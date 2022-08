Haluatko miljonääriksi -tietovisailua on esitetty televisiossa monta kautta. Suomen uusin kausi alkaa tänä lauantaina.

Testaa, miten hyvin selviät aidoista kysymyksistä, joita on vuosien varrella esitetty ohjelman eri versioissa. Tässä testissä on mukana myös taannoin nähty 200 000 euron kysymys: kuka nimitettiin ensimmäisenä Mannerheim-ristin ritariksi? Ja vastaushan on tietysti...

Kokeile miltsi-visaa ja muista jakaa tulos myös kavereillesi!

Ilta-Sanomat ja Haluatko miljonääriksi -ohjelmaa näyttävä Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.