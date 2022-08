Sara Sieppi ei saa asuntoaan kaupaksi – roima hinnanalennus

Sara Siepin ullakkoasunto on ollut myynnissä yli kolme kuukautta.

Miss Suomi 2011 ja somevaikuttaja Sara Sieppi, 31, on myynyt entistä kotiaan jo yli kolmen kuukauden ajan. Toukokuussa Helsingin Munkkisaaressa sijaitsevan 55 neliöisen kaksion myyntihinta oli 548 000 euroa, mutta nyt hinta on alentunut 498 000 euroon. Pudotusta on siis tullut yhteensä 50 000 euroa eli reilut yhdeksän prosenttia.

Lue lisää: Sara Siepin hulppea koti myynnissä – kaksiosta ei mukavuuksia puutu, hinta yli 500 000 euroa

Vuonna 1961 rakennetun kerrostalon ullakkoasunnon ikkunoista avautuu näköala Hietalahden satama-alueelle. Mukavuuksiin kuuluu muun muassa makuuhuoneen moottoroidut pimennysverhot ja saunaan asennetut bluetooth-kaiuttimet. Asunnon sauna on remontoitu vuonna 2020 ja keittiö vuonna 2021.

Asuntojen ostohalut ovat Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan heikentyneet merkittävästi kuluvan vuoden aikana. Syiksi on arvioitu muun muassa yleistä maailmantilannetta, joka luo epäluottamusta, sekä korkojen nousua.

Siepin asunnossa on lisäksi sähkölämmitys, mikä voi heikentää ostohaluja entisestään. Myynti-ilmoituksen mukaan kokonaissähkönkulutus asunnossa on ollut noin 5 000 kilowattituntia vuodessa. Sähkönhinta.fi-sivuston mukaan jutun kirjoitushetkellä sähkösopimuksen saisi Siepin asuntoon näillä tiedoilla halvimmillaan 1 080 eurolla vuodessa, mutta päälle tulee vielä maksu sähkön siirrosta.

Kyseessä on Siepin ensiasunto, jonka hän osti kesällä 2020. Vielä keväällä hän kertoi Ilta-Sanomien haastattelussa harkitsevansa asunnon ostoa, mutta odottavansa asian kanssa kesän yli. Asuntokaupat syntyivät kuitenkin lopulta pikavauhtia, sillä Sieppi osti ensimmäisen asunnon, jota kävi katsomassa.

– Nyt uskon rakkauteen ensisilmäyksellä! Sieppi hehkutti tuolloin.

Siepin mukaan hän ihastui asunnossaan ensimmäiseksi sen tarjoamiin maisemiin ja siihen, että se on uniikki ullakkohuoneisto. Myös kompromisseja oli tehtävä Helsingin hurjan hintatason vuoksi. Yksi huono puoli asunnossa oli.

– Ehkä ainoa on se, että tottui tosi korkeisiin kattoihin ja tässä on taas ihan päinvastoin, niin ehkä huonetila tuntuu vähän pieneltä silloin, Sieppi kertoi vuonna 2020 Instagram-seuraajilleen ja myönsi kolhineensa aluksi päätään ullakkohuoneiston mataliin kattoihin.

Helmikuussa Sieppi kertoi ostaneensa uuden kodin. Uusi asunto pääsi heti ensimmäisenä ison remontin kohteeksi. Sieppi on kertonut, että uudessa kodissa on neliöitä reilut 80, mutta tarkempia yksityiskohtia hän ei ole paljastanut. Keväällä Sieppi remontoi uutta kotiaan ja muutti sinne kesän aikana.

Lue lisää: Sara Sieppi osti 80-neliöisen omistusasunnon Helsingistä – yksi seikka remonttiprojektissa yllätti

– En ole ihan varma, että tulenko tällä kertaa asuntoa ihan läpikotaisin näyttämään teille, mutta ainakin kuvia ja videoita remppamuutoksista on tulossa. Se on mun tuleva uusi koti ja tuntuisi hullulta läväyttää tänne kaikki, vaikka mä sieltä paljon varmasti tulenkin kuvaamaan, Sieppi perusteli helmikuussa.