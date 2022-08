Anni Ihamäen poika vietti syntymäpäiväänsä ja tarjoilut lähtivät ”pikkusen lapasesta” – suosikkijuontaja esittelee mykistäviä herkkuja Instagramissa

Suosikkijuontaja pisti parastaan keittiössä esikoispoikansa syntymäpäivien kunniaksi.

Juontaja Anni Ihamäki (ent. Hautala) kertoo Instagramissa, että sunnuntaina vietettiin hänen esikoispoikansa syntymäpäivää. Ihamäellä on vuonna 2009 syntynyt poika aiemmasta suhteestaan sekä kaksi lasta yhdessä nykyisen puolisonsa Ilkka Ihamäen kanssa.

Ihamäki paljastaa, että hänen esikoisensa synttärijuhlien tarjoilut eivät olleet aivan perus lastenkutsujen keksi- ja naksupöytä, vaan varsin mittava ja huoliteltu kattaus kaikenlaisia herkkuja.

Juhlien pöytä notkui toinen toistaan upeampia ruokaluomuksia, joita juontaja esittelee kuvien ja videoiden välityksellä. Tarjolla oli sekä suolaisia herkkuja että makeaa syötävää, ja kaikki oli aseteltu esille äärimmäisen tarkasti ja kauniisti.

– Tänään juhlittiin vanhimman lapsoseni synttäreitä ja totuttuun tapaan lähti piiiikkusen lapasesta tarjoilut! Oli juusto-leikkele-lautaa, oli bagel boardia, juustopiirakkaa, lohijuustokakkua, muffinsseja ja you name it, Ihamäki kertoo Instagramissa.

Ihamäen kuvissa komeilee lisäksi muun muassa oliiveja, persikoita, viinirypäleitä ja muita hedelmiä sekä macaroneja, pullaa ja marjakakkua.

Valtavia tarjoiluja oli Ihamäen mukaan tekemässä myös kolme muuta kokkia.

– Ja onnea onnea onnea poikani mun, hän toivottaa herkkuja notkuvien pöytien ääreltä.

Ihamäki meni naimisiin hovimuusikko Ilkkana tunnetun Ilkka Ihamäen kanssa aiemmin elokuussa ja vaihtoi samalla sukunimensä Hautalasta Ihamäeksi. Juontaja tunnetaan paitsi tv- ja radiotyöstään, myös ahkerana kotikokkina. Hän on myös kirjoittanut useita ruokakirjoja.