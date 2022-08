Sylvester Stallonen avioerossa riitaisa käänne – vaimo väittää toimintatähden ”tuhlanneen tarkoituksellisesti aviovaroja”

Sylvester Stallonen ja Jennifer Flavinin eroon liittyy selvitettäviä asioita sekä paljon huhuja.

Keskiviikkona vahvistui, että toimintatähti Sylvester Stallonen, 76, vaimo Jennifer Flavin, 54, hakee avioeroa miehestään, jonka kanssa ehti olla naimisissa 25 vuotta.

People-lehden haltuunsa saamassa avioerohakemuksessa todetaan, että ”osapuolten välinen avioliitto on peruuttamattomasti hajonnut”, ja väitetään, että Stallone on ”syyllistynyt aviovarojen tarkoitukselliseen hävittämiseen, kuluttamiseen ja/tai tuhlaamiseen, millä on ollut haitallinen taloudellinen vaikutus aviovarallisuuteen”.

Flavin vaatii edellä mainittuihin syihin perustuen, että hänelle korvataan ”aviovarallisuuden epätasainen jako”. Lisäksi hän vaatii, että Stallonea ”kielletään myymästä, siirtämästä, luovuttamasta, rasittamasta tai tuhlaamasta omaisuutta menettelyn aikana”.

Stallonen netto-omaisuuden on arvioitu olevan noin 400–450 miljoonaa dollaria ja vuotuisten tulojen noin 44 miljoonaa dollaria.

Flavin vaatii Closer-lehden mukaan myös yksinoikeudellista käyttö- ja asumisoikeutta heidän yhteiseen kotiinsa oikeudenkäynnin ajaksi. Flavinin kerrotaan pyrkivän erokiistassa sovinnolliseen ratkaisuun.

Flavin ja Stallone kommentoivat eroa Peoplelle antamissaan lausunnoissa:

– Vaikka emme ole enää naimisissa, tulen aina arvostamaan yli 30-vuotista suhdettamme, jonka jaoimme, ja tiedän, että olemme molemmat sitoutuneet kauniisiin tyttäriimme, Flavin sanoo.

– Rakastan perhettäni. Käsittelemme näitä henkilökohtaisia asioita sovinnollisesti ja yksityisesti, Stallone sanoo.

Huhut Stallonen ja Flavinin erosta yltyivät viime viikolla, kun Flavin julkaisi Instagramissa perhekuvan, jonka yhteydessä ei maininnut aviomiestään.

– Tytöt ovat minulle tärkeintä. Millään muulla ei ole väliä. Me neljä ikuisesti, Jennifer Flavin kirjoitti.

Sittemmin paljastui, että Stallone oli peittänyt käsivarttaan koristaneen rakkaustatuoinnin. Stallone otti Flavinin kasvojen päälle tatuoinnin edesmenneestä Butkus-koirastaan.

Stallonen edustaja kiisti erohuhut tatuointikohun aikaan Daily Mailin haastattelussa. Hän sanoi, ettei tatuoinnin peittämiseen liity mitään suurempaa draamaa. Tiedottajan mukaan Stallone halusi muokata alkuperäistä tatuointia, mutta lopputulos ei ollut onnistunut, joten tatuointi peitettiin kokonaan.

– Herra Stallone rakastaa perhettään. Perhe kuvaa parhaillaan tosi-tv-sarjaa, joka nähdään Paramountilla, tiedottaja sanoi.

TMZ väitti aiemmin, että ero johtui riidasta, joka parille oli tullut koiran hankinnasta. TMZ:lle puhuneiden pariskunnan läheisten mukaan Stallone olisi halunnut ottaa Rottweilerin, mutta Flavin ei innostunut ajatuksesta. Stallone kiisti väitteet nopeasti, mutta myönsi, että he olivat keskustelleet koiranhoidollisista asioista.

– Eromme ei johdu noin mitättömästä riidasta. Ajauduimme vain eri suuntiin. Kunnioitan suuresti Jenniferiä ja rakastan häntä aina. Hän on mahtava nainen, kivoin ihminen, jonka olen koskaan tavannut, Stallone sanoo.

PARI meni naimisiin vuonna 1997. Heillä on kolme tytärtä: Sophia, 25, Sistine, 24, ja Scarlet, 20.

Stallonen ja Flavinin liittoa on pidetty eräänä Hollywoodin onnellisimmista, mutta matkan varrella on ollut myös useita töyssyjä.

Stallonen ja Flavinin lempi leimahti vuonna 1988. Stallone ja Flavin olivat seurustelleet viiden vuoden ajan, kun Stallone aloitti salasuhteen huippumalli Janice Dickinsonin kanssa. Flavin sai tietää suhteesta karulla tavalla, kun Stallone lähetti hänelle faksin, jossa hän kertoi haluavansa erota.

Stallone kosi Dickinsonia ja vuonna 1994 Dickinson synnytti tyttären, jonka isä Stallone luuli olevansa. Isyystesti kuitenkin paljasti, ettei lapsi ole Stallonen. Stallone palasi Flavinin luo.

DICKINSON on myöhemmin kertonut isyysselkkauksen johtuneen siitä, että hän oli harrastanut seksiä kolmen miehen kanssa samalla viikolla, eikä hän näin ollen voinut olla aivan varma siitä, kuka miehistä oli lapsen isä.

– Tunsin sisimmässäni, että lapsi on hänen, Dickinson kertoi elämäkerrassaan.

Dickinsonin tyttären isäksi paljastui tuottaja Michael Birnbaum.

Dickinson sanoo Stallonen lähteneen sillä sekunnilla, kun isyystestin tulos paljastui.

– Tyttö ei ole minun, sain juuri tuloksen. Lähetä onnitteluni herra Birnbaumille, Stallone oli huikannut ja lähtenyt lätkimään.