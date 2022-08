Maajussit ja maajussittaret esittäytyvät – seuraa suoraa lähetystä noin klo 14 alkaen

Maajussille morsian -ohjelman uudet osallistujat esitellään maanantaina. IS esittää tilaisuuden suorana lähetyksenä.

Kestosuosikki Maajussille morsian starttaa 15. kautensa MTV:llä maanantaina 29. elokuuta. Rakkausrealityssa seurataan neljää osallistujaa, jotka etsivät itselleen elämänkumppania.

Uuden kauden maajussit ja maajussittaret esitellään tänään maanantaina ohjelman lehdistötilaisuudessa. Paikalla on myös ohjelman juontaja Vappu Pimiä. IS esittää tilaisuuden suorana lähetyksenä noin klo 14 alkaen.

Tv:ssä rakkautta etsivät maajussit ja maajussittaret ovat Anna-Reetta, 30, Victoria, 31, Joonas, 23 ja Arho, 28. Osallistujat ovat tällä kertaa poikkeuksellisen nuoria.

Anna-Reetta, 30, Kiviapaja

Anna-Reetan lypsykarjatila sijaitsee Savonlinnan lähellä Kiviapajalla. Tilaan kuuluu lypsy- ja nuorkarjan lisäksi metsää ja vuokramökkejä. Sukupolvenvaihdos on kohta tulossa tilalle ja tuleva emäntä on nyt isäntää vailla. Tila ei suinkaan jää paikoilleen pyörimään uuden emännän käsissä vaan tulevaisuudelle on paljon suunnitelmia. Omin sanoin päätökset tehdään jalat maassa ja järki päässä.

Tilan pyörittämisen vastapainoksi Anna-Reetta harrastaa metsästystä, kalastusta ja ratsastusta. Kesäisin tie vie ahkeraan lavatansseihinkin. Anna-Reetan elämään kuuluu tärkeänä osana myös 3-vuotias lapsi.

Anna-Reetta toivoo löytävänsä maatilan elämää ja arkea arvostavan miehen, jolla olisi intoa myös tarttua tilan toimiin. Kiinnostuksen saa heräämään huumorintajuinen ja rehti mies, josta olisi ehkä myös kalakaveriksi ja lavatansseissa pyörähtämään.

Victoria, 31, Laitila

Rauman lähellä Laitilassa asuva Victoria kasvattaa kesäkukkia ja pyörittää kesäisin puutarhamyymälää. Tilaan kuuluu seitsemän kasvihuonetta, joissa kasvatetaan useaa eri lajiketta kesän myyntiin. Tilan vuoteen sisältyy myös hiljaisempaa aikaa, mutta sesonkina tehokkaalla emännällä riittää tekemistä.

Iloinen ja topakka Victoria harrastaa intohimoisesti kuntoilua ja käykin ahkeraan kuntosalilla. Hän rakastaa myös luonnossa liikkumista ja toiminnan hiljaisena aikana on vapautta myös matkustella. Victorian arjessa on mukana myös kaksi lasta.

Vierelleen hän kaipaa rehellistä ja kypsää miestä, josta olisi tukea sesonkiajan kiireisiin ja seuraa vapaa-ajan rientoihin. Puolisolta kaivataan aktiivista elämäntapaa ja aikaansaavaa asennetta. Victoria ei haaskaa aikaa, jos se oikea tulee vastaan, vaan on valmis hyppäämään syväänkin päähän.

Joonas, 23, Voltti

Joonaksen Seinäjoen lähellä sijaitsevalla kasvinviljelytilalla kasvatetaan muun muassa sokerijuurikasta ja tärkkelysperunaa. Viljelysten lisäksi tilan toimintaan kuuluu metsänhoito ja koneurakointi. Nuoresta iästä huolimatta Joonas on ollut tilan isäntä jo pidemmän aikaa ja kehittää tilaa innolla. Suunnitelmia on pitkälle tulevaan ja ainoa mikä tilalta uupuu nyt on emäntä.

Vapaa-ajallaan nuori maajussi ei suinkaan lepää laakereillaan. Käynnissä ovat agrologin opinnot ja harrastuksia riittää musiikin ja ilmailun parissa. Joonas soittaa pianoa ja harrastuksesta lähteneestä DJ:nä toimimisesta on tullut jo toinen ammatti. Pari vuotta sitten Joonas päätti myös toteuttaa pitkäaikaisen unelman ja lähti ottamaan lentotunteja. Lentolupakirjakin on jo kohta taskussa.

Puolisolta Joonas hakee positiivista luonnetta ja huumorintajua. Hän ei etsi tilalleen työntekijää, mutta kiinnostus maatilan elämää kohtaan on tärkeää onnellista yhteiseloa ajatellen. Tulevaisuudessa toiveena on perheen perustaminen, vaikka tähän ei nuorella isännällä ole kiire.

Arho, 28, Rantasalmi

Rantasalmella Arhon tilalla elää 50-päinen lypsy- ja nuorkarja, minkä lisäksi toimintaan kuuluu metsänhoitoa. Arhosta tuli viime vuoden kesällä isäntä sukutilalle, jonka toiminnassa on muita perheenjäseniä mukana. Maatilan isännyys ei suinkaan ole aina ollut selkeä päämäärä vaan Arho on opiskellut muun muassa biotieteitä. Maatilan elämä oli kuitenkin lopulta se omimmalta tuntuva asia.

Tilan töihin vastapainona Arho pitää luonnossa liikkumisesta ja ulkoileekin koirien kanssa päivittäin pitkiä lenkkejä. Laskettelu on myös mieluisaa ajanviettoa ja talvella tuleekin tehtyä reissuja pohjoiseen.

Arho etsii luotettavaa ja eläinrakasta puolisoa ja maaseudun rauhallisen elämänmenon on oltava mieleen. Arholla on elämä nyt mallillaan, mutta puoliso ja tulevaisuudessa lapset uupuvat vielä.

Maajussille morsian maksutta MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla ma 29.8. klo 20 alkaen. Ohjelma on katsottavissa myös C Moressa.