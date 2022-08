Raskasta joulua -konserteista ja Queen-musikaaleista tuttu Kimmo Blom on kuollut 52-vuotiaana

Raskasta joulua -konserteista ja Queen-musikaaleista tuttu laulaja sairasti syöpää.

Laulaja Kimmo Blom on tunnettu Raskasta joulua -konserteista, Queen-musikaaleista ja Voice of Finlandista. Hän menehtyi elokuussa vain 52-vuotiaana.

Rocklaulaja ja Raskasta joulua -konserteista tuttu Kimmo Blom on kuollut. Asiasta tiedotetaan hänen omalla Facebook-sivullaan. Blom oli kuollessaan 52-vuotias.

Ensimmäisenä Blomin kuolemasta uutisoi Iltalehti.

Blomilla diagnosoitiin vuonna 2015 harvinainen sidekalvon melanooma. Muusikko sairasti syöpää kuolemaansa saakka.

– Minut on leikattu, olen saanut sädehoitoa ja on ollut kolmen kuukauden päästä kontrolli. On sanottu, että mies on puhdas, tulee hyvää fiilistä, kolmen kuukauden päästä uusi kontrolli ja taas löytyy syöpä, Blom kertoi vuonna 2019 Sensuroimattomassa Päivärinnassa.

Kimmo Blom oli yhdessä laulaja Annica Milánin kanssa.

Vuonna 2015 Blom osallistui laulukilpailu The Voice of Finlandiin. Hän jäi vaikuttavasti mieleen ohjelmassa laulaen legendaarisen Queenin kappaleen Radio Ga Ga saaden yleisön hullaantumaan ja jammailemaan mukana.

Blom kiersi mukana Raskasta joulua -kiertueilla. Soundi-sivuston mukaan Blom pyrki Euroviisuihin kolmesti vuosina 2010, 2015 ja 2016.

12 vuotta sitten hän esiintyi euroviisukarsinnoissa Boys of the Band -yhtyeen riveissä. Vuonna 2015 hän otti osaa Uuden musiikin kilpailuun taiteilijanimellä Angelo De Nile edeten finaaliin sekä vuonna 2016 yhdessä kumppaninsa, laulaja Annica Milánin kanssa sijoittuen finaalissa viidenneksi.

Kimmo Blom (kesk.) on tunnettu erityisesti Queen-musikaaleistaan ikonisena Freddie Mercuryna. Kuvassa myös Ari Myllyselkä (vas.) ja Miro Honkanen.

Soundi-sivusto kertoo, että hän ehti myös esiintyä lukuisien yhtyeiden kanssa, kuten Nova Scotia, Urban Tale ja Dyecrest. Blom lauloi myös taustoja Stratovariuksen ja Thunderstonen levyillä, ja sävelsi kappaleita Ari Koivuselle.

Vuodesta 2011 lähtien hän esiintyi Queen-yhtyeen Freddie Mercuryn roolissa Show Must Go On ja Champions -tribuuttimusikaaleissa.