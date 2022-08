Tubettaja Roni Bäckista tulee isä: ”Tämä on iso juttu meille”

Roni Bäck ja Airi Mikkelä odottavat esikoistaan.

YOUTUBE-TÄHTI ja Big Brotherin julkkiskaudellakin kilpaillut Roni Bäck, 28, sekä hänen kihlattunsa Airi Mikkelä, 29, saavat ensi vuonna lapsen. Pari paljasti vauvauutiset tuoreella Youtube-videolla. He kuvasivat matkaansa luksuspuumajaan, jossa viettivät yön.

– Meitä ei lähde kaksi, meitä lähtee kolme, nimittäin kolmas matkustaja on turvallisesti Airin vatsassa, Bäck kertoo kameralle.

– Se on ihan pieni, Mikkelä lisää.

Pariskunta meni viime syksynä kihloihin. Bäck paljasti iloisen rakkausuutisen Instagram-tilillään. Ennen kihlautumista pari seurusteli muutaman vuoden ajan ja he asuvat saman katon alla Helsingissä. Bäckin ja Mikkelän rakkaustarina alkoi aikoinaan Tinderissä.

Vauvauutisessa on parilla sulateltavaa.

– Tämä on iso juttu meille, ja varmasti tuntuu teistäkin isolta jutulta, mutta me toivomme, että saamme olla asian kanssa itseksemme, kokea tämä uusi elämänvaihe yhdessä, rauhassa, Bäck puhuttelee videolla seuraajiaan.

Bäck toteaa, ettei perheen kolmannesta jäsenestä ole tulossa somejulkkista.

– Hän tulee elämään ihan kuin itse haluaa.

Kaksikko ei halua tehdä asiasta isoa numeroa.

– Ensi vuonna me saadaan lapsi, ja me toivotaan, että me voidaan asian kanssa edetä yksityisesti, Bäck summaa.

Onnitteluja saa kuitenkin Bäckin mukaan laittaa parille.

Roni Bäck on yksi Suomen suosituimmista YouTube-tähdistä. Hänet on valittu yhdeksi maan parhaista somevaikuttajista ja hänellä on YouTubessa yli puoli miljoonaa tilaajaa.

Bäck on luonut viime aikoina uraa myös television puolella. Hänet on nähty yhtenä Suurmestari-sarjan vakiokilpailijoista sekä juontamassa entistä Hauskat kotivideot -ohjelmaa, joka tunnetaan nykyään nimellä Hauskat kotivideot by Roni Bäck.

Mikkelä puolestaan on kuusinkertainen sulkapallon suomenmestari, joka lopetti uransa vuonna 2020. Tätä nykyä hän opiskelee kauppakorkeakoulussa.