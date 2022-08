Nick Cannonista taas isä: kymmenes vauva tulossa! Tähden perhekuvio häkellyttää

Nick Cannonin perhe kasvaa vauhdilla.

Juontaja-räppäri Nick Cannonista tulee jälleen isä, kertoo Entertainment Tonight. Kyseessä on Cannonin kymmenes lapsi. Pienokaisen äiti on Brittany Bell, jonka kanssa Cannonilla on jo ennestään kaksi lasta, poika Golden, 5, ja tytär Powerful Queen, 1.

Räppäri paljasti iloisen perheuutisen omalla Instagram-tilillään, jossa hän julkaisi videon hänen ja raskaana olevan Brittany Bellin kuvaussessiosta.

– Aika pysähtyi ja näin kävi, Cannon runoilee.

Cannonilla on riittänyt vauvaonnea, sillä myös toinen nainen, Abby de la Rosa, odottaa parhaillaan tähden lasta. Kyseessä on heidän kolmas yhteinen lapsensa. Parin kaksoset Zion Moxolydian ja Zillion Heir ovat vuoden ikäisiä.

Juontajan kahdeksas lapsi Legendary syntyi heinäkuussa. Lapsen äiti on malli Bre Tiesi ja kyseessä on parin ensimmäinen yhteinen lapsi.

Viime vuonna Cannon sai muutaman kuukauden sisään neljä lasta kolmen eri naisen kanssa. Cannonin lapsista neljä syntyi puolen vuoden sisällä toisistaan joulukuun 2020 ja heinäkuun 2021 välisenä aikana, ja joulukuussa 2021 Cannonista tuli pienen tyttövauvan isä.

Lisäksi Cannonilla on 11-vuotiaat kaksoset, Monroe ja Moroccan, laulaja Mariah Careyn kanssa.

Vauvaonnen lisäksi elämässä on ollut myös musertavaa surua, sillä Cannonin ja Alyssa Scottin poika Zen kuoli ainoastaan viiden kuukauden ikäisenä aivokasvaimeen.

Cannonin alati kasvava perhe on kuohuttanut Hollywoodissa, mutta tähti itse on perustellut monimutkaista perhekuviotaan sillä, ettei yksiavioisuus ole häntä varten.

– En usko monogamian olevan terveellistä. Se muodostuu helposti itsekkyydeksi ja omistamiseksi, Cannon on sanonut The Language of Love -podcastissa.

Nick Cannon on sanonut, ettei hänellä ole mitään päätäntävaltaa siihen, jos joku naisystävistä haluaa hankkia lapsen hänen kanssaan. – Minä vain seuraan perässä, Cannon totesi.

Cannon on aikaisemmin kertonut haastatteluissa kuulleensa runsaasti ihmettelyä lapsiluvustaan ja siitä, kuinka monen naisen kanssa hänellä on perheenlisäystä.

– Ihmiset ihmettelevät, että miten hän saa kaikki nuo naiset raskaaksi. Naiset tekevät päätöksen ja minä seuraan perässä, juontaja selitti.

Cannon on todennut, että on hyvin todennäköistä, että lapsiluku kasvaa entisestään lähiaikoina.

– Voitte lyödä vetoa sen puolesta, että vuonna 2022 lapsia tulee kolme, Cannon sanoi heinäkuussa, ennen kuin Tiesi synnytti parin pojan.

Juontaja on vakuutellut haastatteluissa, että hän on läsnä oleva isä, jolla on aikaa jokaiselle lapselleen.

– Olen läsnä jokaisessa heidän koripallo-otteluissaan ja taistelulajien treeneissä. Ihmiset eivät käsitä, miten kykenen kaikkeen, mutta lapset ovat elämässäni tärkeintä, Cannon vakuutti.