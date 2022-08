Kiti Kokkonen kertoo tv:ssä, mitä uskoo tapahtuvan kuoleman jälkeen – erityisesti yksi laulu tuo hänelle toivoa

Kiti Kokkonen kertoi koskettavasti hänelle tärkeästä kappaleesta Elämäni biisi -ohjelmassa.

Näyttelijä Kiti Kokkonen avautui Elämäni biisi -ohjelmassa siitä, mitä hän uskoo tapahtuvan kuoleman jälkeen.

Kokkonen oli valikoinut kappaleekseen Fredin Niin paljon kuuluu rakkauteen. Herkän kappaleen valinta ei ollut ollut hänelle vaikea, vaan intuitio. Hän nimittäin ei pysty kuuntelemaan musiikkia kovinkaan paljoa.

– Kuuntelen tosi vähän musiikkia, kun se herättää mussa niin paljon tunteita. Ja tämä on sellainen kappale, jota olen kuunnellut vain yksin. Minusta tuntuu, että tämä on ensimmäinen kappale, jonka muistan, hän perustelee.

Elämäni biisi -ohjelmassa huippuartistit tulkitsevat vieraille tärkeitä kappaleita.

Kokkonen kuvailee, että moni pitäisi kappaletta varmasti kahden ihmisen rakkaustarinana, mutta hän itse ajattelee sen kertovan rakkaudesta luontoon. Tämä onkin yksi syy sille, miksi kappale hänessä herättää niin suuria tunteita. Kokkonen nimittäin uskoo, että kuoleman jälkeen ihmiset jäävät osaksi luontoa.

Asiasta kertoessaan hän joutuu nieleskelemään kyyneleitä.

– Haluan uskoa siihen, että me ollaan täällä koko ajan kaikki. Kun me poistutaan, niin me muututaan kukiksi tai me ollaan mullassa tai me ollaan puita.

– Kun on menettänyt rakkaita ihmisiä, niin tämä on toiminut sellaisena toivoa tuovana lauluna, hän kertoo itkuaan pidätellen.

