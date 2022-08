Antti Holma debytoi tänään suosikkiohjelman juontajana – katsojat ihastelivat: ”Hänhän on aivan loistava tässä!”

Antti Holman tilannekomiikkaa juontajana kehutaan sosiaalisessa mediassa.

Muun muassa näyttelijänä tuttu Antti Holma ei astunut kevyisiin saappaisiin, kun hän esiintyi tänään ensi kertaa tv:ssä supersuositun Haluatko miljonääriksi? -ohjelman juontajana.

Ennen tietokilpailuohjelmaa luotsasi Suomipopilta tuttu Jaajo Linnonmaa, ja ohjelman suosion vuoksi katsojien odotukset uudelle juontajalle olivat varmasti korkealla.

Ilta-Sanomat pääsi seuraamaan ohjelman kuvauksia viime joulukuussa vantaalaiseen kuvausstudioon. Katsoo ohjelmaa sitten paikan päällä tai television ääressä, on varsin selvää, että juontajan rooli formaatissa on suuri. Juontaja luonnollisesti juontaa ja lukee kilpailijoille kysymykset, mutta lisäksi hän toimii koko ohjelman keulakuvana sekä tsemppaa ja tukee kilpailijoita kohti miljoonapottia.

Nyt kun ohjelman uusi kausi on virallisesti startannut televisiossa, voidaan ainakin somereaktioiden perusteella todeta, että Holma onnistuu tehtävässään tv-kansan silmissä vähintäänkin hyvin.

Uusi Haluatko miljonääriksi? -kausi alkoi lauantaina 27. elokuuta.

Muun muassa anonyymissä keskustelusovelluksessa Jodelissa käytiin useaan otteeseen keskustelua Holman suoriutumisesta, ja reaktiot olivatkin varsin positiivisia.

– Ihanaa tilannekomiikkaa. Hauska ja kepeä, mut samalla asiallinen, ylistää joku.

– En ole aiemmin ollut mikään Antti Holma -fani, mutta hänhän on aivan loistava tässä Haluatko miljonääriksi, kertoo toinen.

– Mun mielestä Antti on tosi hyvä valinta tähän just sen takia et hänestä huomaa että on lukenut paljon ja on iso yleissivistys mut samalla hallitsee tilannetajun ja -komiikan.

Somekansa päätyi kehumaan Holmaa myös ohjelman omalla Facebook-sivulla.

– Pakko myöntää että kyllä on nyt Holma joka vetää ohjelman pariin. Antti on best, muu ohjelman sisältö on sitten vain bonusta, kehuu joku.

– Antti on niin 💕💕, ylistetään somessa.

– Ihana #anttiholma! Ihan parasta viihdettä nimenomaan Antin takia!

Haluatko miljonääriksi? -sarjan lisäksi Antti Holma on nähty luotsaamassa myös tv-sarjoja Kingi sekä Antti Holma Show. Lisäksi näyttelijä on tuttu muun muassa Putous-tv-sarjasta sekä rap-artisti Cheekin elämää käsittelevästä Veljeni vartija -elokuvasta.

Haluatko miljonääriksi -ohjelma Nelosella lauantaisin klo 21.00.