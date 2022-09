Veronica Verho kokeili siipiään mallina kuultuaan ”maagiset sanat” – lopulta kouluttajan suorasukainen kysymys muutti tilanteen täysin

Kun Veronica Verhoa pyydettiin uudistuneen malliohjelman juontajaksi, hän suostui heti. Omille seuraajilleen Verho haluaa näyttää, että parasta on olla oma itsensä.

Juontaja ja somevaikuttaja Veronica Verholla on hymy herkässä, kun hän puhuu uudesta tv-projektistaan.

Yläkouluikäisenä Verho fanitti ystäviensä kanssa intohimoisesti Huippumalli haussa -ohjelmaa, jonka juonenkäänteitä puitiin kiihkeästi välitunnilla. Tänä syksynä ympyrä sulkeutuu, kun Verho nähdään ”Huippiksen” juontajana.

– Onhan tämä oikea unelmien täyttymys. Yleensä nukun yön yli ja teen vasta sitten päätöksen, jos minua pyydetään johonkin mukaan. Nyt en nukkunut, vaan sanoin heti, että todellakin tulen juontamaan Huippista! Verho naurahtaa.

Ohjelman päätuomarina nähdään Huippiksen kolmannella tuotantokaudella kilpaillut ja nykyään kansainvälistä uraa luova huippumalli Saara Sihvonen, jonka matkan mallikisassa Verho muistaa erityisen hyvin.

– Kun Saara oli mukana ohjelmassa 12 vuotta sitten, niin se oli mun ikäpolvelle aikamoinen sukupolvikokemus. Sarja oli oikeasti niin iso juttu, että oli outoa, jos joku kaveri ei ollutkaan katsonut Huippista, Verho muistelee.

Paljon on muuttunut noista ajoista. Ohjelma palasi syyskuussa tv-ruutuihin nyt viiden vuoden tauon jälkeen ja kokonaan uudistuneena. Uusi Huippumalli haussa heittää mallimaailmaan liittyvät stereotypiat romukoppaan, eikä Verho voisi olla uudistuksesta onnellisempi. Hän sanoo, ettei lähtisi mukaan ohjelmaan, jonka takana hän ei voisi seistä sataprosenttisesti.

– Työmoraalini on sellainen, että jos annan kasvoni johonkin, niin myös allekirjoitan sen kaiken, mitä projektissa tapahtuu. Olen todella ylpeä ohjelmasta.

Nyt mallikisassa etsitään karismaattista, persoonallista ja muuntautumiskykyistä huippumallia. Ikä, sukupuoli tai koko eivät rajoita menestysmahdollisuuksia.

Huippumalli haussa -kisassa ei ruodita kilpailijoiden ulkonäköa päästä varpaisiin, vaan rohkaistaan ja kannustetaan heitä.– Vanhanaikainen on asenne on jäänyt kokonaan pois, eikä kukaan tule sanomaan, että susta pitäisi ottaa senttejä pois tai sun pitäisi olla enemmän jotakin.

Verho sanoo ohjelman rikkovan mielikuvia siitä, miltä mallin pitäisi näyttää.

– Kun on puhuttu ”mallinmitoista”, niin on pitänyt olla tosi pienikokoinen, pitkä ja siro, eikä ole saanut olla näkyviä lihaksia. Nyt murretaan niitä vanhanaikaisia mielikuvia, mitä ihmisillä on malleista. Nykypäivänä on ok olla ihan minkälaisessa kehossa tahansa, eikä siitä voi puhua missään tapauksessa liikaa.

Hän toivoo kilpailijoiden monimuotoisuuden avaavan tv-katsojien silmiä.

– Malli voi olla ihan kuka tahansa, kehosta ja sukupuolesta riippumatta. Olisi ihanaa, jos joku nuori ohjelmaa katsoessaan hoksaa, että voin olla ihan mitä tahansa, eikä minun tarvitse mahtua mihinkään muottiin.

Verholla ei juurikaan ole omakohtaista kokemusta catwalkeista, mutta hän paljastaa hakeutuneensa mallikurssille teini-ikäisenä.

