Sylvester Stallone ryntäsi salasuhteeseen ja jätti puolisonsa tylyllä tavalla – tähden rakkauselämä on uskomaton soppa

Toimintaelokuvista tuttu näyttelijä Sylvester Stallone eroaa kolmannesta vaimostaan. Stallone on ollut naimisissa moneen otteeseen aiemminkin eikä ole vaivautunut piilottelemaan syrjähyppyjään.

Sylvester Stallonen rakkauselämä on ollut täynnä toinen toistaan erikoisempia kiemuroita. Nyt myös tähden viimeisin avioliitto on päättymässä eroon.

Tuore avioeroilmoitus nosti tapetille ohjaajana, tuottajana sekä käsikirjoittajana tutun Sylvester Stallonen, 76, parisuhde-elämän.

Elokuva-alan legenda Stallonen ja Jennifer Flavinin, 54, ovat olleet naimisissa 25 vuotta, Heidän mahdollisesta erostaan on spekuloitu muun muassa Instagram-julkaisuiden vuoksi tänä vuonna useampaan otteeseen. Nyt ero on kuitenkin virallistettu, sillä Flavin on jättänyt avioerohakemuksen Palm Beachin piirikunnan oikeuteen 19. elokuuta. Eroa ei voida sanoa varsinaisesti siistiksi, sillä Flavin syyttää Stallonea yhteisten rahojen tuhlaamisesta.

Vaikka tuorein ero on nyt polttava puheenaihe, ovat Stallonen suhdekoukerot tosiasiassa olleet monimutkaisia niin kauan, kuin niistä on julkisuudessa puhuttu.

Stallone ja Czack pitivät yhtä oli kymmenen vuoden ajan.

Ensimmäisen liittonsa elokuvatähti solmi joulukuussa vuonna 1974 valokuvaaja Sasha Czackin kanssa. Yli kymmenen vuotta kestäneen liittonsa aikana pariskunta sai kaksi lasta: esikoinen Sage Stallone syntyi 1976. Vuonna 1979 perhe kasvoi toisella pojalla, joka sai nimekseen Seargeoh Stallone.

Vaikka liitto kesti paperilla pitkään, ei se kokonaisuudessaan ollut pelkkää iloista yhteiseloa. Hollywood Life -sivusto kertoo, että ensimmäisen kerran Stallone jätti vaimonsa epävirallisesti vuonna 1978. Tällöin syynä oli se, että hän pelkäsi, että menettäisi kaiken saavuttamansa.

– Minusta tuli erakko. Mutta suurin muutos tapahtui arvoissani. Kadehdin muiden menestystä valtavasti, hän kuvaili Rolling Stonen haastattelussa aikoinaan.

Perheen väliaikaiselle jättämiselle vaikutti kuitenkin olevan muitakin syitä. Näyttelijälegendalla oli nimittäin avioliittonsa aikana ainakin yksi, varsin julkinen sivusuhde Susan Antoniin. Syrjähyppy loppui kuitenkin nopeasti, ja Stallone palasi vaimonsa ja perheensä luokse häntä koipien välissä.

Sage-poika oli Stallonen esikoinen. Hän oli isänsä tapaan näyttelijä, elokuvaohjaaja ja käsikirjoittaja.

Uusintayrityksestä huolimatta pariskunta erosi lopulta helmikuussa 1985, mutta suhteeseen liittyvät tragediat saivat jatkoa vielä vuosia eron jälkeen. Vuonna 2012 parin esikoispoika Sage menehtyi äkillisesti vain 36-vuotiaana. Aluksi kuolinsyyksi spekuloitiin reseptilääkkeiden yliannostusta, sillä huhut pojan ruumiin ympärillä olleista pilleripurkeista levisivät nopeasti. Lopulta Sage Stallonen kuolinsyyksi varmistui kuitenkin sydänkohtaus.

Czackin kanssa puretun avioliiton jälkeen ei kulunut edes vuotta, kun Stallone oli jo uusissa naimisissa. Tämä johtunee siitä, että suhde miehen järjestyksessään toiseen aviopuolisoon alkoi jo ensimmäisen liiton aikana.Tuore vaimo oli tanskalainen malli Brigitte Nielsen, jonka kanssa Stallone avioitui joulukuussa 1985.

Monet pariskunnat voivat kehuskella romanttisilla tarinoilla siitä, kuinka suhde sai alkunsa. Romanttisuudesta ei välttämättä voida Stallonen ja Nielsenin kohdalla puhua, mutta ainakin tarina on ikimuistoinen. Huhujen mukaan suhde sai nimittäin alkunsa siitä, kun Nielsen lähetti Stallonen hotellihuoneeseen itsestään alastonkuvan huolimatta siitä, että kumpainenkin oli tahoillaan vielä naimisissa.

Susan Anton ja Sylvester Stallone seurustelivat avoimesti, vaikka Stallone oli suhteen aikaan Sasha Czackin kanssa.

Lempi roihahti parin välillä nopeasti mutta lähti sammumaan jo ennen kuin yhteiselo pääsi todella vauhtiin. Liitto päättyi vain reilun puolentoista vuoden jälkeen. Nielsen kertoikin The Guardianille, että parin noin kahdenkymmenen vuoden ikäero oli suuri kompastuskivi.

Pari erosi vuonna 1987, ja ihmisten suhtautuminen mallina ja näyttelijänä työskentelevään Nielseniin muuttui.

