Rosanna Kuljulla kiehahti, kun hänen Instagram-kuvaansa putkahti karuja kommentteja – saa kuulla jatkuvasti etenkin yhdestä aiheesta

Rosanna Kuljua ärsyttää se, että hänen painoaan kommentoidaan jatkuvasti.

Missinä ja somevaikuttajana tunnettu Rosanna Kulju avautuu Instagramissa törkykommenteista, joita hän ja moni muu somessa saa. Kulju kertoo, että hänen edellinen kuvansa keräsi kommentteja, jotka saivat hänet järkyttymään.

– Jos ei ole mitään hyvää sanottavaa, niin pidä turpa kiinni. Eiks se sanonta mene niin? Tai no, ehkä se on, et ole hiljaa eikä turpa kiinni, mutta eipä takerruta yksityiskohtiin, Kulju täräyttää Instagramissa.

Kulju poseerasi edellisessä kuvassaan vartalonmyötäisessä beigessä asussa syysauringossa. Hänen mukaan kuva kirvoitti kommentoijilta tekstiä, joka sai hänet miettimään, mihin maailma on menossa.

– Kaikkea haukutaan ja arvostellaan, tämä on mennyt jo niin pitkälle, että julkisuuden henkilöiden lasten ulkonäköä ruoditaan. Tai jonkun korvia. Siis SAIRASTA, Kulju täräyttää.

Kulju kertoo, että hän saa jatkuvasti kommentteja etenkin yhdestä asiasta: painostaan. Hän on kertonut jo aiemmin somessa avoimesti painonsa vaihtelusta ja siitä, että hän saa kuulla aiheesta asiattomia kommentteja.

– Nyt painan 74 kg (just kävin lääkärissä vaa’alla, kotona ei ole vaakaa ollut vuosiin) ja esim. missiaikoina 2014 painoin 53 kg. Siinä on 20 kg eroa, mutta mitä sitten. Mä olen elänyt. Treenannut. Aikuistunut. Muuttunut. Ja hyvä niin. Tämä on minulle täysin ok ja viihdyn nahoissani, joten silloin sen pitäisi olla ok myös muille, Kulju kirjoittaa Instagramissa.

Törkykommenttien suoltamisen sijaan Kulju kehottaa ihmisiä keskittymään hyviin asioihin ja kehumaan toisiaan vaikkapa kauniista hymystä tai aurinkoisesta olemuksesta.

– Kliseistä, mutta taivaan tosiasia: lets spread more love, less hate.

Kulju kertoi jo viime vuonna turhautuneensa siihen, miten paljon hänen painonsa kiinnostaa ihmisiä. Hän totesi tuolloin, ettei painolla ole mitään merkitystä, vaan sillä millaiseksi olonsa tuntee.

– Monelle paino vaikuttaa olevan tosi tärkeää, että mikä se luku on. Ei sillä oo yhtään mitään merkitystä niin kauan kuin itse voi hyvin. Ainakin mulle 70 kiloa sopii, ne kilot pukee mua, Kulju painotti.

Kulju muistutti myös, että muun muassa selluliitti ja vatsamakkarat ovat täysin normaaleja asioita.