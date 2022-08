Ennennäkemätön tilanne Ensitreffit alttarilla -sarjassa: vihittävällä on lapsi – näin tuotanto kommentoi sääntömuutosta

Tuotannon mukaan viime vuosina Ensitreffit alttarilla -ohjelmaan hakevista yhä useammat ovat suhtautuneet positiivisesti ajatukseen kumppanin lapsista ja monet jopa toivovat sitä.

Ensitreffit alttarilla -suosikkiohjelman uudella kaudella nähdään uudenlainen tilanne: mukana on ensimmäistä kertaa osallistuja, jolla on lapsi aiemmasta suhteesta.

Ohjelmassa sinkut astelevat avioliittoon kumppanin kanssa, jonka he kohtaavat ensimmäistä kertaa nimensä mukaisesti alttarilla. Valinnat on tehnyt joukko asiantuntijoita, joihin kuuluvat tuttuun tapaan pastori Kari Kanala ja ratkaisukeskeinen terapeutti Hanna Myllymaa. Uutena ohjelmassa aloittaa erityistason seksuaaliterapeutti Tapani Alanen.

MTV:n mukaan hakuehtoja muokattiin lapsipykälän osalta muutama vuosi sitten eivätkä lapset aiemmista suhteista lähtökohtaisesti ole enää este ohjelmaan hakemiselle. Asian suhteen ollaan kuitenkin tarkkoja.

– Haluamme varmistua siitä, ettei vanhemman osallistuminen ohjelmaan vaikuta lapsen elämään negatiivisesti. Hakuprosessin aikana tuotantoyhtiö keskustelee molempien vanhempien kanssa, ja asiantuntijat tapaavat myös lasta etukäteen, korostavat vastaava tuottaja Jasmi Kuusisto MTV:tä ja ohjelman tuottaja Endemol Shine Finlandilta Ellinoora Uusi-Kartano .

– Viime vuosina hakijoista yhä useammat ovat suhtautuneet positiivisesti ajatukseen, että tulevalla kumppanilla olisi lapsia, ja monet jopa toivovat sitä.

Mitään etukäteistietoa kumppanista ei kuitenkaan puolisolle kerrota, edes lasta.

– Tulevasta kumppanistaan osallistujat eivät tiedä mitään etukäteen, mutta hakuprosessissa kartoitetaan tarkasti muun muassa hakijan mieltymyksiä, toiveita sekä tulevaisuuden haaveita ja ne otetaan huomioon, kun etsitään sopivaa kumppania, tuottaja kertoo.

Valkeakoskella asuvan Oton, 36, lapsi mainittiin lyhyesti viime viikolla julkistetussa esittelytekstissä. Isänsä kanssa asuva tytär esitellään katsojille heti toisessa jaksossa nähtävissä häissä, joissa hän kohtaa myös uuden äitipuolensa. Hääpuheessaan isä myös nostaa esiin tyttärensä.

– Valintoja ei tehdä kepein perustein vaan myös lapsen etua ajatellen. Osapuoli, jolla on lapsi voi luottaa siihen, että alttarilla on vastassa turvallinen aikuinen, joka on sitoutunut paitsi tulevaan kumppaniinsa myös tämän lapseen, tuottajat muotoilevat.

– Osallistujien läheiset ovat tietysti merkittävä osa heidän elämäänsä, mutta ohjelmassa keskitytään pariskuntiin ja heidän avioliittoihinsa.

