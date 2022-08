Esko Eerikäinen kertoo suhteesta, joka romutti hänen sydämensä täysin – laukoo uutuussarjassa exälleen suorat sanat

Radiojuontaja Esko Eerikäinen nähdään torstaina 25.8. alkavassa Sometähtien sinkkuelämää -tv-sarjassa.

Sometähtien sinkkuelämää -sarjassa päästään seuraamaan suomalaisjulkkisten rakkauden etsintää aitiopaikalta. Ohjelmassa mukana on myös radiojuontaja Esko Eerikäinen, 48, joka avautuu sarjan kolmannessa jaksossa kipeästä ajanjaksosta parisuhde-elämässään.

Eerikäinen paljastaa, että oli muutama vuosi sitten ensi kertaa pitkään aikaan todella rakastunut. Kyseessä oli ollut varsin lyhyt suhde, mutta sitäkin tulisempi. Tekemisissä oltiin päivittäin ja puhelin lauloi tasaiseen tahtiin.

Radiojuontajalta jalat alta vienyt romanssi oli kuitenkin loppunut kuin seinään. Ja ikävällä tavalla.

– Siinä kävi semmoinen juttu, että hänen entinen puolisonsa palasi Suomeen joltain työkomennukselta. He kävi juttelemassa ja sitten yhtäkkiä päättivät, että he jatkaa uudestaan yhdessä, Eerikäinen kertoo sarjassa.

– Just like that, kaikki katosi. Sydän revittiin rinnasta oikein huolella.

Sini Sabotagen, Esko Eerikäisen sekä Henny Harjusolan deittailuelämää päästään seuraamaan uutuussarjassa.

Vaikka suhde särki Eerikäisen sydämen pahemman kerran, kertoo hän näkevänsä tapahtuneessa jälkikäteen myös positiivista. Eerikäinen oli aiemmin naimisissa muun muassa tv-juontajana ja hyvinvointivaikuttajana tutun Martina Aitolehden kanssa, ja pariskunnan ero koetteli Eerikäistä. Hän kertookin pohtineensa pidempään, että onko hän menettänyt kyvyn rakastaa.

– Mietin, että onko se juttu kadonnut musta tai onko mun sydän jotenkin kylmennyt tai kovettunut. Mutta ei se ollutkaan. Tämä oli hyvä merkki siitä, että se vain vaatii sen oikean ihmisen.

– Mutta välillä mietin, että mitä sille tyypille kuuluu, kun se yhteydenpito loppui totaalisesti. Jos näet tämän tai kuulet tämän, niin vitsi, sä rikoit mun sydämen, hän toteaa katsoen suoraan kameraan.

Sometähtien sinkkuelämää alkaa MTV Katsomo -palvelussa 25.8. Sarjassa mukana nähdään Eerikäisen lisäksi somevaikuttaja Henny Harjusola, mediapersoona ja juontaja Niko Saarinen sekä rap-artisti Sini Sabotage. Kukin julkkis julkaisi kesän alussa somekanaviinsa avoimen deitti-ilmoituksen, ja sarjassa nähdäänkin yksityiskohtia siitä, mitä ilmoituksista lopulta seurasi.

Esko Eerikäisen ja Martina Aitolehden suhde nousi hiljattain puheenaiheeksi Hippo Taatilan kirjoittaman, Aitolehden elämästä kertovan Martina – taistelija -kirjan myötä. Pariskunnan suhde oli aikanaan yksi Suomen seuratuimpia julkkissuhteita, mutta uutuuskirja paljastaa sen olleen vielä oletettuakin myrskyisämpi.

Martina Aitolehden ja Esko Eerikäisen suhde päättyi, kun Aitolehti rakastui liikemies Stefan Thermaniin.

Eerikäinen ja Aitolehti tapasivat työskennellessään samassa yökerhossa, ja lempi roihahti pian. Vain muutaman kuukauden jälkeen Eerikäinen kosi Aitolehteä aluksi puolivitsillä, ja pari avioitui maistraatissa vuonna 2007.

Suhde alkoi tulisesti ja eteni nopeasti, mutta yhteiselo alkoi rakoilla vuoden kuluessa. Suhteeseen mahtui ilkeää kielenkäyttöä sekä syytöksiä pettämisestä. Lopulta heinäkuulle 2008 kaavaillut suuret hääjuhlat vaihtuivat eropapereihin ja niin sanottuihin ”erojuhliin”, kunnes yhteiselonsa päättänyt pariskunta lähtikin samaisilta juhlilta yhdessä viettämään kuherruskuukautta.

Suhde jatkui jonkin aikaa, mutta ilmapiiri ailahteli umpirakastuneesta riitaisaan. Lopullisesti pariskunta erosi vuonna 2011, kun Aitolehti pakkasi tavaransa ja muutti parin yhteisestä kodista rakastuttuaan liikemiehenä tuttuun Stefan Thermaniin.

– Minua hävetti ja vitutti. Olin aivan helvetin surullinen, vihainen ja katkera. Rypesin itsesäälissä ja mietin, miksi juuri minulle kävi näin ja mitä olin tehnyt väärin, kuvaili Eerikäinen tuntemuksiaan eron jälkeen Aitolehden kirjassa.

Eerikäisellä ja Aitolehdellä on yksi yhteinen lapsi, vuonna 2009 syntynyt Victoria-tytär.

Sometähtien sinkkuelämää maksuttomassa MTV Katsomossa to 25.8. alkaen kolme jaksoa viikossa -tahdilla.