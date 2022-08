Sunneva Sjögren muistelee pikkuveljensä traagista kuolemaa: ”Iloisesti lähti aamulla kouluun”

Sunneva Sjögren menetti pikkuveljensä Maunun 20 vuotta sitten.

Miss Suomi -kilpailun järjestäjä Sunneva Sjögren kohtasi suuren surun 20 vuotta sitten, kun hänen pikkuveljensä menehtyi auto-onnettomuudessa.

Sjögren, 48, julkaisi Instagramissa koskettavan päivityksen, jossa hän kertoo riipaisevasta tragediasta. Hänen Maunu-pikkuveljensä kuoli 29.8.2002.

– Kuolema. Jotain niin pysäyttävää, niin surullista ja lohdutonta, ettei sanat riitä kertomaan, kuinka paljon se sattuu. Se sattuu ja kestää läpi elämän, mutta onneksi tunne muuttaa muotoaan ja sen kanssa pystyy elämään, Sjögren kuvailee.

– 20 vuotta sitten pikkuveljeni oli juuri saanut ajokortin ja oli elämä edessä. Iloisesti lähti aamulla kouluun ja koulumatkalla törmäsi kaivinkoneeseen, koska aurinko sokaisi juuri sillä hetkellä nuoren kuskin.

Sjögren kertoo oppineensa elämään surun kanssa.

– Televisiossa pyöri tuohon aikaan vakuutusyhtiön mainos jossa luki ”Sinun tehtäväsi on elää”. Tämä teksti iskostui päähäni noina päivinä ja päätin, että minun tehtävä on muistaa joka päivä olla kiitollinen elämästä ja käyttää jokainen päivä mieluummin hyvän jakamiseen, hän avautuu.

– Kiitollinen että saan elää elämääni valiten aina mieluummin ilon ja rakkauden. Kiitollinen rakkaudesta ja ihmisistä ympärilläni. Iloitaan siitä mitä meillä on.

Sjögren on saanut seuraajiltaan runsaasti kannustavia viestejä. Moni on lisännyt päivityksen kommenttiosioon sydänemojin.

Sunneva Sjögren on naimisissa Harri Sjögrenin kanssa. Pari avioitui elokuussa 2020. Kaksikko on käynyt paljon yhdessä läpi.

Pariskunta ehti nauttia onnestaan vain viikon häidensä jälkeen ennen kuin he saivat traagisia uutisia. Sjögrenit kertoivat tammikuussa Anna-lehdessä, että heidän onnensa vaihtui syväksi suruksi, kun Harrin ex-puolison isä soitti ja kertoi, että Harrin kahden pojan äiti oli joutunut tapaturmaan, eikä selviytyisi. Puhelu suisti parin juuri alkaneen yhteisen elämän raiteiltaan.

Ensin Harrin oli kerrottava asiasta pojilleen ja sitten parin oli alettava järjestämään elämäänsä uusiksi.

– Sydän pakahtui poikien puolesta. Oli mietittävä miljoona asiaa uusiksi, ja pää yritti jäsentää, mistä pitäisi aloittaa, Sunneva Sjögren kertoi Annassa.

Lehden mukaan pojat olivat viettäneet aiemmin aikaa sekä äidillään että isällään, mutta äidin kuoleman myötä he jäivät kokonaan Harrille. Myös Sunneva alkoi viettää enemmän aikaa puolisonsa luona ja järjesteli omaa arkeaan uusiksi niin, että se oli mahdollista. Pari asuu erillään, Sunneva Sulkavalla ja Harri Mikkelissä.

Sunneva ja Harri Sjögren ovat joutuneet kokemaan paljon.

Poikien äidin kuolema tarkoitti myös sitä, että Sunneva alkoi huolehtia heidän arkisista asioistaan, kuten vaateostoksista. Tilanne vaikutti myös Sunnevan kahteen täysi-ikäiseen tyttäreen.

– Vastuun siirtyminen kokonaan meille on ollut tietysti suuri muutos. Tyttäreni ovat ottaneet entistä vahvemmin isosiskon roolin, ja he ovat olleet myös lapsenvahteina. Tilanteeseen nähden kaikki on mennyt hyvin, Sunneva kertoi Annassa.