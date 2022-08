Atlantin yli -purjehdus keskeytyy yllättäen: koko miehistö ei kestä rajuja olosuhteita keskellä valtamerta

Atlantin yli -purjehduksen kapteeni Kenneth Thelen muistelee myös tilannetta, jolloin miehistön jäsen ei keskeyttänyt pitkää purjehdusmatkaa ajoissa, vaan sai psykoosin keskellä valtamerta.

Discovery+ -palvelun ja TV5-kanavan Atlantin yli -sarja saa kolmannessa jaksossa käänteen, kun purjehdus täytyy yllättäen keskeyttää.

Purjehdustiimi on kokenut kahden purjehduspäivän aikana kovia, sillä aallokko on hurjaa eikä lakkaa hetkeksikään. Purjehtijat taistelevat meripahoinvoinnin kanssa, ja samanaikaisesti päälle pukkaavat veneen sähköviat.

Retkikunta pääsee Madeiran saaren ja mantereen väliin, kun yllättäen purjehdus päätetään keskeyttää Madeiran satamaan.

– Toisen purjehduspäivän iltana kapteeni kutsuu koko miehistön yllättäen koolle. Hänellä ei ole kyllä mitään helppoa asiaa, Joel Harkimo toteaa jaksossa.

Lintu-veneen kapteeni Kenneth ”Kentsu” Thelen toteaa, että veneessä keskellä valtamerta miehistön täytyy olla mukana 24 tuntia vuorokaudesta.

– Tällainen Atlantin ylitys on onnistunut vain silloin, kun kaikki, jotka ovat lähteneet veneeseen, ovat myös mukana, kun tullaan päätesatamaan, kapteeni toteaa.

– Yksi työryhmän jäsenistä kokee, ettei hän pysty jatkamaan tätä matkaa, ja haluaa jättäytyä pois veneestä, Harkimo sanoo.

Thelen kertoo laulaja Pete Parkkoselle, Duudsonien Jarno Laasalalle, laulaja ja tubettaja Sara Forsbergille, juontaja Anne Kukkohoville ja huippukokki Michael Björklundille muun miehistön ja sarjan työryhmän ohella, että kapteenina hänen täytyy pitää kaikista veneessä olijoista huolta.

Laulaja Pete Parkkonen pyrkii pysymään positiivisena vaikeista purjehdusoloista huolimatta.

– Tämän takia olen ajatellut, että otetaan lähin satama. Lähin saari on Madeira, ja meillä on myös veneessä tällä hetkellä sähköongelmia, ja generaattori ei oikein lataa akkuja. Voidaan hoitaa se puoli myös kuntoon. Ilman, että generaattori lataa akkuja, ei kannata lähteä Atlantin yli, Thelen tiivistää.

Thelen ja muu miehistö pitää työryhmän jäsenen päätöstä pois jättäytymisestä rohkeana. Kapteeni muistelee vaarallista tilannetta aikaisemmalta maailmanympäryspurjehdukseltaan, jolloin eräs miehistön jäsen ei osannut jättäytyä ajoissa matkasta mantereelle.

– Uudesta-Seelannista piti purjehtia Uruguayhyn. Siellä oli tällainen uusiseelantilainen kundi, joka sanoi, että hän on purjehtinut Amerikassa ja tehnyt sitä ja tätä. Jo pari päivää lähdön jälkeen hän meni psykoosiin ja rupesi näkemään näkyjä, Thelen kertoo.

– Hän oli itselleen vaarallinen siinä mielessä, että häntä ei voinut enää päästää veneen kannelle.

Tällä kertaa Atlantin yli purjehtii huippukokki Michael Björklund, Duudsonien Jarno Laasala, ex-malli ja juontaja Anne Kukkohovi, laulaja Pete Parkkonen ja laulaja ja tubettaja Sara Forsberg.

Kapteeni toteaa, että hän on tyytyväinen siihen, että työryhmäläinen tuli keskustelemaan keskeyttämisestä hänen kanssaan.

– Näin pitää tehdä tällaisissa tapauksissa, ettei se jää sisään kytemään ja tule toisella tavalla ulos.

Myös muut miehistön jäsenet ovat täysin työryhmän jäsenen päätöksen puolella.

– Ihan mahtavaa, kun sanot ääneen. Se on tärkeintä just sulle, ja me tuetaan sua sataprosenttisesti. Mennään järki edellä ja terveys edellä, ei tässä ole mitään muita vaihtoehtoja, laulaja Pete Parkkonen toteaa.

– Onneksi tämä tapahtui nyt, koska Madeira on viimeinen paikka, missä me voidaan pysähtyä. Sen jälkeen on pelkkää avomerta, Harkimo sanoo.

Lopulta purjehtijat saapuvat Madeiralle, johon työryhmän jäsen jätetään. Harkimolla on kuitenkin pelkoja tulevaa kohtaan.

– Fiilis, kun saavuimme Madeiralle oli kyllä todella raskas. Mulla oli olo, että en tiedä, jatkuuko tämä ja kuka seuraavaksi ilmoittaa, että haluaa päästä pois veneestä. Jos tulee dominoefekti, että jos toinen lähtee niin kolmaskin lähtee ja koko reissu oli siinä.

– Nythän olisi oiva tilanne karata, kun ei ole vielä liian myöhäistä, Sara Forsberg vitsailee.

Jäljellä olevat purjehtijat kuitenkin jatkavat matkaa seuraavana aamuna.

Atlantin yli 3. kausi TV5 ja discovery+ 24.8. alkaen. Uusi jakso joka keskiviikko.