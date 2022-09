Uutuuskirja paljastaa The Rasmuksen hurjan kiertue-elämän: Lauria heitettiin veitsellä kaulaan, Mika Häkkisen kanssa juotiin kuuden tonnin lasku...

Yli 25 vuoden uran tehneen The Rasmuksen keikat ja keikkamatkat ovat olleet täynnä vauhtia ja vaaratilanteita.

Kansainvälisesti menestyneimpiin suomalaisyhtyeisiin lukeutuva The Rasmus palaa uransa alkuaikoihin 1. syyskuuta julkaistavassa toimittaja Ari Väntäsen kirjoittamassa kirjassa.

Yläasteikäisten poikien perustama yhtye tahkosi läpi vaikeuksien ja kriitikkojen epäuskon, ja teki lopulta läpimurtonsa maailmalla vuonna 2003 julkaistulla hitillään In The Shadows.

Kirjassa laulaja Lauri Ylönen, basisti Eero Heinonen, rumpalit Aki Hakala ja Janne Heiskanen ja kitaristi Pauli Rantasalmi muistelevat, mitä keikkamatkoilla sattui ja tapahtui maailmalla.

Rumpali Jannea heitettiin rikkinäisellä pullolla

Yhtye teki levytyssopimuksen Warner Music Finlandin kanssa vuonna 1996. Samana vuonna julkaistu esikoisalbumi Peep myi kultaa, ja nuorisoidoliksi noussut The Rasmus esiintyi muun muassa Ruisrockissa. Sen jälkeen yhtye suuntasi keikalle Helsingin Kaivopuiston kansanjuhlaan. Esiintyminen sujui hienosti ensimmäisten kappaleiden ajan, mutta pian Janne tunsi kasvoissaan iskun.

Eero (vas), Lauri, Janne ja Pauli esittelivät uutta albumiaan ja vastaanottivat samalla kultalevyn edellisestä levystään. Kuva vuodelta 1998.

Ensin Janne huomasi veriset kätensä, sen jälkeen poskea pitkin valuvan verinoron. Jalkojen juuresta löytyi rikkinäisen lasipullon pohja – teräväreunainen pohja oli osunut rumpalia silmän alapuolelle. Verta valui runsaasti.

Koko bändi pelästyi ja juoksi pois lavalta. Janne vietiin sairaalaan, missä hänen silmänsä alle ommeltiin kolme tikkiä. Tikkausoperaation jälkeen Janne palasi Kaivopuistoon, ja yhtye nousi uudelleen lavalle.

– Keikka jäi lyhyeksi mutta onneksi loppui hyvin. Juttu meni oikeuteen, ja sain heittäjältä korvauksia. Tyyppi tuskin halusi mulle mitään pahaa, tulipahan vain hetken mielijohteesta viskanneeksi terävän esineen, joka olisi voinut viedä multa silmän. Se olisikin ollut sitten jo kalliimpi juttu.

The Rasmus esiintyi Ruisrockissa heinäkuussa 2001.

Kirjassa muistellaan, että onnetonta tilannetta seurasi lopulta onni.

– Janne pokasi silloin daamin itselleen – sen, joka tuli hoitamaan. Aika klassinen tarina! lapsuudenystävä Ile Hämäläinen kertoo.

Eeron huikeat unenlahjat

Vuonna 1997 bändin jäsenet saavuttivat kukin vuorollaan täysi-ikäisyyden, ja ensimmäisenä 18 vuotta täyttänyt Janne ryhtyi bändin kuskiksi.

Hilpeitä hetkiä keikkamatkoilla aiheuttivat muiden kommellusten lisäksi Eeron hyvät unenlahjat.

– Meillä oli siihen aikaan bussi ja äänentoisto Salosta. Kerran kukaan ei huomannut, että Eero jäi nukkumaan bussiin, kun se lähti Stadista kohti Saloa. Eero oli herännyt puolimatkassa ja palannut julkisilla Helsinkiin, Ile Hämäläinen kertoo.

Lauri Ylönen jutteli saksalaisten toimittajien kanssa ennen keikkaa vuonna 2001.