– Olin 12 tai 13-vuotias, kun kauppakeskus Myllyssä oli mallitoimisto, jonka työntekijät kävivät aina sanomassa ohikulkijoille, että sä näytät ihan mallilta. Silloiselle isäpuolelleni sanottiin näin ja olin ihan musertunut, että enkö minä näytä mallilta? Miksi ne eivät tulleet sanomaan mulle? Verho muistelee nauraen.

Lopulta myös Verho kuuli maagiset ”sä näytät ihan mallilta” -sanat. Hän sanoo halunneensa palavasti mallikurssille, josta voisi päästä osallistumaan kauppakeskuksen muotinäytökseen.

– Mallikurssi maksoi ihan älyttömästi ja ajattelin, että elämäntehtäväni on saada rahat jotenkin kasaan . Kiersin kolehdilla kaikki sukulaiset läpi, että ”mummi, saisinko samaan aikaan joululahjarahat, synttärirahat ja nimipäivälahjan ja sit vielä seuraavan joulun lahjan?”.

Verho sanoo huomanneensa kurssilla nopeasti, ettei catwalk ole häntä varten.

– Se oli kymmenen kerran kurssi ja innostus lopahti viidennellä kerralla, kun opettelimme kävelyä. Kaikilla muilla mimmeillä oli korkkarit, upeat meikit ja vaatteet. Minulla oli likaiset Converset, joissa oli nauhat auki. Kouluttaja katsoi minua ja kysyi, että haluatko oikeasti olla täällä? Vastasin, että en todellakaan. Musta ei ole tähän.

Aivan hukkaan kurssi ei kuitenkaan mennyt.

– Kyllä sieltä jäi jotain mieleen. Meidän piti tehdä selftape, eli esitellä itsemme kameran edessä. Silloin se tuntui karmaisevalta, mutta oli hauska kokemus. En tiedä oliko se merkittävä tekijä siihen, että olen nyt tässä, lukuisissa tv-ohjelmissa nähty Verho hymyilee.

Veronica Verho jätti radiotyöt helmikuussa pitkän harkinnan jälkeen. – Lähtö ei missään tapauksessa liittynyt siihen, ettenkö nauttisi edelleen radion tekemisestä. Olisi ihana palata joskus takaisin radioon.

Huippumalli haussa -ohjelma on suurimmalle osalle mallikokelaista ensikosketus julkisuuteen ja esikuvana olemiseen. Verho puolestaan on kuvannut elämäänsä someen jo kymmenen vuoden ajan ja haalinut vankan fanijoukon.

– Jos ja kun joku on sanonut minua esikuvaksi, niin se tuntuu aika isolta taakalta. Kyllä se lämmittää sydäntä, jos joku ajattelee, että ajatusmaailmani tai tapani elää ovat sellaisia, joita joku ihailee, Verho kertoo.

– Aloitin tubettamisen kun olin 16-vuotias ja silloin seuraajani olivat tosi nuoria. Nykyään minua seuraavat itseni ikäiset ihmiset ja hieman vanhemmat. Enää ei tarvitse ottaa hirveitä paineita siitä, jos sanon näin ja elän normaalia aikuisen elämää, niin entä jos joku lapsi ottaa tästä vaikutteita.

Verho on pyrkinyt olemaan somessa aito oma itsensä, eli tavallinen nuori nainen, joka kokee iloja ja suruja.

Hän uskoo, että sisällön aitous on se, joka puhuttelee hänen seuraajiaan. Joskus se saattaa myös ärsyttää.

– Muistan, että olen jossain tubevideossa juonut viiniä ja vitsaillut kaverini kanssa. Jonkun seuraajani isä laittoi silloin viestiä, että kielsi YouTube-kanavani lapseltaan, koska puhuin siitä ja tästä, ja join alkoholia. Vastasin siihen, että teit aivan oikein, koska sinä olet se vanhempi ja kannat vastuun siitä, mitä lapsesi katsoo.

– Olen aina ollut sitä mieltä, että se on vanhempien vastuulla, millaista sisältöä lapset katsovat somessa. Viestittelimme tämän isän kanssa ja tulimme lopulta hyvään yhteisymmärrykseen, Verho kertoo.

Hän sanoo, että hänelläkin on välillä päiviä, jolloin sosiaalinen media turhauttaa ja kyllästyttää.

