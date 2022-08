Upporikas Kylie Jenner ei jätä 4-vuotiasta tytärtään hemmottelematta – lapsen kädessä nähtiin kallisarvoinen asuste

Kylie Jennerin rahankäyttöä on viime aikoina arvosteltu.

Upporikkaan Kylie Jennerin lasten ei tarvitse elää halpisvaatteisiin pukeutuen.

Jennerin vanhin lapsi, 4-vuotias Stormi-tytär nimittäin asteli julkisuudessa äitinsä vierellä luksuslaukku kädessään. Laukulla on hintaa tuhat euroa, kertoo Mirror.

Parivaljakko suuntasi Jennerin kosmetiikkayrityksen avajaistilaisuuteen Los Angelesissa.

Stormi-tytär asteli hopeisessa minimekossa, aurinkolasit päässä ja arvokas käsilaukku mukanaan pitäen toisella kädellä äitinsä kädestä.

Jenner omistaa valtavan kosmetiikkaimperiumi Kylie Cosmeticsin. Kosmetiikkabisneksellä on myös oma käsilaukkumallisto, jonka arvoksi Mirror arvioi miljoonan.

Stormin, 4, kädessä komeili tuhannen euron arvoinen luksuslaukku.

Jenner oli vuodesta 2019 vuoteen 2022 saakka Forbes-talouslehden miljardöörilistauksen nuorin naispuolinen varansa itse hankkinut yrittäjä, kunnes Rihanna ohitti hänet 1,4 miljardin omaisuudellaan. Forbesin mukaan tällä hetkellä Jennerin netto-omaisuus on noin 600 miljoonaa dollaria.

Jenner oli vastikään otsikossa valtavan tuhlailunsa vuoksi, joka huolestutti jopa hänen omaa äitiään Kris Jenneriä.

Vaikka Kardashian-Jenner-klaanina tunnettu perhe on kaikin puolin varakas, on myös itse Kris Jenner huolissaan Kylie-tyttärensä rahankäytöstä, jota Kylie ei peittele sosiaalisessa mediassa, kertoi heinäkuussa Page Six.

Jennerin viimeisin rahankäyttöön liittyvä julkinen kohu tapahtui, kun hän julkaisi miesystävänsä Travis Scottin kanssa kuvan, jonka taustalla komeilee kaksi yksityislentokonetta. Kuvatekstissään Jenner vitsaili valinnanvaikeudesta koneiden välillä, minkä osa somekansasta tulkitsi leveilyksi.

Kylie Jennerillä ja Travis Scottilla on tätä nykyä kaksi lasta. Vuoden 2021 kuvassa tuolloin 3-vuotias Stormi-tytär, Scott ja Jenner.

Kummastuttava rahankäyttö ei rajoitu vain yksityislentokoneisiin. 24-vuotias miljardööri omistaa Kaliforniassa peräti viisi kotia, joista hän majailee pääasiallisesti 12 miljoonan arvoisessa lukaalissa.

Perheen sisäiset lähteet sanoivat, ettei rahankäytön kanssa ole ongelmaa, mutta toisten mukaan lentokonekohu sai äidin huolestumaan tyttärensä rahankäytöstä.

– Kris haluaa, että Kylie olisi vastuullisempi rahankäyttäjä ja sijoittaisi fiksusti. Mutta Kylie on 24, hänellä on oma brändinsä ja hän tekee mitä hän haluaa, kertoi perheen sisäpiiriläinen Page Six -sivuston mukaan.

– Kris Jenner koki tarpeelliseksi puuttua asiaan pyytämällä Kyliea rauhoittamaan rahankäyttöä. Hän on huolissaan siitä, että hänen kuopuksensa törsää liikaa rahaa liian nopeasti.

Jennerin isä on arvioinut tämän käyttävän pelkästään vaatteisiin 300 000–400 000 euroa kuussa.