Tampereen suurmusikaaliin myyty jo 25 000 lippua – nousevan tähden ”säde, karisma ja salaisuus” ihastuttavat Sinikka Sokkaa

Tampereen Teatterin Anastasiasta odotetaan yleisömagneettia.

74-vuotias näyttelijä Sinikka Sokka voisi ikänsä puolesta olla 32-vuotiaan kollegansa Pia Piltzin mummo.

Teatterin lavalla hän sitä perjantaista alkaen onkin. Silloin saa Suomen kanta-esityksensä Tampereen Teatterin uusi musikaali, Romanovien suvun ja Nikolai II:n perheen mystisestä kohtalosta kertova Anastasia.

Piltz näyttelee Anastasiaa, Sokan esittämän leskikeisarinna Maria Feodorovnan tyttärentytärtä. Totta ja tarua sekoittava kertomus on monelle tuttu vuonna 1997 ilmestyneestä animaatioelokuvasta.

Piltz ja Sokka Anastasiana ja leskikeisarinna Maria Fedorovnana.

Totta on se, että tsaariperhe murhattiin Venäjän vallankumouksen jälkeen 1918. Anastasian henkiinjääminen ja pako Pariisiin menee tiettävästi tarun puolelle. Vaikka moni toisin haluaisikin uskoa.

Sokalle ja Piltzille Anastasia on ensimmäinen yhteinen näytelmä. Kaksikko tutustui tosin jo 2009, kun Piltz – tuolloin vain 19-vuotiaana helsinkiläistyttönä – aloitti opiskelunsa Skene-musiikkiteatterikoulussa.

– Joissakin näyttelijöissä on säde, karisma ja salaisuus. Näitä ominaisuuksia ei voi ostaa kaupasta eikä opetella. Pia on sellainen, Sokka kehuu TT:n nousevaa tähteä.

Piltz kertoo oppineensa Sokalta paljon Skene-vuonna. Anastasiaa harjoitellessa Piltz on nauttinut pelkästään siitä, että Sokka on läsnä.

– Jatkuva innostuminen, pilke silmäkulmassa, ilo, tutkiminen – Sinikan kanssa työskentely on tosi inspiroivaa, ja sitä haluan oppia lisää, Piltz kehuu takaisin.

– Pitää hengittää teatterin ilmaa, näyttämötaiteeseen jo lapsena rakastunut Sokka tiivistää.

Sokan ja Piltzin kahdenkeskinen kohtaus on musikaalin pisin ja ehkä myös tärkein. Kohtaus on pelkkää vuoropuhelua ilman musiikkia.

Piltz valmistui Teatterikorkeakoulusta 2016 ja sai saman tien kiinnityksen TT:n riveihin. Suuria itänaapuriin liittyviä päärooleja on ollut aiemminkin kuten Anna Karenina ja Saatana saapuu Moskovaan.

Anastasia ylittää kuitenkin muut. Piltz myöntää, että kyseessä on hänen tähänastisen uransa kohokohta.

– Tämä on eka pääroolini musikaalissa. Just se, että kyseessä on musikaali, jotka ovat yleensä yleisömagneetteja, tekee tästä todella paljon isomman jutun.

Yleisöä onkin luvassa. Anastasiaan on myyty jo peräti 25 000 lippua.

– Jännittää, mutta kaikki on hyvällä mallilla. Tämä tuntuu edelleen epätodelliselta, Piltz miettii.

Kokemus ei tässä auta. Myös Sokkaa jännittää.

– Myös yleisön reaktiot jännittävät aina.

Pia Piltz on kuulunut TT:n vakiväkeen vuodesta 2016.

Kaksikolla on edessään 70 esitystä syksyllä ja 100 keväällä. Iso urakka etenkin eläkeikäiselle esiintyjälle.

– En ole eläkkeellä. Olen vain vanhus, Anastasiassa vierailevana näyttelijänä toimiva Sokka naurahtaa.

Anastasian lisäksi Sokan kalenteri täyttyy etenkin C Moren Kämppikset-sarjan uuden tuotantokauden kuvauksilla. Marraskuussa on lisäksi tiedossa rakkaan KOM-teatterin 50-vuotisjuhlat Kulttuuritalolla.

Kesällä Sokka ei tehnyt töitä. Loma-aika kului muun muassa toissa vuonna ostetulla kesämökillä Varsinais-Suomessa.

– Vanhoilla päivillä hankittu, mutta kannatti. Sinne on rakennettu terassia, ja olen nauttinut olostani.

Muutama vuosi sitten entisestä jääkiekkovalmentajasta ja teatterijohtajasta Alpo Suhosesta eronnut Sokka ei kommentoi nykyisiä parisuhdeasioitaan. Miehen sijaan Sokka pohtii robotin hankkimista.

– Robotti vois korvata miehen mökillä. Sellainen, joka poimisi marjat ja sienet, Sokka heittää muka vakavissaan.

Piltziä naurattaa.