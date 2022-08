Kohujen keskellä vellonut Britney Spears julkaisi musiikkia ensimmäistä kertaa kuuteen vuoteen – näin syntyi idea yhteistyöstä Elton Johnin kanssa

Britney Spearsin kappale Elton Johnin kanssa on ensimmäinen sen jälkeen, kun artisti vapautui isänsä holhouksesta.

Jenkkilaulaja Britney Spears on viime aikoina kohauttanut lähinnä vähäpukeisilla somejulkaisuillaan, mutta nyt hän teki vihdoin fanien odottaman paluun juurilleen. Spearsilta nimittäin julkaistiin musiikkia ensimmäistä kertaa kuuteen vuoteen, kertoo Variety.

Kappale on artistille merkittävä myös siksi, että se on hänen ensimmäinen julkaisunsa sen jälkeen, kun hän pääsi vapaaksi isänsä holhouksesta vuonna 2021. Holhoussuhteen purkamiseksi käytiin näkyvää oikeustaistelua, ja kokonaisuudessaan laulaja oli isänsä päätäntävallan alaisena yli kymmenen vuotta.

Spearsin paluu musiikkimaailmaan on varsin näyttävä, sillä hän ei tee sitä yksin. Uudella Hold Me Closer -kappaleella on nimittäin mukana brittiläinen muusikkolegenda Elton John. John on tehnyt menestyksekästä uraa jo monta vuosikymmentä, ja hänet tunnetaan muun muassa hiteistään I’m Still Standing sekä Tiny Dancer.

Britney Spears nousi pinnalle 1900-luvun lopulla.

Variety kertoo, että idea nyt julkaistuun, varsin popahtavaan kappaleeseen oli lähtenyt alun perin Johnilta. Lehden mukaan kappaleen tuottajan, Andrew Wattin, mielestä Spears oli ollut dueton toiseksi osapuoleksi varsin sopiva valinta.

– Elton halusi tehdä yhteistyötä jonkun artistin kanssa ja Britney tuli hänelle mieleen. Se, että tämä toteutui ja hän että hän halusi olla mukana tekemässä kappaletta ja se, miltä hän kuulosti — sitä ei voi sanoin kuvailla.

– Britney nostatti laulun tasoa niin paljon ja antoi siihen niin paljon omaa persoonaansa, hän hehkuttaa.

Britney Spears on yhdysvaltalainen pop-laulaja, joka tunnetaan muun muassa hiteistään Baby One More Time ja Oops!…I Did It Again. Urallaan hän on ansainnut muun muassa useita Billboard Music Awards -palkintoja.

Viime vuosina useat fanit ovat olleet Spearsin käytöksestä huolissaan, kun artisti on julkaissut sosiaaliseen mediaan varsin roiseja ja vähäpukeisia kuvia sekä poistanut Instagram-tiliään vähän väliä. Hiljattain syntyi myös uusi kohu laulajan yksityiselämään liittyen, kun hänen ex-miehensä Kevin Federline kertoi julkisesti, kuinka parin lapset eivät ole tahtoneet tavata äitiään kuukausiin.