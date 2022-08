Leonardo DiCaprion kerrotaan olevan jälleen sinkkumies.

Näyttelijä Leonardo DiCapriolla on ollut useita naisystäviä elämänsä varrella.

Viimeisin kumppaneista oli malli Camila Morrone, josta DiCaprio on sisäpiirilähteiden mukaan eronnut, uutisoivat People ja Independent. Pari ehti olla yhdessä neljän vuoden ajan.

DiCaprio ja Morrone yhdistettiin toisiinsa jo vuonna 2018, mutta vasta vuonna 2020 he astuivat julkisesti yhdessä kameroiden eteen Oscar-gaalassa. Sisäpiirilähteiden mukaan parin suhde olisi ollut ”melko vakava”.

Camila Morrone täytti 25 vuotta kesällä 2022.

– Suhde ei missään nimessä ollut kasuaali. Camila vietti paljon aikaa DiCaprion asunnolla, ja hänet tunnettiin Leon tyttöystävänä. Leo esitteli hänet molemmille vanhemmilleen jo kauan aikaa sitten, lähde kertoi vuonna 2019 Peoplelle.

Vuonna 2020 lähteet kertoivat, että DiCaprio olisi hyvin tosissaan Morronen kanssa. He viihtyivät toistensa seurassa pandemian aikana lähteiden mukaan ”24/7”.

Väitetyssä erossa ei DiCaprion historian tuntien ole sinänsä mitään ihmeellistä.

Morrone täytti nimittäin muutama kuukausi sitten 25 vuotta, ja DiCaprio, 47, on tunnetusti eronnut naisystävistään näiden täyttäessä neljännesvuosisadan iän.

Independentin mukaan kesäkuussa fanit jo vitsailivat, että samantien, kun Morrone täyttää 25 vuotta, DiCaprio nostaa kytkintä. Mirrorin, Daily Mailin ja Insiderin mukaan DiCaprio ei olisi ilmeisesti koskaan ainakaan tiedetysti seurustellut yli 25-vuotiaan kanssa.

Kun DiCaprio seurusteli mallien Gisele Bündchenin ja Bar Rafaelin sekä näyttelijä Blake Livelyn kanssa, hän erosi ennen kuin naiset ehtivät täyttää mystisen iän.

Myöskään muut naisystävät, mallit Erin Heatherton, Toni Garrn, Kelly Rohrbach tai Nina Agdal eivät koskaan jatkaneet suhdetta näyttelijän kanssa 25 ikävuoden jälkeen muutamaa kuukautta enempää.

Leonardo DiCaprio ei ole tiedettävästi koskaan ollut yhdessä yli 25-vuotiaan kanssa.

DiCaprion mieltymyksestä nuoriin naisiin on heitetty vitsiä myös esimerkiksi elokuva- ja tv-alan gaaloissa.

Vuoden 2020 Golden Globe -gaalassa koomikko Ricky Gervais puhui DiCaprion tähdittämästä, Quentin Tarantinon elokuvasta Once Upon A Time In Hollywood.

– Elokuva on lähes kolme tuntia pitkä – se on eeppinen. Leonardo DiCaprio osallistui elokuvan ensi-iltaan ja sen päätyttyä hänen deittinsä oli jo liian vanha hänelle, Gervais laukaisi.

DiCaprio nauroi vitsille muun yleisön mukana.

Juttua korjattu 31.8.2022 klo 10:43: Jutussa korjattu ”aikaisemmat naisystävät” muotoon ”muut naisystävät”.