Tv:ssä rakkautta etsivän Victorian on vaikea avata itseään uusille ihmisille – paljastaa, millainen piirre miehessä tympii

Puutarhamyymälää pyörittävällä Victorialla, 31, on melko tarkat kriteerit siitä, millaisen kumppanin hän vierelleen kelpuuttaa.

MAAJUSSIT ja maajussittaret etsivät jälleen elämänsä rakkautta ja avaavat ovensa puolisoehdokkaille Maajussille morsian -ohjelman 15. tuotantokaudella.

Suosittuun rakkausrealityyn osallistuva Victoria, 31, kaipaa vierelleen kypsää miestä, josta olisi tukea työkiireisiin ja seuraa vapaa-ajan rientoihin. Puolisolta kaivataan aktiivista elämäntapaa ja aikaansaavaa asennetta.

– Täytyy olla rehellinen ja sellainen, jonka kanssa pystyy oikeasti keskustelemaan asioista, olivat ne sitten hyviä tai huonoja. On hyvin tärkeää, että kykenee kommunikaatioon, Victoria toteaa.

– Itsekkyyttä en puolestaan voi sietää. Se on sellainen piirre, joka on mielestäni todella inhottava.

Victoria ehti olla kolmisen vuotta sinkkumarkkinoilla ennen ohjelmaan osallistumista. Hänellä on takanaan kaksi pidempää suhdetta, jotka ovat tuottaneet Victorialle pettymykset.

– Minun on todella vaikeaa avata itseäni uusille ihmisille, maajussitar myöntää.

Victoria on kuitenkin todennut, että kun se oikea sattuu kohdalle, hän ei halua haaskata aikaa vaan aikoo hypätä suoraan syvään päätyyn.

Ystävä ilmoitti Victorian ohjelmaan tämän puolesta.

– Olen aika paljon valitellut sitä, kun kavereilla on miehet, mutta minulla ei, Victoria nauraa.

Kun uudet ohjelmaan osallistujat julkistettiin keväällä, Victorian puhelin täyttyi viesteistä ja treffipyynnöistä.

– Osaa en ole edes lukenut, kun päätin silloin, että kun tähän kerran olen lähtenyt, niin haluan tehdä tämän tätä kautta. Oli kuitenkin paljon positiivisia viestejä, Victoria toteaa.

Victoria ei osannut ollenkaan odottaa yhteydenottoja. Hänelle tuli yllätyksenä, että niin moni katsoo Maajussille morsian -sarjaa.

Rauman lähellä Laitilassa asuva Victoria kasvattaa kesäkukkia ja pyörittää kesäisin puutarhamyymälää. Tilaan kuuluu seitsemän kasvihuonetta, joissa kasvatetaan useaa eri lajiketta kesän myyntiin. Tilan vuoteen sisältyy myös hiljaisempaa aikaa, mutta sesonkina tehokkaalla emännällä riittää tekemistä.

Arho (vas.), Joonas, Anna-Reetta ja Victoria etsivät rakkautta tulevalla Maajussille morsian -kaudella. Ohjelman juontaa tuttuun tapaan Vappu Pimiä.

Iloinen ja topakka Victoria harrastaa intohimoisesti kuntoilua ja käykin ahkeraan kuntosalilla sen minkä työltään ehtii. Miehen ei tarvitse olla yhtä aktiivinen luonne, Victoria sanoo.

– Mutta totta kai haluan, että kumppani on tekeväinen ja menevä, ettei hän vain makoile ja katsele telkkaria!

Victoriaa sytyttävät eniten yllätykset ja arjen pienet teot.

– On ihanaa, jos toinen on tehnyt jotain kotitöitä tai ruoan valmiiksi. Se on se arkiromantiikka, josta tietää, että toinen välittää ja on huomaavainen.

Matkustelua ja urheilua rakastavalla laitilalaisnaisella on myös 11- ja 9-vuotiaat lapset, eikä hän toivo lisää jälkikasvua mahdollisen uuden kumppanin kanssa.

