Väitteet Britney Spearsin tulehtuneista väleistä lapsiinsa jylläävät – nyt puhuu pop-tähden entinen henkivartija

Britney Spearsin entinen henkivartija vihjaa ymmärtävänsä poptähden lapsia, jos nämä eivät tahdo olla äitinsä kanssa tekemisissä.

Poptähti Birtney Spearsin ex-puoliso Kevin Federline aiheutti hiljattain kohun väittämällä, etteivät hänen ja Spearsin yhteiset lapset, Sean Preston, 16, ja Jayden, 15, ole halunneet tavata äitiään useaan kuukauteen. Nihkeiden välien syyksi Federline kertoi sen, että poikia on hämmentänyt muun muassa äitinsä käytös sosiaalisessa mediassa.

Nyt vettä kohumyllyyn on lisännyt artistin entinen henkivartija Fernando Flores. Muun muassa brittilehdet The Sun ja Mirror kertovat, ettei Flores omien sanojensa mukaan ole yllättynyt, jos lapset eivät enää ole äitinsä kanssa tekemisissä.

Federline ja Spears avioituivat vuonna 2004 ja erosivat vuonna 2007.

Flores kertoi The Sunille, että oli ollut usein mukana, kun Spears oli vienyt poikiaan elokuviin. Tähdellä oli kuitenkin Floresin mukaan ollut hyvin erikoinen tapa, joka oli saanut pojat kerta toisensa jälkeen pettymään. Kolmikko nimittäin poistui Spearsin käskystä elokuvateatterista usein kesken kaiken.

– Elokuvissa käyminen oli heidän suosikkinsa, mutta Britney usein vaati, että lähtisimme puolessa välissä elokuvaa. Hän sanoi, että on aika lähteä. Minä sanoin, että lapset haluavat vielä jäädä, mutta hän ei muuttanut mieltään, tähden ex-vartija kertoo.

Lapset olivat luonnollisesti olleet keskeytyneistä elokuvahetkistä varsin harmissaan.

– Pojat itkivät ja olivat surullisia, lapsia ei saisi kohdella noin, Flores tilittää.

Elokuvateatteri ei Floresin mukaan suinkaan ollut ainoa paikka, jossa Spears onnistui päättäväisyydellään aiheuttamaan lapsilleen mielipahaa. Hän kertoi The Sunille Disneyland-vierailusta, jolloin poptähti oli yllättäen lukittautunut omaan huoneeseensa ja kieltäytynyt poistumasta sieltä.

– Pojat itkivät, meidän piti soittaa Britneyn isälle, jotta hän voisi selvittää asiaa.

– Minulla on itsellänikin kaksi lasta, joten minusta tuntui poikien puolesta pahalta. Mutta tein parhaani viihdyttääkseni heitä. Toin joskus omat lapseni leikkimään heidän kanssaan, Flores kuvailee.

Britney Spears teki hiljattain paluun musiikin saralla.

Kun Federlinen yllättävät kommentit lastensa väleistä Spearsiin tulivat julki, otti myös Spears itse asiaan kantaa julkisesti Instagram-tilinsä tarinat-osiossa. Julkaisussaan hän kertoi, että ex-puolison kommentit satuttavat häntä, ja että hän oli ”antanut poikansa näiden isälle” oman äitinsä kehotuksesta.

– Olen surullinen kuullessani, että ex-aviomieheni on päättänyt puhua minun ja lasteni välisestä suhteesta, Spears kirjoitti tarinassaan.

– Kuten kaikki tiedämme, teinipoikien kasvattaminen ei ole helppoa kenellekään.

Myllertävän kohun keskellä Spears on päässyt myös pitkästä aikaa tekemään sitä, mistä hän alun perin tuli tutuksi. Nimittäin musiikkia. Spearsin ja brittimuusikko Elton Johnin yhteinen Hold Me Closer -kappale julkaistiin perjantaina 26.8. Laulu on ensimmäinen, jonka Spears on julkaissut kuuteen vuoteen.