä hetkellä 23-vuotiaan mallin Andrew Darnellin kanssa.

Videolla hän myös paljastaa, että katuu molempia avioliittojaan.

Madonna oli naimisissa näyttelijä Sean Pennin kanssa neljän vuoden ajan vuodesta 1985 vuoteen 1989. Sen jälkeen hän nai elokuvaohjaaja Guy Ritchien vuonna 2000. He erosivat kahdeksan avioliittovuoden jälkeen.

Independentin mukaan vuonna 2009 Madonna sanoi David Lettermanin ohjelmassa, että hän jäisi mieluummin junan alle kuin menisi naimisiin uudelleen.

Madonna myös totesi, että hän vihaa laiskoja ihmisiä, on innoissaan työskentelemässä taas poptähti Britney Spearsin kanssa ja että todennäköisesti hän olisi luokanopettaja, jos ei olisi muusikko ja laulaja.

Britney Spears ja Madonna julkaisivat yhteisen kappaleensa Me Against The Music 19 vuotta sitten vuonna 2003, ja Madonna on avoimesti tukenut Spearsia tämän holhoustaistelussaan isä Jamie Spearsia vastaan.

Madonnalta myös kysyttiin, kenen uuden muusikon kanssa hän haluaisi tehdä vielä musiikkia. Tähti vastasi kysymykseen räppäri Kendrick Lamarin.

Madonna julkaisi 19. elokuuta uuden albuminsa Finally Enough Love: 50 Number Ones.

Vuosi sitten Madonna joutui kiusallisen kohun keskelle. Häntä on viime vuosina syytetty kuviensa rankalla kädellä muokkaamisesta, jotta näyttäisi nuoremmalta.

Huhtikuussa 2021 leimahti kohu, kun 28-vuotias australialainen Amelia Goldie kertoi omalla TikTok-tilillään, että Madonna on lisännyt vuonna 2015 Instagram-kuvaansa Amelian vartalon.

Amelia julkaisi vierekkäin oman vanhan kuvansa ja Madonnan kuvan. Kuvat puhuvat puolestaan:

Amelia kommentoi Buzzfeed-uutissivustolle, että luuli koko juttua ensin pilaksi, kun näki Madonnan pään omassa vartalossaan kiinni.

– Sitten tajusin, ettei se ole sitä, koska kuva oli julkaistu hänen virallisella Instagram-tilillään. Yritin saada hänen tiimiinsä yhteyttä Instagramin välityksellä, mutta en saanut vastausta.

Molemmilla naisilla on kuvassa yllään brittibändi Joy Divisionin paita ja lyhyt hame. Heillä on myös samanlaiset kaulakorut, ja käsien ja jalkojen asennot näyttävät tismalleen samalta.

Madonna vuonna 2020.

Amelia sanoi Buzzfeedin haastattelussa, että on ehdottomasti lähinnä imarreltu siitä, että hänen vartalonsa kelpasi popin kuningattarelle.

– Olen sitä mieltä, että jos käyttää jonkun toisen vartaloa kuvassaan, hän ansaitsisi tulla mainituksi (julkaisussa). Mutta en muistele pahalla!

TikTokissa jaetusta videosta on tullut viraalihitti, ja sitä on katsottu jo yli kaksi miljoonaa kertaa.

Madonnan fanit riensivät puolustamaan poptähteä. Somessa kirjoitettiin, että Madonnan kasvot ovat selvästi peräisin vuoden 2013 MET-gaalassa otetusta kuvasta. Poptähden puolustajat arvelivat, että Madonna teki ikonisesta MET-gaalatyylistään Photoshop-leikkauksen ihan vain huvin vuoksi ja lätkäisi sen sitten Instagramiin.

Madonnan lisäämä kuva löytyy edelleen hänen Instagram-profiilistaan.