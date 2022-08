Bloggaaja Kira Kosonen ja jääkiekkoilija Petteri Lindbohm menivät kihloihin – katso herkät kuvat

Parikunta julkisti suhteensa vuonna 2019.

Bloggaajana tuttu Kira Kosonen sekä Suomen jääkiekon olympiakultajoukkueeseen kuulunut jääkiekkoilija Petteri Lindbohm ovat menneet. Pariskunta ilmoitti asiasta Instagram-tileillään, kumpainenkin omalla julkaisullaan.

Kososen päivityksessä on mustavalkoinen kuva hiekkarannalta. Kuvassa pariskunta on viltin päällä, ja Lindbohm on klassiseen tapaan polvistunut kosimaan Kososta.

– Future Mr. & Mrs. Lindbohm 🤍, hän kirjoittaa kuvatekstissään.

Lindbohmin julkaisussa puolestaan on kuva, jossa pariskunta halaa. Huomio kiinnittyy oitis Kososen sormessa komeilevaan, kauniin yksinkertaiseen kihlasormukseen.

– She said yes! Lindbohm kirjoittaa.

Niin Kososen kuin Lindbohminkin julkaisuihin kertyi nopeasti roimat määrät onnentoivotuksia.

– Oi onnea! 😍❤️, kirjoittaa radio- ja tv-juontaja Anni Hautala.

– Ihaaanaaa miljoona onnea supertyypit😍!!! hehkuttaa juontaja Tinni Wikström.

– Onnea! ❤️, toivottaa myös Janni Hussi.

Kosonen ja Lindbohm julkistivat suhteensa kesällä vuonna 2019. Pariskunnalla on yksi yhteinen lapsi, joka syntyi helmikuussa 2021. Esikoisen yksivuotissyntymäpäivä on perheelle varmasti poikkeuksellisen ikimuistoinen, sillä samana päivänä Leijonat, Lindbohm mukaan lukien, voittivat olympiakultaa Pekingissä.