– Olen tuntenut paineita siitä, mitä kaikki muut tubettajat tekee. Monet julkaisevat somessa esimerkiksi listauksia, että tänään aion tehdä kaikki nämä työjutut. Itsellä ei ehkä ole ollut sinä päivänä töitä tai on vaikkapa ollut kuvaukset, joista ei saa vielä puhua. Silloin turhautuu, että kukaan ei näe, että minäkin teen täällä töitä.

– Somen tekeminen ei ole koskaan ollut minulle sellaista, että suunnittelisin julkaisevani tänään 20 stooria tai miettisin millaisia reaktioita postaukset aiheuttavat. Tekemiseni on aina perustunut siihen fiilikseen, mikä mulla on ollut minäkin päivänä.

Verholla riittää syksyllä kiireitä niin tv-projektien kuin podcastinkin kanssa. – Työ pitää minut vireessä. Olen sellainen ihminen, että lamaannun tosi helposti, joten minusta on ihanaa, että on paljon tekemistä.

Helmikuussa monet yllättyivät, kun Verho kertoi lopettavansa radiotyöt NRJ-kanavalla viiden vuoden jälkeen.

– Radion tekeminen oli unelmani 12-vuotiaasta lähtien, joten päätös lähteä oli todella vaikea, Verho toteaa.

Ajatus urasuunnan muutoksesta alkoi kyteä vähitellen. Hän on tehnyt koko ajan enenevissä määrin tv-juontajan työtä, ja ura tuntui viettävän radiotyöstä pois päin. Tasapainottelun työn ja vapaa-ajan välillä kävi jatkuvasti yhä hankalammaksi.

– Kun joudun ottamaan toisesta duunistani lomaa, että voin tehdä toista työtä, niin siinä vaiheessa mennään jaksamisen rajoilla.

– Se saattoi olla sitä, että herään kuuden tai seitsemän aikaan töihin, siitä jatkan radioon ja teen 12-tuntisen työpäivän. Otin palkatonta lomaa, että pääsin tekemään tv-projektia, ja se ei ollut enää pitkällä tähtäimellä kovin fiksua.

Tämän kesän hän onkin lomaillut ja ladannut akkuja syksyn työkiireitä varten. Myös Verhon ja hänen puolisonsa Juhani Koskisen hääsuunnitelmat ovat edenneet.

– Hääpäivä ja hääpaikka on nyt päätetty! Se on ihanaa, sillä nyt voidaan ruveta suunnittelemaan ruokia, koristeluja ja muita yksityiskohtia, Verho iloitsee.

Hartaasti odotettuja häitä on jouduttu siirtämään. Syynä on helpottunut koronapandemiatilanne, joka on ruuhkauttanut kirkot ja tapahtumapaikat.

– Ehdotin Juhanille, että entä jos hääjuhla olisi vanhassa ladossa tai navetassa, ja hän innostui. Mehän oltaisi voitu mennä ensi kesänä naimisiin, mutta kaikki paikat ja päivät olivat jo buukattu täyteen. Siksi häät ovat kesällä 2024.

Nyt Verho sanookin odottavansa jo malttamattomana talven häämessuja ja messutarjouksia.

– Kaikki stressi hääpäivän valinnan suhteen on poissa, nyt voi vaan fiilistellä ja miettiä millaisen puvun haluaa. Häistä on tulossa aika isot, sillä näen asian niin, että häitä juhlitaan vain kerran elämässä. Siksi olisi kiva, jos kaikki ystävät ja sukulaiset pääsevät mukaan juhlimaan.

Sitä ennen Verho aikoo keskittyä täysillä tuleviin työjuttuihinsa. Jos kaikki sujuu hyvin, niin lähitulevaisuudessa hän pääsee toteuttamaan myös yhden pitkäaikaisen haaveensa.

– Haluaisin joskus kirjoittaa reseptikirjan ja aloin työstämään sitä tänä kesänä. Ruoka on intohimoni. Kirjan tekeminen on kuitenkin todella pitkä prosessi ja siinä on ihan hirveä duuni. Minulle se on kuitenkin niin rakas asia, että voisin vain elää sillä, että söisin. Ei tarvitsisi tehdä mitään muuta, Verho nauraa.

Huippumalli haussa MTV3-kanavalla torstaisin klo 20 sekä MTV Katsomossa.