– Kerran, kun Eero taas kerran nukkui, me pysähdyttiin huoltoasemalla hakemassa nopeat limut ja palattiin bussiin, Janne jatkaa.

– Me ajettiin noin 40 kilsaa, kun kuskin puhelin soi. Siellä oli Eero: ’Voittekste tulla hakeen mut täältä huoltikselta?’ Kukaan ei ollut huomannut, että Eero oli herännyt ja lähtenyt käymään huoltoasemalla heti muun bändin perässä. Voin kuvitella, miten se on seissyt pyjamassaan huoltoaseman tiskillä ja yrittänyt lainata puhelinta: ’Terve, mä oon Eero. Jätkät jätti mut tänne, voisinks mä soittaa?’

Lauria heitettiin veitsellä kaulaan

Vuosituhannen alussa, Into-albumin ja F-F-F-Falling -kappaleen julkaisun aikaan, vihaajien tempausten kuvaillaan olleen käsittämättömiä. Salon Vuohisrockissa Ylöstä heitettiin kaulaan monitoimiveitsellä.

– Joku oli päättänyt avata Leathermanista kaikki terät ja heittää sillä mua, Lauri kertoo.

Lauri Ylönen kertoo kirjassa, että veitsellä heittämisen lisäksi hänen otsaansa tumpattiin tupakka erään keikan jatkoilla.

– Kävi hyvä tsägä, ettei osunut silmään tai valtimo auennut. Juontaja ohjeisti yleisöä ottamaan heittäjän kiinni, ja jengi sumputti tyypin nopeasti. Se oli joku tosi nuori black metal -jäbä. Poliisi tuli paikalle ja multa kysyttiin, haluanko haastaa tyypin oikeuteen. En mä halunnut.

Fyysisiä vammoja ei aiheutunut, mutta henkisesti kolaus oli kova. Lauri kertoi Ilta-Sanomille olleensa masentunut tapauksen jälkeen.

Mika Häkkisen kanssa juhlimassa

Marraskuussa 2004 yhtye keikkaili Monacossa, kun Yön laulaja Olli Lindholm soitti ja kertoi ystävänsä F1-tähti Mika Häkkisen haluavan tulla katsomaan keikkaa.

The Rasmus hoiti sisäänpääsyn Häkkiselle, ja keikan jälkeen he lähtivät juhlimaan yhdessä rantaklubille. Mukana oli myös Häkkisen ystävä, jota kutsutaan kirjassa nimellä Paska-Paavo.

Erityisen innoissaan formulatähden tapaamisesta oli Lauri Ylönen.

– Halusin kuulla Mika Häkkisen laulavan legendaarista ”Mii-ka Häkki-nen, Mika Häkkinen!” -laulua, Lauri selittää. Ja loppuillasta se onnistui! Yllytin, kunnes Häkkinen oli riittävän humalassa laulamaan sen!

– Vähän myöhemmin mua alkoi vähän kaduttaa, kun katselin, miten Paska-Paavo talutti Mikaa ympäriinsä ja oli ärsyttävä ja usutti kaikkia käymään huorissa. Mua alkoi säälittää herkkä ja kiltti Mika, jota Paavo yritti houkutella huonoille teille. En tiedä, onnistuiko.

Yhtye oli ehdokkaana vuoden albumi -kategoriassa Emma-gaalassa vuonna 1998.

Juhlat jatkuivat valomerkkiin saakka, ja pöytään tuotiin ”kuuden tonnin lasku”. Häkkinen ystävineen oli poistunut paikalta, ja monta suurikokoista järjestysmiestä seisoi pöydän ympärillä vahtimassa, että lasku tulisi kuitatuksi.

– Meidän monitorimiksaaja Antti Rintamäki maksoi sen. Sitten vähän soiteltiin ja säädettiin, ja yön aikana Antin tilille ilmestyi rahaa.

Guns’n’Rosesin Matt Sorum kysyy kokaiinia

Tammikuussa 2005 The Rasmus keikkaili Tokiossa. Maassa vieraili samaan aikaan muitakin kansainvälisesti tunnettuja esiintyjiä, kuten Marilyn Manson ja Guns’n’Rosesin Slashin, Duff McKaganin ja Matt Sorumin sekä Stone Temple Pilotsin Scott Weilandin superkokoonpano Velvet Revolver.

