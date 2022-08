Laura Voutilainen hyppi trampoliinilla tuhoisin seurauksin – toipuu yhä suuresta leikkauksesta

Voutilaisen mukaan toipumisaika leikkauksesta on jopa pari vuotta.

Laulaja Laura Voutilainen, 47, toipuu edelleen suuresta polvileikkauksesta. Vuosi sitten Laura loukkasi oikean polvensa trampoliinihypyssä niin pahasti, että hoitoon mentiin ambulanssilla. Polvi leikattiin eikä se ole vieläkään täysin kunnossa.

– Noin suuren leikkauksen toipumisaika kuntoutuksineen on lähes pari vuotta. Keikat pystyn tekemään ja muutenkin liikkuminen onnistuu, mutta vaaditaan myös lisää kuntoutusta, Voutilainen kertoo.

Voutilainen kertoi viime lokakuussa onnettomuudestaan Ilta-Sanomille. Hän ei suinkaan ollut ensikertalainen trampoliinilla, vaan kyseessä on hänelle tuttu laji. Epähuomiossa tehty sivuhyppy päättyi kuitenkin ikävällä tavalla.

– Se oli virheliike. Polvi meni tosi pahasti, Voutilainen kertoi tuolloin.

Voutilainen oli torstai-iltana ystävänsä Jukka Kurosen kanssa katsomassa Priscilla-musikaalin ensi-iltaa Helsingin kaupunginteatterissa.

Musikaaliseurana Lauralla oli pitkäaikainen ystävänsä valosuunnittelija Jukka Kuronen. – Olemme tunteneet noin parikymmentä vuotta, Laura Voutilainen laski.

Esiintymisten ohessa Voutilainen on palannut opiskelemaan. Menossa on neljäs vuosi terapeuttiopintoja. Valmistuminen on näillä näkymin ensi vuonna. Hän ei ole vielä päättänyt, alkaako hän ottaa vastaan asiakkaita.

– Tällä hetkellä opinnoissa on vaihe, jossa on harjoitusasiakkaita. Voi olla, että terapiatyötä voisi tehdä muun rinnalla, Voutilainen ennakoi.

Nuorena lapset saaneen artistin esikoinen on 25-vuotias ja kuopus 21-vuotias.

– Vielä ei ole lastenlapsia, mutta tyttöjä on kyllä tullut ja tyttöjä on mennyt. Koetan olla myötämielinen miniäehdokkaille ja tukea poikien valintoja, hän sanoo hymyillen.

Marraskuun puolivälissä Laura käynnistää koronan siirtämän konserttikiertueen.

