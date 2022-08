Britney Spears esitti järkyttäviä väitteitä isästään – puhuu viimein suunsa puhtaaksi vuosikausien piinasta

Britney Spears laukoo nyt jo poistetulla videolla kohauttavia yksityiskohtia vuosia kestäneestä holhouksestaan. Poptähti oli isänsä holhouksen alla viime syksyyn saakka.

Poptähti Britney Spears, 40, julkaisi YouTubessa sunnuntaina videon, jolla hän kertoi järkyttäviä väitteitä vuosia jatkuneesta holhouksestaan. Video ehti olla näkyvillä vain hetken, kunnes se katosi mystisesti. Asiasta uutisoivat muun muassa TMZ, CNN ja Daily Mail.

CNN:n mukaan Spears väittää 22-minuuttisella audioklipillä, että hänen perheensä käytti häntä vuosien ajan hyväksi ja että hän joutui kokemaan kammottavia asioita.

– Minut peloteltiin rikki. Jaan tämän, koska haluan ihmisten tietävän, että olen vain ihminen. Tunnen joutuneeni uhriksi näiden kokemusten jälkeen ja miten voin jatkaa eteen päin, jos en kerro siitä, Spears sanoi videolla CNN:n mukaan.

Spears totesi videollaan, että Oprah Winfrey oli tarjonnut hänelle suurta summaa, jos hän kertoisi tarinansa julkisuudessa. Spearsin mukaan hän ei kuitenkaan halua rahoja, vaan ainoastaan saada äänensä kuuluviin.

Spears kuvaili nauhoitteella muun muassa lapsuuttaan sekä aikaa, jolloin hänen isänsä Jamie Spears oli virallisesti hänen holhoajansa, vaikka hän oli itse jo aikuinen. Daily Mailin mukaan Spears sanoi olleensa isänsä ”kontrollin alaisena” niin, ettei hän uskaltanut tehdä juuri mitään.

– Muistan vain, että minun piti tehdä mitä käskettiin. Minulle kerrottiin päivittäin, että olin lihava ja minun piti mennä salille, minun vain piti, enkä ollut ikinä tuntenut oloani niin turmelluksi, Spears sanoi nauhoitteella brittilehden mukaan.

– He saivat minut tuntemaan oloni mitättömäksi. Ja minä vain jatkoin sitä, koska olin peloissani. Olin niin peloissani ja kauhuissani.

Spears väitti videollaan myös, että häntä peloteltiin, jotta hän ei taistelisi isäänsä vastaan. Spearsin mukaan hänen isällään oli valta kaikkeen mitä hän teki ja päätti. Hän väittää, että Jamie Spears kielsi häntä tapaamasta ystäviään tai muita ihmisiä.

Spears oli isänsä holhouksen alaisena vuodesta 2008 aina viime syksyyn saakka. Marraskuussa 2021 oikeus vapautti Spearsin viimein noin 13 vuoden jälkeen isänsä päätäntävallan alta.

– Lopulta en välittänyt enää paskaakaan, koska en voinut mennä minne halusin. En voinut ottaa lastenhoitajia, jotka halusin, en saanut käteistä rahaa ja se oli nujertavaa. Olin kuin salaliiton keskellä, jossa minua kohdeltiin kuin supertähteä, mutta silti minua kohdeltiin kuin en olisi yhtään mitään, Spears sanoi tuoreella nauhoitteella.

Daily Mailin mukaan Spears kertoi videollaan myös, ettei hänen isänsä ja lääkäritiimi valvoivat häntä jatkuvasti. Laulaja väittää, ettei hän saanut minkäänlaista yksityisyyttä tai edes ovea, jonka taakse sulkeutua saati oman autonsa avaimia.

– Miten he pääsivät pälkähästä? Ja mitä vi***a tein ansaitakseni sen? En voinut edes polttaa tupakkaa. Ihmiset, jotka on tuomittu kuolemaan saavat polttaa tupakkaa.

Spearsin mukaan myös hänen syömistään vahdittiin jatkuvasti vuoteen 2016 saakka. Sen lisäksi hän väittää, että häntä vahtineet ihmiset pakottivat hänet tekemään töitä jokaisena päivänä.

– Tein töitä seitsemän päivää viikossa – viikonloput eivät olleet vapaita. Tein töitä kahdeksasta kuuteen ja joskus yhdeksän aikaan illalla pystyin katsomaan elokuvan.

CNN:n mukaan Spears väittää myös, että hänet lähetettiin 13 vuotta kestäneen holhouksen aikana hoitolaitokseen, jossa häneltä otettiin joka viikko kuusi putkea verta.

Spearsin mukaan hän tunsi olevansa jumissa keskellä omaa elämäänsä kykenemättä tekemään mitään.

– Halusin huutaa ja halusin päästä pois.

Kalifornialaisen oikeuden tuomari päätti viime marraskuussa vapauttaa Britney Spearsin yli vuosikymmenen jatkuneen isänsä holhouksen alta.

– Tästä päivästä alkaen Britney Jean Spearsiin henkilönä sekä hänen omaisuuteensa kohdistunut holhous on täten lopetettu, tuomari Brenda Penny lausui marraskuussa.

Spearsin holhous alkoi, kun hän erosi ex-aviomiehestään Kevin Federlinesta ja menetti molempien lastensa huoltajuuden vuonna 2007. Spears kirjautui tuolloin vanhempiensa suosituksesta vieroitukseen pitkän päihteiden värittämän ajanjakson jälkeen. Hän kuitenkin häipyi hoidosta vain vuorokauden jälkeen.

Samana vuonna Spears sai kuuluisan hermoromahduksensa, jolloin hän ajeli päänsä kaljuksi ja hyökkäsi sateenvarjon kanssa paparazzin auton kimppuun.

Jouduttuaan kahdesti psykiatriseen pakkohoitoon romahduksensa jälkeen ja kieltäydyttyään luovuttamasta poikiaan pois, Spears joutui vielä useasti sairaalaan ja vieroitushoitoihin.

Vuonna 2008 tähti asetettiin oikeuden päätöksellä isänsä Jamie Spearsin holhouksenalaisuuteen.