Japanilaisyleisö nautti Tokion-keikasta.

Keikan jälkeen Aki ja Lauri lähtivät rokkibaariin, jossa odotettiin myös muiden yhtyeiden viihtyvän. Jo taksissa Aki toivoi pääsevänsä tapaamaan rumpali-idolinsa Matt Sorumin, joka löytyikin yksinäisenä baaritiskiltä.

Aki kertoi, miten paljon Sorumin soitto on merkinnyt hänelle. Sorum ei kuunnellut.

– Olin juuri liikuttuneena kiittämässä siitä, että Sorumin soitto oli ollut määrittämässä elämäni suuntaa, kun se kysyi kesken lauseen, onko mulla kokkelia. Siitä tuli todella huono fiilis.

– Nostin keskarin pystyyn sen naaman eteen, sanoin: ’Fuck you, Matt Sorum’, ja kävelin pois. Kiitokset nuoren rumpalin motivoimisesta ja inspiroimisesta jäivät sanomatta, mutta ilta jatkui.

Eeppinen road trip Tampereelta Havaijille

Lauri Ylönen oli alkanut haaveilla rauhallisemmasta elämästä ja alkanut seurustella PMMP-laulaja Paula Vesalan kanssa vuonna 2004. Huhtikuussa 2007 he muuttivat yhteen Laurin asuntoon Hietalahdenrantaan. Rauhoittumisen merkkejä oli ilmassa, mutta railakas juhliminen jatkui yhä.

Funeral Song -kappaleen video palkittiin parhaan musiikkivideon Emma-patsaalla vuonna 2005.

Ylönen muistelee kertaa, jolloin hän lähti road tripille bändin teknikoiden kanssa. He vuokrasivat auton, lastasivat sen täyteen olutta ja ajelivat ympäri Suomea.

– Me pysähdeltiin eri paikkakuntien kirkkojen pihoissa, kuunneltiin Slayerin South of Heavenia, palvottiin hetken verran leikisti saatanaa ja jatkettiin matkaa. Siihen aikaan meillä oli sellainen traditio, että me uitiin suihkulähteissä. Sitä on tehty Saksassa, Tampereella ja vaikka missä, myös tuolla autoreissulla.

– Me käytiin myös Särkänniemen huvipuistossa. Vedin siellä kommandopipon päähän, koska en halunnut, että jengi tunnistaa.

The Rasmus kuvattuna keikkamatkalla New Yorkissa vuonna 2004.

Huvipuistossa oli sattumalta Aki, joka tunnisti yhtyeensä solistin heti.

– Jätkät pyörivät siellä ihan hirveässä kännissä. Lauri painoi edellä kommandopipo päässä ja teknikot yrittivät pysyä perässä. Selitin frendeilleni, että meidän Laurilla menee nyt lujaa, ja kyllähän se hävetti. Mietin, että nyt taitaa olla peli menetetty.

Eräänä aamuna herätessä Ylönen ilmoitti, että road trip muuttuisi matkaksi Yhdysvaltoihin.

– Me lennettiin viikoksi Losiin missionamme löytää jazzbaareja. Hollywood Boulevardilla oli hyvä läävä, joka oli täynnä hampaattomia deekuja ja nistejä, ja joku soitti siellä saksofonia. Kun missio oli toteutettu, me päätettiin lähteä Havaijille. Sinne päästyämme me vuokrattiin auto ja ajeltiin ristiin rastiin, kunnes kyllästyttiin. Sitten me lennettiin drinkille Las Vegasiin, Ylönen muistelee.

The Rasmus -yhtyeen nykyiset jäsenet Eero Heinonen (vas.), Emilia Emppu Suhonen, Lauri Ylönen ja Aki Hakala kirjan mediatilaisuudessa Helsingissä 25. elokuuta 2022.

Ari Väntäsen kirjoittama The Rasmus (Like) julkaistaan torstaina 1. syyskuuta.

Juttua korjattu 1.9.2022 klo 8:33: Korjattu The Rasmuksen levytyssopimuksen vuosiluku.