– Kun jätin Sylvesterin, minusta tuntui, että olin pitkään mustalla listalla. Olen lähes varma, että jos en olisi ollut julkisuudessa näin kuuluisan miehen kanssa, niin ei olisi tapahtunut. Mutta ihmiset ajattelivat vain, kenen kanssa seurustelisin Stallonen jälkeen, Nielsen kertoi The Guardianin mukaan.

– Se oli kamala avioliitto.

Stallonen toinen vaimo Brigitte Nielsen oli miehensä tapaan näyttelijä. Lisäksi hän teki töitä muun muassa mallina.

Kolmannen vaimonsa Stallone tapasi vuonna 1988 eli noin vuoden kuluttua edellisestä erostaan. Tuolloin 19-vuotias malli Jennifer Flavin oli Stallonea parisenkymmentä vuotta nuorempi. Pariskunta virallisti suhteensa vuonna 1990 astellessaan yhdessä punaiselle matolle gaalatapahtumassa Los Angelesissa.

Yhteistä onnea ehdittiin elää viitisen vuotta, ennen kuin rypyt yhteiselossa muuttuivat ensi kertaa varsinaisiksi railoiksi. Stallone aloitti salasuhteen huippumalli Janice Dickinsonin kanssa ja ilmoitti tyttöystävälleen erohaluistaan tylysti faksilla.

– Minulla ei ollut mitään tietoa, mitä tapahtuisi. Puhuimme lasten hankkimisesta ja siitä, milloin niitä hankkisimme. Olimme jo valikoimassa nimiä, jotka olivat meille mieleisiä, kertoi Flavin ensimmäisen eron jälkeisistä tunnelmista People-lehden mukaan.

Sekä Stallonen syrjähyppy, Janice Dickinson, että hänen tyttöystävänsä, Jennifer Flavin, olivat malleja.

Soppa kuitenkin syveni entisestään, kun Dickinson synnytti tyttölapsen noin vuoden päästä salasuhteen alusta. Huhut myllersivät, ja monet ymmärrettävästikin uskoivat, että Stallone olisi lapsen isä. Pälkähästä päästäkseen näyttelijä kävikin lopulta isyystestissä, jossa todettiin, ettei hän jakanut Dickinsonin lapsen kanssa DNA:ta.

Syrjähypyn päätyttyä ja isyyssotkun selvittyä Stallone ja Flavin palasivat yhteen, noin vuosi eronsa jälkeen. Suhde vaikutti jatkuvan suoraan siitä, mihin se Flavinin mukaan jäi, sillä vuosi yhteen palaamisen jälkeen, vuonna 1996, pariskunta sai ensimmäisen yhteisen lapsensa. Tyttö sai nimekseen Sophia Rose Stallone. Lapsen syntymästä ei kuitenkaan päästy saman tien iloitsemaan, kun Sophia joutui pian syntymänsä jälkeen sydänleikkaukseen, kertoo People.

Terveyshuolista ja aiemmista pettämisistä huolimatta perhearki lähti käyntiin ainakin julkisuuden silmissä hyvin. Pari meni naimisiin vuonna 1997 lontoolaisessa hotellissa. Seremonia oli varsin intiimi ja yksityinen. Myöhemmin parille syntyi vielä kaksi tytärtä, Sistine Rose Stallone sekä Scarlet Rose Stallone.

Stallonen kolme tytärtä, Sophia, Sistine ja Scarlet, ovat kukin näyttelijöitä.

Stallonen ja Flavinin liiton tuoreimmat ja samalla shokeeraavimmat käänteet tapahtuivat, kun Flavin jätti avioerohakemuksen Palm Beachin piirikunnan oikeuteen. Pari on kulkenut yhteistä taivaltaan jo lähes kolmekymmentä vuotta, ja heistä onkin tänä aikana ehtinyt muotoutua melkoisen tunnettu superpari Hollywood-maailmassa.

Vaikka ero tuntui tulevan puskista, oli sitä kuitenkin spekuloitu sosiaalisessa mediassa pitkin kuluvaa vuotta. Stallone muun muassa peitti olkapäähänsä tatuoidun kuvan vaimostaan edesmenneen Butkus-koiransa kuvalla. Myös Flavin antoi vihiä mahdollisesta erosta, kun hän julkaisi kolmen tyttärensä kanssa kuvan, jonka kuvateksti oli monien seuraajien mielestä paljonpuhuva.

– Tytöt ovat minulle tärkeintä. Millään muulla ei ole väliä. Me neljä ikuisesti, hän kirjoitti.

Stallonen liitto Jennifer Flaviniin on hänen liitoistaan pisin. Pariskunta haki avioeroa aivan hiljattain.

Pariskunnan avioliiton tapaan myös sen erosta vaikuttaa kehkeytyvän melko kivinen. Eropapereissa Flavin kuvailee avioliiton olevan peruuttamattomasti rikkoutunut, kertoo Closer-lehti. Flavinin kerrotaan syyttävän miestään yhteisen avio-omaisuuden tuhlaamisesta.

On myös selvää, että Stallonen ja Flavinin avioerossa liikkuvat isot rahat: Stallonen netto-omaisuus on arvioitu noin 400–450 miljoonan euron arvoiseksi, ja hänen vuositulonsa ovat noin 44 miljoonaa euroa. Tarkkaa ehdotusta omaisuuden jaolle ei ole avioerohakemuksessa määritetty, mutta papereissa Flavin vaatii, että varat jaetaan tasapuolisesti.