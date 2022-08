Mari Perankoski kamppailee hikisen ongelman kanssa: ”Naiset tietää” – Jouni Hynyseltä tyhjentävä vastaus

Mari Perankoski tuskastelee urheiluliivien käyttöä.

NÄYTTELIJÄ Mari Perankoski, 52, jakoi itsestään Instagram-tililleen hupaisan kuvan kamppaillessaan hikisen ongelman kanssa.

– Villi veikkaus; kumpi on hikisempi kotiaskare, mekon silittäminen vai urkkaliivien laitto ja ”poisto”. Ois Fiskarseille käyttöä. Naiset tietää, Perankoski kirjoittaa kuvatekstissä.

Urheiluliivejä käyttäville ongelma on tuttu – hikisestä ihosta niitä on lähes mahdotonta saada irti. Kesäisin kuuma helle ei ainakaan auta asiaa.

Perankosken puoliso, rockmuusikko ja Kotiteollisuus-yhtyeen keulahahmo Jouni Hynynen, 52, kirjoitti heti tyhjentävän vastauksen kuvan kommenttikenttään.

– Hmmm, been there done that. Heti, kun oon Lapissa käymässä, rouva on pinteessä, Hynynen sanoo.

Perankoski ja Hynynen ovat pitäneet yhtä jo vuosien ajan. Humoristinen pariskunta on vuosien varrella puhunut avoimesti yhteisestä arjestaan ja he repivät asiasta vitsejä myös sosiaalisessa mediassa, missä he kuittailevat toisilleen vitsikkäästi. Aviopari viihdyttää seuraajiaan usein pisteliäällä ja nokkelalla huumorillaan.

Näyttelijän seuraajat pystyivät myös samaistumaan tämän tuskaan. Useampi kiroaa urheiluliivien käyttöä ja manaa niiden olemassaoloa.

– Pitäs osata muljauttaa olkapää pois paikoiltaan ni olis helpompaa, yksi toteaa nauruhymiöiden kera.

– Mitkä tahansa rinulit on helteellä karseat laitettavat tai poistettavat mutta urkkaliivit on helvetistä, toinen yhtyy.

– Jep! Ne mokomat kun on ollu päällä 9h ja on läpensä märät ni aikamoiset akrobatiat tarvii heittää kehiin et ne saa päältä, saksia kaipailin tällä viikolla, kolmas kommentoi.

Yksi päätti jakaa vinkkinsä tähän yleiseen ongelmaan.

– Siirtynyt etuvetoketjullisiin urkkaliiveihin kun olkapää on OutOffOffice, voi kun tän ois hoksannut jo aikoja sitten! Helppoo elämää...